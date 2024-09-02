Израиль: Всенародное прекращение работ призывает к немедленному разрешению кризиса с заложниками

Израильский профсоюз Histadrut объявил о всеобщей забастовке, призывая работников различных отраслей, таких как администрация, здравоохранение и общественный транспорт, покинуть свои рабочие места. В результате ожидалось закрытие бизнесов, кафе, рынков и образовательных учреждений.

По словам Histadrut, вся израильская экономическая система находилась под угрозой коллапса. Цель состояла в том, чтобы оказать давление на правительство, чтобы оно как можно быстрее добилось освобождения оставшихся заложников, удерживаемых ХАМАСом, после обнаружения шести трупов заложников в руках ХАМАСа в выходные дни в секторе Газа.

В воскресенье Арнон Бар Давид, глава Histadrut, заявил: "Мы не можем игнорировать тех, кто был увезен в Газу". Он также сказал: "Я считаю, что наше участие является единственным средством для тех, кто нуждается в стимулировании", имея в виду администрацию премьер-министра Биньямина Нетаньяху, которую он обвинил в препятствовании переговорам по заложникам из-за непоколебимых требований.

Многие местные советы, в том числе Тель-Авив, уже обещали поддержать забастовку к воскресенью. Форум семей заложников также призвал к всеобщей забастовке, присоединившись к оппозиционному лидеру Яиру Лапиду.

В субботу шесть тел были найдены в туннеле в Рафахе, в южном Газе. Согласно израильскому министерству здравоохранения, четверо мужчин и две женщины были расстреляны боевиками ХАМАСа на близкой дистанции "приблизительно 48-72 часа" до воскресной вскрытия.

Почти eleven месяцев прошло с тех пор, как ХАМАС начал крупное нападение на Израиль, в результате чего 97 заложников оказались в плену у ХАМАСа и других радикальных палестинских группировок, с предполагаемыми 33 жертвами.

Объявление израильского профсоюза Histadrut о всеобщей забастовке поддержали многие местные советы, такие как Тель-Авив, пытаясь оказать давление на правительство, чтобы оно действовало быстрее. После обнаружения шести трупов заложников в секторе Газа Арнон Бар Давид, глава Histadrut, призвал правительство ускорить освобождение оставшихся заложников, удерживаемых ХАМАСом.

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