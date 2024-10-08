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Израильские военные начинают новую операцию в северной Газе, чувствуя признаки реорганизации ХАМАСа.

Войска Израиля объявили местом проведения операции район Джебалия на севере Газы после обнаружения признаков деятельности ХАМАС по восстановлению, несмотря на более чем год боевых действий и авиаударов в регионе.

 and  Vladimir Milov
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Палестинцы движутся к воспринимаемым безопасным местам, поскольку израильская армия усиливает свои...
Палестинцы движутся к воспринимаемым безопасным местам, поскольку израильская армия усиливает свои нападения на Джабалию в воскресенье.

Израильские военные начинают новую операцию в северной Газе, чувствуя признаки реорганизации ХАМАСа.

Несмотря на то, что внимание сместилось на Ливан из-за эскалации израильских атак против «Хезболлы», Израиль остается активным в Газе и вновь концентрируется на районе, который ранее объявил свободным от «ХАМАС».

В другом районе Газы, по меньшей мере, 25 человек погибли в результате израильских авиаударов, которые поразили мечеть и школу в центральной части региона, сообщили представители больницы. Израиль утверждает, что в обоих зданиях присутствовал «ХАМАС».

Израиль провел авиаудары в субботу вечером и в воскресенье в северной Газе, целясь в то, что военные описали как «склады оружия, подземные инфраструктурные объекты, террористические ячейки и дополнительные военные инфраструктурные объекты».

В заявлении военные сообщили о наличии «ХАМАС» и о его деятельности по восстановлению в районе и продолжили операцию для «препятствования».

Военное крыло «ХАМАС», бригады Аль-Кассам, заявило о столкновениях с израильскими силами в северной Газе.

Жители района вновь покинули свои дома после предупреждений израильской военной о свежей наземной операции в Джabalya, где находится крупнейший лагерь беженцев в Газе.

Израильская военная выступила с новым приказом об эвакуации жителей северной Газы, расширив «гуманитарную зону» в Al-Mawasi.

«Люди покинули свои дома этим утром, не зная, куда идти, взяв с собой лишь самое необходимое. Нет никакого транспорта», – сказал CNN житель Беит-Лахии Абу Алаа Асаф.

«Мы слышали взрывы всю ночь, как будто война началась сегодня», – сказал Асаф.

Некоторые жители северной Газы отказываются переезжать, заявляя, что в анклаве нет безопасного места.

Мохаммад Ибрагим, 36-летний житель Джabalya, сказал CNN: «Я, вместе со своими двумя сыновьями, остаюсь в Джabalya и не уйду. Нет безопасного места в Газе, и смерть та же здесь или там».

Джabalya населен палестинцами, которые были неоднократно перемещены в ходе конфликта Израиль – Газа. Лагерь ранее был целью Израильских сил обороны (ЦАХАЛ) во время войны.

В мае CNN сообщало, что военная деятельность Израиля возобновилась в северной Газе, где они ранее заявили, что в январе ликвидировали структуру командования «ХАМАС». В тот период израильская военная заявила, что «ХАМАС» пытается «перегруппироваться» в районе, вызывая сомнения в цели Израиля по ликвидации группы в анклаве.

В отдельном инциденте в южной Газе мечеть была поражена израильскими силами ранним воскресным утром, в результате чего погибли по меньшей мере 21 человек, в то время как еще одно нападение на школу привело к четырем смертельным исходам, сообщили представители больницы.

Взгляд CNN показал хаос, когда тела извлекались из обломков после ночного нападения на религиозный сайт в Deir el Balah, где палестинцы искали убежище.

«Мечеть была убежищем для перемещенных лиц, там нет боевиков или чего-либо подобного», – сказал Нabil Nadda, который находился поблизости во время удара. «Просто люди, у которых нет укрытия, палаток или домов, поэтому они нашли убежище в мечети».

Израильская военная признала удар по обоим объектам, назвав его «точным», и заявила, что целями были центры «командования и управления» «ХАМАС».

Возобновление напряженности началось накануне годовщины нападений 7 октября, в результате которых «ХАМАС» убил около 1200 человек в Израиле и захватил более 250 заложников.

Следующая израильская операция в Газе – которую Израиль заявляет, что направлена на уничтожение «ХАМАС» – привела к более чем 41 000 смертельным исходам и спровоцировала гуманитарный кризис.

Глобальное сообщество выразило озабоченность по поводу эскалации tensions между Израилем и палестинскими военизированными группами на Ближнем Востоке, в частности, в Газе. Несмотря на то, что Израиль ранее заявил о ликвидации структуры командования «ХАМАС» в северной Газе, регион остается горячей точкой для дальнейших конфликтов.

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