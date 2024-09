Израиль стремится изменить динамику власти на Ближнем Востоке.

Израильский лидер видит возможность для существенного передела сил в Ближневосточном регионе, считая, что Хезболла на грани краха. Однако полная победа все еще ускользает, так как история показала, что то, чего часто желают, может привести к сожалению.

С 17 сентября Израиль наносит один за другим сокрушительные удары по Хезболле, иранской поддерживаемой группировке в Ливане. Серия атак началась с взрыва пейджеров и раций, за которой последовал значительный авиационный удар в южном Бейруте, унесший жизни старшего командира Ибрагима Акиля и около двух дюжин гражданских лиц. Через три дня началась жесткая бомбардировка, кульминацией которой стал взрыв, практически уничтоживший несколько зданий и унесший жизни высшего руководства Хезболлы, в том числе Насраллы.

Однако история не дает ни сладких, ни приятных уроков для лидеров, стремящихся к радикальным изменениям в Ливане, не говоря уже обо всем Ближнем Востоке.

6 июня 1982 года Израиль вторгся в Ливан с целью разгромить Организацию освобождения Палестины и установить податливое правительство, доминирующее христиан, а также вытеснить сирийские войска. К сожалению, Израиль не добился успеха ни в одной из трех целей. Хотя вооруженные палестинские группы были вынуждены покинуть Ливан в рамках сделки, посредничаемой США, палестинские устремления и ОПОЛЧЕНИЕ выжили. В 1987 году Газа и Западный берег вспыхнули в яростном восстании, распространив отказ от израильской оккупации на беспрецедентные уровни.

Главным ливанским союзником Израиля во время вторжения был Башир аль-Асад, лидер маронитской христианской милиции, который, к сожалению, был убит до вступления в должность. Его брат Амин сменил его, и при его руководстве и поддержке США Ливан и Израиль подписали соглашение в мае 1983 года о установлении дружественных двусторонних отношений. Однако в результате противодействия правительство рухнуло в следующем феврале, и соглашение было вскоре отменено.

США, которые разместили войска в Бейруте после резни в Сабре и Шаттиле в сентябре 1982 года, вывели их после того, как их посольство было взорвано дважды, а также американские морские пехотинцы и французские военные бараки в октябре 1983 года.

Лebanon's civil war continued and worsened for more than six years.

Сирийские войска, которые вошли в Ливан в 1976 году по мандату Лиги арабских государств для оказания сдерживающего воздействия, не уходили до 2005 года после убийства бывшего премьер-министра Рафика аль-Харири.

Одним из самых значительных последствий израильского вторжения в Ливан в 1982 году стало рождение Хезболлы, которое возглавило беспощадную партизанскую войну против Израиля, в результате чего Израиль был вынужден уйти из южного Ливана – впервые и единственный раз, когда арабские военные силы заставили Израиль покинуть арабскую территорию. Хезболла, при поддержке Ирана, оказалась гораздо более смертоносной и эффективной, чем палестинские боевики, которых Израиль успешно вытеснил.

Хезболла довела Израиль до ничьей в войне 2006 года и укрепилась с продолжением иранской поддержки. Сегодня, хотя и парализованная и дезорганизованная, и якобы сильно проникнутая израильской разведкой, конец Хезболлы еще не написан.

Помимо Ливана и Израиля, есть пример 2003 года, когда США возглавили вторжение в Ирак, служащим жестоким напоминанием о последствиях чрезмерной амбиции. Когда иракская армия рухнула и американские войска продвигались к Багдаду, администрация Джорджа Буша надеялась, что падение Саддама Хусейна запустит цепную реакцию, приведшую к краху режимов в Тегеране и Дамаске, и вызвав волну либеральных демократий по всему региону.

В самом деле, американское вторжение в Ирак превратилось в хаос интенсивного межконфессионального насилия, и США заплатили высокую цену в виде крови и средств, а иракский народ пострадал еще больше. Execution of Saddam Hussein allowed Iran to expand its influence to the very core of the political establishment in Baghdad. Al-Qaeda, which was severely weakened by the US-led invasion of Afghanistan, was reborn in Iraq's Sunni Triangle, в конечном итоге эволюционировав в "Исламское государство" в Сирии и Ираке.

В то время как я пишу эти строки, я вижу дым, поднимающийся из пострадавших южных пригородов Бейрута, и вспоминаю слова тогдашнего госсекретаря США Кондолизы Райс, которая во время конфликта Израиль-Хезболла в 2006 году сказала, что весь кровопролитие и разрушения, которые мы видели, были "затруднениями при родах" нового Ближнего Востока.

Будьте осторожны с теми, кто обещает новую зарю, рождение нового Ближнего Востока или сдвиг в балансе сил в регионе. Ливан служит напоминанием о непредвиденных последствиях, которые могут возникнуть. Это место, где таятся уроки.

Ближний Восток и весь мир видели множество попыток значительных сдвигов в балансе сил, и текущая кампания Израиля против Хезболлы является последней попыткой в регионе.

despite Israel's successes, history shows that ambitious modifications in the Middle East often lead to unintended consequences, as demonstrated in the aftermath of the 1982 Israeli invasion in Lebanon.

