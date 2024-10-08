Израильские военные начинают новую операцию в северной Газе, чувствуя признаки реорганизации ХАМАСа.

Несмотря на то, что внимание сместилось на Ливан из-за эскалации израильских атак против «Хезболлы», Израиль остается активным в Газе и вновь концентрируется на районе, который ранее объявил свободным от «ХАМАС».

В другом районе Газы, по меньшей мере, 25 человек погибли в результате израильских авиаударов, которые поразили мечеть и школу в центральной части региона, сообщили представители больницы. Израиль утверждает, что в обоих зданиях присутствовал «ХАМАС».

Израиль провел авиаудары в субботу вечером и в воскресенье в северной Газе, целясь в то, что военные описали как «склады оружия, подземные инфраструктурные объекты, террористические ячейки и дополнительные военные инфраструктурные объекты».

В заявлении военные сообщили о наличии «ХАМАС» и о его деятельности по восстановлению в районе и продолжили операцию для «препятствования».

Военное крыло «ХАМАС», бригады Аль-Кассам, заявило о столкновениях с израильскими силами в северной Газе.

Жители района вновь покинули свои дома после предупреждений израильской военной о свежей наземной операции в Джabalya, где находится крупнейший лагерь беженцев в Газе.

Израильская военная выступила с новым приказом об эвакуации жителей северной Газы, расширив «гуманитарную зону» в Al-Mawasi.

«Люди покинули свои дома этим утром, не зная, куда идти, взяв с собой лишь самое необходимое. Нет никакого транспорта», – сказал CNN житель Беит-Лахии Абу Алаа Асаф.

«Мы слышали взрывы всю ночь, как будто война началась сегодня», – сказал Асаф.

Некоторые жители северной Газы отказываются переезжать, заявляя, что в анклаве нет безопасного места.

Мохаммад Ибрагим, 36-летний житель Джabalya, сказал CNN: «Я, вместе со своими двумя сыновьями, остаюсь в Джabalya и не уйду. Нет безопасного места в Газе, и смерть та же здесь или там».

Джabalya населен палестинцами, которые были неоднократно перемещены в ходе конфликта Израиль – Газа. Лагерь ранее был целью Израильских сил обороны (ЦАХАЛ) во время войны.

В мае CNN сообщало, что военная деятельность Израиля возобновилась в северной Газе, где они ранее заявили, что в январе ликвидировали структуру командования «ХАМАС». В тот период израильская военная заявила, что «ХАМАС» пытается «перегруппироваться» в районе, вызывая сомнения в цели Израиля по ликвидации группы в анклаве.

В отдельном инциденте в южной Газе мечеть была поражена израильскими силами ранним воскресным утром, в результате чего погибли по меньшей мере 21 человек, в то время как еще одно нападение на школу привело к четырем смертельным исходам, сообщили представители больницы.

Взгляд CNN показал хаос, когда тела извлекались из обломков после ночного нападения на религиозный сайт в Deir el Balah, где палестинцы искали убежище.

«Мечеть была убежищем для перемещенных лиц, там нет боевиков или чего-либо подобного», – сказал Нabil Nadda, который находился поблизости во время удара. «Просто люди, у которых нет укрытия, палаток или домов, поэтому они нашли убежище в мечети».

Израильская военная признала удар по обоим объектам, назвав его «точным», и заявила, что целями были центры «командования и управления» «ХАМАС».

Возобновление напряженности началось накануне годовщины нападений 7 октября, в результате которых «ХАМАС» убил около 1200 человек в Израиле и захватил более 250 заложников.

Следующая израильская операция в Газе – которую Израиль заявляет, что направлена на уничтожение «ХАМАС» – привела к более чем 41 000 смертельным исходам и спровоцировала гуманитарный кризис.

Глобальное сообщество выразило озабоченность по поводу эскалации tensions между Израилем и палестинскими военизированными группами на Ближнем Востоке, в частности, в Газе. Несмотря на то, что Израиль ранее заявил о ликвидации структуры командования «ХАМАС» в северной Газе, регион остается горячей точкой для дальнейших конфликтов.

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