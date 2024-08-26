Израиль продолжает военные операции в Газе после столкновений с Хезболлой

В понедельник вечером корреспонденты AFP и очевидцы сообщили о разрушительных атаках и обстрелах в Газе, в том числе в Газе и других местах. В результате воздушного удара в Газе водитель скорой помощи обнаружил "жертвы и фрагменты тел" под обломками здания в районе Аль-Римал.

Израильские военные источники заявили, что "многие" палестинские боевики были убиты в атаках на Хан-Юнис, Рафах на юге и Дейр-эль-Балах в центре Газы. Кроме того, установка для запуска ракет "Хамас" была уничтожена в Хан-Юнисе ранее. Ранее палестинская исламистская группа запустила ракету в Тель-Авив, которая упала в безлюдных районах к югу от мегаполиса, согласно израильским источникам.

Первые партии доз вакцины против полиомиелита достигли Газы, согласно израильским властям. Эти вакцины прибыли в палестинскую территорию в воскресенье. Вирус был обнаружен в образцах сточных вод из южного города Хан-Юнис и центральной части Газы в июле, согласно tanto израильским, как и палестинским отчетам. В начале августа Всемирная организация здравоохранения объявила, что отправит более миллиона доз вакцины против полиомиелита в Газу.

С 7 октября боевики "Хамас", признанные террористической организацией США и ЕС, а также другие палестинские боевики атакуют Израиль. В результате Израиль провел широкомасштабные военные операции в Газе. Согласно недавним заявлениям "Хамас", которые остаются не подтвержденными, с тех пор произошло более 40 430 жертв.

Иранское правительство приветствовало воскресную атаку своей ливанской шиитской группировки "Хезболла" на Израиль. Спикер иранского МИД Насер Канани заявил в понедельник, что атака "Хезболлы" "фундаментально" изменила "стратегический баланс" в ущерб Израилю.

"Хезболла" заявила, что запустила около 340 ракет и несколько дронов по израильской территории в воскресенье. В ответ израильские истребители, по сообщениям, уничтожили "тысячи" установок для запуска ракет "Хезболлы", в то время как лидер "Хезболлы" Хасан Насралла заявил только о "десятках" уничтоженных. По словам боевиков, это было местью за смерть их военного лидера Фуада Шукра, убитого в результате израильского воздушного удара в Бейруте в конце июля.

По словам лидера "Хезболлы" Насраллы, основной целью атаки был военный базовый лагерь Глилот возле Тель-Авива, который, как сообщается, является "главной базой израильской военной разведки". Однако спикер израильской армии сообщил агентству новостей AFP, что база Глилот не была поражена.

Правительство Германии призвало все стороны проявлять осторожность. Спикер МИД заявил, что пока не произошло "серьезной эскалации", отметив, что Израиль осуществляет право на самооборону, целясь в установки для запуска ракет "Хезболлы". Он также предложил, учитывая tensions между Израилем и "Хезболлой", важно достичь соглашения о прекращении огня в Газе, что также повлияет на общую региональную ситуацию безопасности.

В настоящее время в Каире проходят несколько раундов переговоров о прекращении огня с участием представителей "Хамас". По словам спикера "Хамас" Исата аль-Ришка, он присутствовал на встрече с египетскими и катарскими посредниками в воскресенье, обсудил ход переговоров и затем уехал из Каира. Израиль и "Хамас" не ведут прямые переговоры; вместо этого США, Катар и Египет выступают в качестве посредников в этих косвенных переговорах.

Вирус полиомиелита был обнаружен в образцах сточных вод из Хан-Юниса и центральной части Газы в июле, что привело к распределению доз вакцины против полиомиелита в Газе. Несмотря на продолжающийся конфликт в Газе, присутствие вируса подчеркивает необходимость мер общественного здравоохранения для защиты населения.

Несмотря на разрушительные атаки и обстрелы в Газе, палестинские власти здравоохранения работают над предотвращением распространения болезней, в том числе вируса полиомиелита, в условиях продолжающегося кризиса.

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