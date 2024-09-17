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Израиль расширяет цели войны, сосредоточившись на северном фронте битвы, поскольку напряженность с Хезболлой сохраняется бесконечно.

-Antoine мышление Израиля о новой цели войны может потенциально вызвать сдвиг в его военной стратегии на севере, так как оно выражает растущее раздражение в связи с перспективой достижения дипломатического разрешения с Хезболлой.

 and  Ksenia Johnson
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Восхождение облаков дыма во время нападений Израиля на южную ливанскую деревню Кфаршуба,...
Восхождение облаков дыма во время нападений Израиля на южную ливанскую деревню Кфаршуба, расположенную близ границы с Израилем, 16 сентября.

Израиль расширяет цели войны, сосредоточившись на северном фронте битвы, поскольку напряженность с Хезболлой сохраняется бесконечно.

Совет безопасности страны одобрил инициативу на ночном заседании, которое продолжалось до утра среды, как объявил офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Там также отметили, что Израиль остается приверженным достижению этой цели.

Идея возвращения граждан из северных районов Израиля воспринималась как политическая необходимость уже давно, но это первый раз, когда она официально признана военной целью.

По данным Израиля, переданным CNN в прошлом месяце, более 62 000 жителей северного региона были внутренне перемещены в результате столкновений между Израилем и «Хезболлой», которые начались 8 октября после нападений на Израиль со стороны боевиков, возглавляемых ХАМАС. По данным Министерства здравоохранения Ливана, на ливанской стороне границы около 94 000 человек были перемещены.

Жители и официальные лица из северного района Израиля подчеркивали важность возвращения домой, оказывая давление на правительство, чтобы оно решило проблему ракет, запускаемых «Хезболлой» с юга Ливана.

Включение новой военной цели может побудить Израиль перенаправить военное внимание на свой северный фронт, так как он устал искать дипломатическое решение с «Хезболлой».

Ранее в понедельник Нетаньяху сообщил американскому послу Амосу Хохштейну в Тель-Авиве, что возвращение жителей севера маловероятно без существенных изменений в ситуации с безопасностью на севере, как сообщил его офис. Он также пообещал, что Израиль предпримет необходимые шаги, чтобы гарантировать безопасность региона и облегчить возвращение жителей домой.

Министр обороны Йоав Галант, однако, был более прямолинеен, заявив, что единственный способ позволить жителям севера вернуться - это военные действия, после встречи с Хохштейном.

Хохштейн предостерег Нетаньяху от начала полномасштабного конфликта в Ливане, как сообщает Axios, не называя своих источников.

«Хезболла» заявила, что прекратит нападения на Израиль, как только Израиль прекратит операции в Газе.

Проблема Галанта

Новая добавка к военным целям Израиля совпадает с слухами в Израиле о том, что Нетаньяху планирует заменить Галанта на политического соперника, Гидеона Саара. В отличие от Галанта, у которого долгая военная карьера в Армии обороны Израиля, Саар большую часть жизни был политиком. especulations surrounding Sa'ar's potential appointment as defense minister have already caused a stir among Israel's political and military elite.

Попытка Нетаньяху уволить Галанта прошлым летом из-за его opposition to the government's judicial reform plan вызвала massive public protests. The prime minister ultimately backed down. On Monday, protesters gathered outside Sa'ar's residence in Tel Aviv to express concerns about the potential impact of his appointment on the fate of the hostages in Gaza.

Лидер оппозиции Бени Гantz во вторник осудил сообщения о возможном увольнении Галанта.

«Замена министра обороны накануне возможного обострения на севере, которое может перерасти в региональный конфликт, - это, на мой взгляд, безрассудство с точки зрения безопасности», - сказал он в заявлении. Он похвалил включение новой военной цели как «лучше поздно, чем никогда».

Международное сообщество, скорее всего, будет внимательно следить за действиями Израиля на Ближнем Востоке, учитывая новую военную цель в северном регионе. Несмотря на споры из-за возможных политических сдвигов в министерстве обороны Израиля, эта цель подчеркивает озабоченность Израиля безопасностью и возвращением своих граждан, живущих рядом с зоной конфликта с Ливаном.

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