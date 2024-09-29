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Израиль стремится изменить динамику власти на Ближнем Востоке.

Руководители, имеющие честолюбивые намере

 and  Elizabeth Wells
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Дым поднимается после нападений ВВС Израиля на южные villages-producing селенияхLiverpool во время...
Дым поднимается после нападений ВВС Израиля на южные villages-producing селенияхLiverpool во время столкновений между 'Хезбаллой' и Израилем вдоль границы, снятых из северного Израиля 29 сентября 2024 года.

Израиль стремится изменить динамику власти на Ближнем Востоке.

Израильский лидер видит возможность для существенного передела сил в Ближневосточном регионе, считая, что Хезболла на грани краха. Однако полная победа все еще ускользает, так как история показала, что то, чего часто желают, может привести к сожалению.

С 17 сентября Израиль наносит один за другим сокрушительные удары по Хезболле, иранской поддерживаемой группировке в Ливане. Серия атак началась с взрыва пейджеров и раций, за которой последовал значительный авиационный удар в южном Бейруте, унесший жизни старшего командира Ибрагима Акиля и около двух дюжин гражданских лиц. Через три дня началась жесткая бомбардировка, кульминацией которой стал взрыв, практически уничтоживший несколько зданий и унесший жизни высшего руководства Хезболлы, в том числе Насраллы.

Однако история не дает ни сладких, ни приятных уроков для лидеров, стремящихся к радикальным изменениям в Ливане, не говоря уже обо всем Ближнем Востоке.

6 июня 1982 года Израиль вторгся в Ливан с целью разгромить Организацию освобождения Палестины и установить податливое правительство, доминирующее христиан, а также вытеснить сирийские войска. К сожалению, Израиль не добился успеха ни в одной из трех целей. Хотя вооруженные палестинские группы были вынуждены покинуть Ливан в рамках сделки, посредничаемой США, палестинские устремления и ОПОЛЧЕНИЕ выжили. В 1987 году Газа и Западный берег вспыхнули в яростном восстании, распространив отказ от израильской оккупации на беспрецедентные уровни.

Главным ливанским союзником Израиля во время вторжения был Башир аль-Асад, лидер маронитской христианской милиции, который, к сожалению, был убит до вступления в должность. Его брат Амин сменил его, и при его руководстве и поддержке США Ливан и Израиль подписали соглашение в мае 1983 года о установлении дружественных двусторонних отношений. Однако в результате противодействия правительство рухнуло в следующем феврале, и соглашение было вскоре отменено.

США, которые разместили войска в Бейруте после резни в Сабре и Шаттиле в сентябре 1982 года, вывели их после того, как их посольство было взорвано дважды, а также американские морские пехотинцы и французские военные бараки в октябре 1983 года.

Лebanon's civil war continued and worsened for more than six years.

Сирийские войска, которые вошли в Ливан в 1976 году по мандату Лиги арабских государств для оказания сдерживающего воздействия, не уходили до 2005 года после убийства бывшего премьер-министра Рафика аль-Харири.

Одним из самых значительных последствий израильского вторжения в Ливан в 1982 году стало рождение Хезболлы, которое возглавило беспощадную партизанскую войну против Израиля, в результате чего Израиль был вынужден уйти из южного Ливана – впервые и единственный раз, когда арабские военные силы заставили Израиль покинуть арабскую территорию. Хезболла, при поддержке Ирана, оказалась гораздо более смертоносной и эффективной, чем палестинские боевики, которых Израиль успешно вытеснил.

Хезболла довела Израиль до ничьей в войне 2006 года и укрепилась с продолжением иранской поддержки. Сегодня, хотя и парализованная и дезорганизованная, и якобы сильно проникнутая израильской разведкой, конец Хезболлы еще не написан.

Помимо Ливана и Израиля, есть пример 2003 года, когда США возглавили вторжение в Ирак, служащим жестоким напоминанием о последствиях чрезмерной амбиции. Когда иракская армия рухнула и американские войска продвигались к Багдаду, администрация Джорджа Буша надеялась, что падение Саддама Хусейна запустит цепную реакцию, приведшую к краху режимов в Тегеране и Дамаске, и вызвав волну либеральных демократий по всему региону.

В самом деле, американское вторжение в Ирак превратилось в хаос интенсивного межконфессионального насилия, и США заплатили высокую цену в виде крови и средств, а иракский народ пострадал еще больше. Execution of Saddam Hussein allowed Iran to expand its influence to the very core of the political establishment in Baghdad. Al-Qaeda, which was severely weakened by the US-led invasion of Afghanistan, was reborn in Iraq's Sunni Triangle, в конечном итоге эволюционировав в "Исламское государство" в Сирии и Ираке.

В то время как я пишу эти строки, я вижу дым, поднимающийся из пострадавших южных пригородов Бейрута, и вспоминаю слова тогдашнего госсекретаря США Кондолизы Райс, которая во время конфликта Израиль-Хезболла в 2006 году сказала, что весь кровопролитие и разрушения, которые мы видели, были "затруднениями при родах" нового Ближнего Востока.

Будьте осторожны с теми, кто обещает новую зарю, рождение нового Ближнего Востока или сдвиг в балансе сил в регионе. Ливан служит напоминанием о непредвиденных последствиях, которые могут возникнуть. Это место, где таятся уроки.

Ближний Восток и весь мир видели множество попыток значительных сдвигов в балансе сил, и текущая кампания Израиля против Хезболлы является последней попыткой в регионе.

despite Israel's successes, history shows that ambitious modifications in the Middle East often lead to unintended consequences, as demonstrated in the aftermath of the 1982 Israeli invasion in Lebanon.

Две ливанские дамы проходят по улочкам Западного Бейрута, серьезно пострадавших от israelских артиллерийских взрывов, во время операции
Толпа собирается на месте гибели Хоссама Насраллы, лидера Хезболлы, в южном районе Бейрута 29 сентября 2024 года.

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