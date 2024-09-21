Израильский заложник, убитый ХАМАСом, подвергся бесчеловечному обращению под Газой, как это показала сестра CNN

Еден Иегуда была похищена с музыкального фестиваля Нова во время нападения ХАМАС на Израиль 7 октября и её тело было среди шести тел, обнаруженных Израильскими оборонительными силами (ЦАХАЛ) к концу прошлого месяца.

Сестры Еден, Шани и Май, рассказали CNN Андрею Куперу, что получали доказательства её выживания трижды, в том числе за три недели до её смерти.

"Это очень сложно для нас", - объяснила Шани Иегуда CNN. "Иногда кажется, что это сон, нереально, как будто это не происходит с нами, потому что мы действительно верили, что Еден вернется домой живой".

Подробности о пленении Еден были сообщены её семье ЦАХАЛом после возвращения её тела из Газы. Шани описала туннель, в котором содержалась Еден, следующим образом: "Их тела не могли полностью стоять... они не могли спать друг возле друга, только в ряд. Без окон, без воздуха, без света. Мало еды, и когда им нужно было воспользоваться туалетом, им приходилось делать это в ведре".

ЦАХАЛ якобы нашел тела группы в туннеле, управляемом ХАМАСом, под городом Рафах, заявив, что они были избиты и убиты "недавно" до того, как войска смогли добраться до них. ЦАХАЛ сообщил семье, что Еден была застрелена в голову в упор, и на её руках были защитные отметины, согласно Май, которая поделилась этой информацией с CNN.

Смерть Еден, а также ещё пяти израильских заключенных вызвала широкое возмущение в стране, в основном направленное на то, как правительство под руководством премьер-министра Биньямина Нетаньяху справляется с кризисом.

7 октября якобы были убиты более 1200 человек и более 250 были взяты в заложники, согласно израильским властям. С начала конфликта после последовавшей войны Израиля более 40 000 палестинцев погибли в Газе.

Нетаньяху подвергается значительному давлению для заключения соглашения о прекращении огня в обмен на заложников, чтобы гарантировать безопасное возвращение более сотни человек, все ещё удерживаемых в анклаве.

"В том конкретном туннеле я даже не могу представить, как можно оставаться там больше, чем на день", - сказала Шани CNN.

23-летняя Еден из Тель-Авива была инструктором по пилатесу и работала барменом на музыкальном фестивале Нова 7 октября. После того, как она услышала сирены, якобы отправила видео с запуском ракет своей семье в чате, сказав, что уходит с фестиваля, согласно Форуму семей заложников.

В течение четырех часов Еден общалась со своими сестрами, Май и Шани, которые слушали её ужасную историю, пытаясь сбежать. Её последние слова были: "Они поймали меня".

Май, которая решила увидеть тело Еден после его возвращения в Израиль, рассказала CNN: "Мы дали ей последний объятие на прощание. Она была так истощена, что у неё выступали кости". Автопсия позже показала, что она весила всего 35 кг при смерти.

Сёстры описали Еден как дружелюбную и заботливую личность, а Май сказала: "Самое главное, что она была героем и выдержала 11 месяцев в тех туннелях".

Несмотря на напряжённость на Ближнем Востоке, весь мир опечалился из-за трагической смерти Еден и потери ещё пяти израильских заключенных. Израильские оборонительные силы обнаружили их тела, в том числе Еден, в туннеле, управляемом ХАМАСом, под городом Рафах в секторе Газа.

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