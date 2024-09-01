Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиПоиск

Израиль призывает к общенациональной забастовке после обнаружения мертвых пленных

После вызволения из полса Hamas ше irr взятых в заложники из Газы группа семей заложников потребовала проведения всеобщей забастовки в Израиле и масштабных протестов в Тель-Авиве, чтобы вынудить правительство подписать соглашение о скоростном освобождении оставшихся заложников, предложенное...

 and  Katherine Bradley
Время чтения 1 минута

Израиль призывает к общенациональной забастовке после обнаружения мертвых пленных

Организация, пострадавшая от захвата, призвала крупное израильское профобъединение "Histadrut" присоединиться к предстоящей общенациональной забастовке, которая начнется в воскресенье вечером. Некоторые корпорации заявили о намерении принять меры солидарности в поддержку родственников заложников. В их числе - закрытие крупных кинотеатров из известной сети и многих ресторанов в воскресенье вечером.

Отметим, что видный оппозиционный политик Яир Лапид призвал к общенациональной забастовке. Отсылая к недавнему освобождению шести заложников, Лапид заявил: "Они были живы, но премьер-министр Биньямин Нетаньяху и его смертоносный кабинет решили не спасать их."

Одновременно министр обороны Израиля Йоав Галант призвал своих коллег из кабинета пересмотреть длительное присутствие израильских военных в так называемом коридоре Филадельфии, расположенном на границе Израиля и Египта. Нахождение израильских войск в приграничной зоне является важным пунктом дискуссий о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Галант потребовал: "Правительство должно собраться немедленно и отменить решение четверга."

Примерно 100 заложников все еще удерживаются в секторе Газа боевиками ХАМАС и других радикальных палестинских группировок, при этом израильские официальные лица подтвердили 33 случая гибели.

Находя общий язык, многие сторонники пострадавших лиц призвали "Histadrut" присоединиться к общенациональной забастовке, предложенной Яиром Лапидом. Узнавая значение солидарности, многие члены профсоюза согласились принять участие в предстоящем действии.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Дочь Альмог Сарси, которая находится в заключении, присутствовала на похоронах в воскресенье.
Главные темы

Израиль выступает за всеобщую забастовку после успешной операции по спасению заложников.

После извлечения шестерых дополнительных погибших заложников из сектора Газа на израильское правительство возрастает давление для переговоров с ХАМАС. Главная профсоюзная организация Израиля, Histadrut, призвала к всеобщей забастовке в понедельник в знак солидарности с выжившими заложниками в...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Направление к укрытию от воздушного нападения, которое находится в Курске, Россия.
Главные темы

Россия подтверждает свою роль в предотвращении значительных украинских наступлений

Россия подтверждает свою роль в предотвращении значительных украинских наступлений В соответствии с заявлением Министерства обороны России в Москве, западные регионы Курск, Брянск, Воронеж и Белгород, граничащие с Украиной, сильно пострадали от украинских атак. В этом регионе было сбито впечатляющее количество беспилотников - 122. В течение ночи Москва готовилась к пяти

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Германский лидер, г-н Кречмер, выступает за общественное голосование по поводу судьбы немецкой нации
Главные темы

Германский лидер, г-н Кречмер, выступает за общественное голосование по поводу судьбы немецкой нации

Жители Саксонии с нетерпением ждали выборы в ландтаг в воскресенье. В Дрездене министр-президент Михаэль Креtschmer (ХДС) назвал выборы "важными

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Разнообразные виды спорта могут быть полезными. Сейчас exists множество инновационных методов...
Главные темы

Пять сложных видов спорта, которые приносят ощутимый эффект

Под этими обиходными названиями – krav-maga, кроссфит и хайрок – скрываются физические упражнения, направленные на всестороннюю физическую подготовку. Наш автор исследует, почему эксперименты с этими тренировками могут оказаться полезными.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно

Последние

Умерший человек по подозрению в российском шпионаже: Хвальдимир
Панорама

Умерший человек по подозрению в российском шпионаже: Хвальдимир

Умерший человек по подозрению в российском шпионаже: Хвальдимир В 2019 году на норвежском побережье обнаружили примечательного белуху по прозвищу Хвальдимир, облаченного в таинственный ошейник. Распространялись слухи, что Россия могла использовать морское млекопитающее для шпионской деятельности. К сожалению, Хвальдимир недавно погиб в Норвежском море. Причина его смерти остается загадкой. Норвежская телерадиокомпания

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Основное событие Дня Саксонии-Анхальт - восхитительный парад в Штэндале
Федеральные земли Германии

Приблизительно 150 000 человек присоединяются к празднованию Дня Саксонии-Анхальта в Штендале.

Парад является главным аттракционом в День Саксонии-Аnhalt. В нём приняли участие примерно 3000 человек. Президент-министр считает его триумфальным празднованием штата.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
На кубковом матче тренер Марко Розен из Лейпцига встречается с командой Штутгарт Pauli.
Федеральные земли Германии

Во втором раунде: Лейпциг выиграл у Паули, Динамо встретится с Дармштадтом.

В футбольном музее Германии решаются пары второго раунда Кубка DFB. Клубы из Саксонии должны встретиться с благоприятными соперниками в предстоящих играх.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
За последний десять месяцев Хане Bock рекламе наблюдал за судебными разбирательствами по обвинению...
Федеральные земли Германии

Заключение судебного разбирательства против подозреваемого в организации ПКК.

Индивидуум обвиняется в участии в Германии в качестве части запрещенной Курдской Рабочей Партии, известной как PKK. Ему теперь угрожает серьезный срок заключения.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно