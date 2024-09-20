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Израиль продемонстрировал готовность к конфронтации с "Хезболлой" после двойных взрывных атак.

Последовательные смертельные нападения на членов «Хезболлы» вызвали нестабильность в Ливане. В"There were simultaneous blasts occurring in pagers nationwide" - "Всю страну охватила волна одновременных взрывов на носителях". В "В Сочельник взорвались портативные радиосредства в похожем режиме

 and  Michael Bootcampf
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После двух дней бомбардировок с использованием взрывчатых веществ в Ливане Израиль заявляет о...
После двух дней бомбардировок с использованием взрывчатых веществ в Ливане Израиль заявляет о готовности к конфликту с «Хезболлой».Министр обороны Израиля намекает на начало новой фазы войны,косвенно признавая действия, предпринятые против «Хезболлы» во вторник и среду. Джейми Диаманд из CNN сообщает последние новости.

Израиль продемонстрировал готовность к конфронтации с "Хезболлой" после двойных взрывных атак.

Тревога, беспокойство и скорбь охватили нацию, поскольку люди пытаются понять необъяснимые события и размышляют о том, как эти атаки произошли, откуда взялись устройства и не спровоцирует ли это недавнее развитие более масштабную региональную войну на Ближнем Востоке.

По меньшей мере 22 жизни унесены, в том числе детей, в результате двух нападений. Об этом сообщили ливанские официальные лица, которые обвинили в атаках Израиль. Кроме того, тысячи людей получили ранения, многие из которых были искалечены и находятся в критическом состоянии из-за взрыва коммуникационных устройств за пределами их тел или в непосредственной близости от них.

На данный момент Израиль хранит молчание по этому поводу, не делая никаких публичных заявлений по ситуации. Однако в среду было выпущено таинственное предупреждение о начале "новой эры" враждебности - косвенное признание возможного участия.

Ознакомьтесь с тем, что мы узнали до сих пор:

Что произошло, когда и где?

Первая атака произошла во вторник днем, когда одновременно взорвались пейджеры в нескольких местах Ливана, таких как столица Бейрут и различные места в центральной долине Бекаа, оплотах иранской военизированной организации Хезболла.

Видеозаписи запечатлели шок и кровопролитие на общественных пространствах и улицах. Например, на камеру наблюдения попало, как мужчина покупает фрукты в супермаркете, когда произошел взрыв, причинивший ему значительную боль и оставивший его корчиться на полу.

Трагические события оказали огромное давление на ливанские больницы, где ограниченный персонал был вынужден ухаживать за сотнями перевязанных и истекающих кровью пациентов. Из-за наплыва раненых многие пациенты остались лежать на полу в ожидании медицинской помощи.

Вторая атака произошла в среду, когда рации взорвались на окраинах Бейрута и в южном регионе страны. В одном из сообщений, полученных от анонимного источника, мужчина, присутствовавший на похоронах Хезболлы, видел, как другой человек получил тяжелые ранения, когда его руки были разрушены взрывом встроенной рации. Этот инцидент вызвал многочисленные пожары в домах, коммерческих учреждениях и автомобилях, что привело к хаотическим сценам и дыму, поднимающемуся по улицам.

Почему сейчас цель - Ливан?

Хезболла и Израиль вот уже десятилетия находятся в открытой вражде, но их атаки друг на друга усилились с начала конфликта в Газе в октябре прошлого года, спровоцированного летальной атакой ХАМАС на Израиль.

Хезболла является важной составляющей более широкой иранской коалиции, охватывающей такие страны, как Йемен, Сирия, Газа и Ирак, которая вот уже десять месяцев ведет непрерывные стычки с Израилем и его союзниками.

Коалиция объявила о своем намерении продолжать атаки на израильские цели до тех пор, пока не прекратится война в Газе, переименовав себя в "поддерживающую фронту" палестинцев в полосе, как заявил высокопоставленный лидер Хезболлы.

Израиль, возможно, выбрал этот момент, насыщенный напряжением, для проведения этих атак, считая, что Хезболла обнаружила способности пейджеров. Как заявил высокопоставленный источник израильской безопасности, это было "использовать или потерять" ситуация.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, возможно, также хотел укрепить поддержку внутри страны. Жители северного региона, которые были эвакуированы из-за повторных атак, все больше требуют вернуться в свои дома возле границы, оказывая давление на правительство, чтобы оно вмешалось против ракетных угроз Хезболлы из южного Ливана.

Во вторник Израиль объявил о своем намерении сделать возвращение своих северных граждан к границам новой целью войны - шаг, который широко расценивается как политическая необходимость.

Как это произошло?

Пламя погашено, и толпа собирается после якобы взрыва в Саиде, Ливан, 18 сентября 2024 года.

Есть еще много вопросов без ответов о том, как Израиль осуществил эти атаки на этой неделе и откуда взялись взорвавшиеся устройства.

Хезболла известна своей секретностью, и ее лидер ранее призывал семьи избавиться от своих сотовых устройств, чтобы предотвратить проникновение израильского и американского шпионского ПО. Возможно, поэтому многие члены Хезболлы и их родственники используют низкотехнологичные беспроводные коммуникационные устройства, такие как пейджеры.

По словам ливанского источника безопасности, пейджеры, использованные в атаке, были недавно приобретены Хезболлой, и газета "Нью-Йорк Таймс" сообщает, что Израиль разместил взрывные заряды возле каждой батареи устройства, а также дистанционный взрыватель.

Сложная цепочка поставок была прослежена для определения происхождения пейджеров, которая простиралась от Азии до Европы. Пейджеры, найденные в Ливане, были отмечены названием тайваньского производителя, но компания заявила, что не производила и не продавала эти устройства, утверждая, что они были изготовлены и распространены венгерской фирмой из Будапешта.

Венгерские власти также это отрицают, называя будапештскую фирму "торговым посредником" без производственных мощностей в стране. Венгерская компания не ответила на запросы CNN, но,according to NBC News, CEO подтвердила, что сотрудничала с тайваньской компанией в производстве устройств, но отрицала, что сама производила их и выступала только в качестве "посредника". CNN не смогла подтвердить это заявление.

Адрес штаб-квартиры гонконгской компании находится в жилом районе, и жильцы сообщают, что редко видят сотрудников, входящих в здание. Между тем, Ливан заявил, что рации, использованные в атаке, были устаревшей моделью, произведенной японской компанией ICOM.

Устройства не поставлялись официальным дистрибьютором, не были правильно лицензированы и не проходили утверждение служб безопасности, заявили ливанские власти. Японская компания ICOM заявила, что эта модель была прекращена много лет назад и не может подтвердить, являются ли те, которые использовались в Ливане, поддельными или отправлены прямо с их предприятий.

Сложности этих продолжающихся атак продолжают ставить в тупик следователей и мировых лидеров, требуя всестороннего и объективного изучения этого ужасающего поворота событий.

Менее ясно, какую силу возмездия может иметь Хезболла, если несколько из ее членов ранены и критические каналы связи больше не функционируют.

Министр обороны Израиля Йоав Гальант, похоже, имел в виду нападения в среду во время осмотра базы ВВС, похвалив "впечатляющие результаты" вооруженных сил и службы безопасности.

"Мы входим в новую фазу этого конфликта и должны к ней приспособиться", - заявил Гальант.

По словам троих инсайдеров, знакомых с ситуацией, американские официальные лица были в основном не осведомлены до тех пор, пока не появились сообщения об взрывах. Израильские официальные лица сообщили США об "операции в Ливане" во вторник, но сохранили детали в секрете, как объяснили источники.

Правозащитник ООН осудил нападения, назвав их нарушением международного гуманитарного права, и призвал к "полному, справедливому и прозрачному расследованию". Human Rights Watch согласился, подчеркнув, что расследование должно быть "быстрым" и "немедленным".

В сообщении CNN над новостями работали Роб Пичета, Тамара Киблави, Кристиан Эдвардс, Мик Кревер, Уэйн Чанг, Эрик Чун, Нектар Ган, Балинт Барди, Кара Фокс, Орен Либерман и Кайли Атуд.

В центре геополитических tensions находится Ближний Восток, где недавние нападения в Ливане могут спровоцировать более широкие региональные конфликты.

В свете текущих событий на Ближнем Востоке мировые лидеры пристально следят за развитием событий в Ливане и возможным обострением tensions между Израилем и Хезболлой.

Внезапная толпа собралась около Американского университета Беирута после инцидента, произошедшего 17 сентября в Бейруте, Ливан, когда попавшие в аварию пейджеры пойманные для коммуникации отказали у более, чем тысячи людей.

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