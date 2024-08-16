Израильские поселенцы атакуют деревню на Западном берегу, что вызвало осуждение со стороны высокопоставленных чиновников.

Более 70 вооруженных поселенцев вторглись в город Джит в четверг, обстреливая жителей из огнестрельного оружия и слезоточивого газа и поджигая несколько домов, автомобилей и другое имущество, заявил глава совета деревни Джит Нассер Сетта.

Сетта сказал, что его кузен, Рашид Сетта, был убит во время нападения. Министерство здравоохранения Палестинской автономии подтвердило, что 23-летний палестинец умер после получения ранения в грудь.

«У нас были нападения, но не такого масштаба», — сказал Сетта CNN. «Мы не видели ничего подобного раньше, и без предупреждения. Они застали людей врасплох — там были женщины, дети и пожилые люди».

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) также заявила, что десятки израильских граждан, некоторые в масках, поджигали и бросали камни и коктейли Молотова, прежде чем быть разогнаны израильскими силами безопасности.

Одного человека допрашивают по поводу беспорядков, и власти расследуют смерть палестинского жителя, заявил ЦАХАЛ, не назвав жителя по имени.

Ведется совместное расследование нападения с участием службы общей безопасности (ШАБАК) и израильской полиции.

«Серьезное националистическое преступление»

Видео нападения на Джит показывают горящие автомобили и пламя на первом этаже двухэтажного здания. На другом видео трое медиков оказывают первую помощь Рашиду Сетте.

Жители города видны, бегущие к горящим автомобилям и тушащие огонь огнетушителем, в то время как кто-то кричит: «Поселенцы атаковали нас и подожгли машины».

Общество Красного полумесяца Палестины сообщило, что оказало помощь троим пострадавшим от нападения поселенцев в городе, в том числе пожилой женщине, пострадавшей от отравления газом, и двум молодым мужчинам, раненым камнями.

Быстро последовали осуждение и осуждение со стороны высших израильских чиновников.

В заявлении пресс-службы премьер-министра Израиля Нетаньяху осуждается нападение, предупреждая, что оно воспринимается с «крайней серьезностью».

«Те, кто виновен в любом правонарушении, будут арестованы и преданы суду», — говорится в нем.

Министр внутренних дел Израиля Моше Арбель назвал нападения «серьезным националистическим преступлением», противоречащим «ценностям иудаизма».

Министр обороны Йоав Галант осудил «насильственные, радикальные беспорядки» как «противоположность каждому кодексу и ценности, которые поддерживает Государство Израиль».

Некоторые лидеры поселений на Западном берегу также осудили нападения, стремясь дистанцироваться от беспорядков, которых они назвали «чужаками».

В течение многих лет израильские поселенцы атаковали палестинские общины в оккупированной территории.

С октября 2023 года по август 2024 года Управление координации гуманитарных вопросов ООН зафиксировало не менее 1143 нападений поселенцев на палестинцев.

Из них не менее 114 нападений «привели к гибели и ранениям палестинцев», согласно данным ООН.

В этом году США ввели серию санкций против израильских поселенцев, обвиненных в насилии на Западном берегу, заблокировав их финансовые активы и запретив им въезд в США.

«Соединенные Штаты глубоко обеспокоены экстремистским насилием и нестабильностью на Западном берегу, которые подрывают собственную безопасность Израиля», — говорится в заявлении Госдепартамента прошлого месяца.

Израильские поселения, в основном населенные израильскими гражданами, построены на землях, контролируемых Израилем с 1967 года. Хотя международное сообщество считает эти поселения незаконными в соответствии с международным правом, Израиль оспаривает это определение.

Возрастающая мощь движения поселенцев в течение многих лет воспринимается внешним миром как серьезное препятствие к миру в регионе.

Международное сообщество часто выражает озабоченность ростом нападений поселенцев в регионе, как показывают данные ООН о не менее чем 1143 нападениях поселенцев на палестинцев с октября 2023 года по август 2024 года. Мир внимательно следит за ситуацией в регионе.

США, в частности, приняли меры против израильских поселенцев, обвиненных в насилии на Западном берегу, введя санкции, которые включают блокировку их финансовых активов и запрет на въезд в США. Мировое сообщество пристально следит за ролью израильских поселений в конфликте на Ближнем Востоке.

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