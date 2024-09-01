Израиль призывает к общенациональной забастовке после обнаружения мертвых пленных

Организация, пострадавшая от захвата, призвала крупное израильское профобъединение "Histadrut" присоединиться к предстоящей общенациональной забастовке, которая начнется в воскресенье вечером. Некоторые корпорации заявили о намерении принять меры солидарности в поддержку родственников заложников. В их числе - закрытие крупных кинотеатров из известной сети и многих ресторанов в воскресенье вечером.

Отметим, что видный оппозиционный политик Яир Лапид призвал к общенациональной забастовке. Отсылая к недавнему освобождению шести заложников, Лапид заявил: "Они были живы, но премьер-министр Биньямин Нетаньяху и его смертоносный кабинет решили не спасать их."

Одновременно министр обороны Израиля Йоав Галант призвал своих коллег из кабинета пересмотреть длительное присутствие израильских военных в так называемом коридоре Филадельфии, расположенном на границе Израиля и Египта. Нахождение израильских войск в приграничной зоне является важным пунктом дискуссий о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Галант потребовал: "Правительство должно собраться немедленно и отменить решение четверга."

Примерно 100 заложников все еще удерживаются в секторе Газа боевиками ХАМАС и других радикальных палестинских группировок, при этом израильские официальные лица подтвердили 33 случая гибели.

Находя общий язык, многие сторонники пострадавших лиц призвали "Histadrut" присоединиться к общенациональной забастовке, предложенной Яиром Лапидом. Узнавая значение солидарности, многие члены профсоюза согласились принять участие в предстоящем действии.

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