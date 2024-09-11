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Израильские власти предлагают обеспечить проезд архитектору 7 октября Яхье Синвару в обмен на захваченных лиц.

Галь Хирш, координатор по заложникам и Missing стран Израиля, предложил безопасный путь для себя и тех, кто решит присоединиться к нему, из Газы, как рассказал CNN Джессика Деан в воскресенье.

 and  Ann Bradley
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Израильские власти предлагают обеспечить проезд архитектору 7 октября Яхье Синвару в обмен на захваченных лиц.

Галь Хирш, координатор по заложникам и пропавшим без вести в Израиле, рассказал CNN в воскресенье, что если оставшиеся 101 заложника будут освобождены, то есть вероятность, что Израиль может создать безопасный коридор для главного террориста Синвара - новую фигуру вроде Гитлера, по словам Хирша. Этот коридор также позволит Синвару взять с собой тех, кто захочет покинуть Газу.

Хирш раскрыл, что такой шаг, в сочетании с демилитаризацией и дерадикализацией Газы, потенциально мог бы положить конец продолжающемуся конфликту.

Расширяя свою идею в интервью Bloomberg, Хирш выразил готовность обеспечить безопасный проход для Синвара, его семьи и тех, кто захочет присоединиться к нему. Он подчеркнул важность возвращения заложников, достижения демилитаризации и создания новой системы управления Газой.

Хирш раскрыл, что это предложение было сделано более чем за день и половину назад, но он не стал сообщать о полученном ответе. Он указал, что Израиль может быть готов освободить заключенных в рамках сделки.

CNN пыталась связаться с ХАМАСом для получения их ответа на предложение Хирша и также запросила комментарий в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Синвар, влиятельная фигура в ХАМАСе, обвиняется Израилем в организации массового убийства 7 октября, в результате которого были жестоко убиты более 1200 человек и взято в заложники более 250 человек. Он также входит в число лидеров ХАМАСа, обвиняемых американскими прокурорами в связи с смертоносным нападением.

ХАМАС официально объявил Синвара главой своего политического бюро в прошлом месяце, вскоре после убийства бывшего главы политического бюро и ведущего переговорщика Исмаила Ханийи в Тегеране.

Предполагается, что Синвар по-прежнему избегает захвата, тайно перемещаясь по лабиринту туннелей под Газой и, возможно, используя заложников в качестве живых щитов, согласно данным американских источников разведки. Синвара не видели на публике со времени массового убийства 7 октября.

Предложение Хирша обеспечить безопасный проход для Синвара и его спутников потенциально могло бы привести к освобождению заложников на Ближнем Востоке, как он упомянул во время интервью с Bloomberg. Если такая сделка будет достигнута, это потенциально может иметь значительные последствия для конфликта в Газе и в мире в целом.

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