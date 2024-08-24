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Израиль открыто заявляет о готовности к любым ответным действиям, инициированным Ираном или Хезболлой.

В израильских СМИ появились обвинения,hartовые оценки указывают на возможную близкую атаку со стороны Хезболлы.

 and  Mark Rodriguez
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Израиль открыто заявляет о готовности к любым ответным действиям, инициированным Ираном или Хезболлой.

Новости появляются на фоне утверждений в израильских СМИ о том, что есть оценки, указывающие на то, что "Хезболла" может нанести удар в ближайшее время.

"Хезболла" и Иран неоднократно обещали отомстить Израилю после серии смертей в рядах поддерживаемых Ираном экстремистских групп в течение нескольких недель. Среди погибших были Фуад Шукр, высший военный командир "Хезболлы", убитый в результате израильского авиаудара в Бейруте в конце июля, и Исмаил Хания, политический лидер ХАМАС, убитый в Тегеране.

Что касается потенциальных угроз возмездия, представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари в субботу обратился к журналистам, подтвердив, что армия готова к любому потенциальному нападению со стороны "Хезболлы" или Ирана.

"Мы серьезно относимся к угрозам наших врагов и были готовы в течение некоторого времени. Мы полностью готовы как в нападении, так и в обороне, но прежде всего, любая угроза в адрес народа Израиля, которую мы обнаруживаем, нейтрализуется, и это наша политика на будущее. О любом сдвиге или развитии мы незамедлительно сообщим общественности", - сказал Хагари.

На вопрос журналиста из государственной новостной сети Израиля "Кан 11", который предположил, что есть признаки того, что "Хезболла" может ударить в ближайшее время, Хагари не подтвердил эти оценки и не дал никаких намеков на возможный график.

"Мы были, как я уже сказал, мы были готовы в течение некоторого времени как в нападении, так и в обороне. Наша миссия - предотвращать угрозы, и мы останемся верными этому начинанию. О любом изменении или модификации мы незамедлительно сообщим общественности", - сказал Хагари.

Масштабное нападение на Израиль может поставить под угрозу переговоры о прекращении огня, якобы находящиеся на продвинутой стадии с американскими официальными лицами до убийства Хании в Тегеране, с Ираном, обвиняющим Израиль в ответственности. Израиль не подтверждал и не опровергал эти утверждения.

В настоящее время в Газе удерживаются 109 израильских граждан, 36 из которых, как считается, умерли, согласно данным пресс-службы правительства Израиля. В течение недели останки шести израильских заложников были обнаружены в туннелях в Газе во время военной операции Израиля в Хан-Юнисе.

Израиль начал военную кампанию в Газе после нападений на страну, инициированных боевиками ХАМАС 7 октября, что привело к гибели 1200 человек и более 250 заложников, по данным израильских властей. По данным палестинских властей, в Газе в ходе конфликта погибли более 40 200 человек.

Международное сообщество пристально следит за ситуацией на Ближнем Востоке из-за риска эскалации между Израилем и его противниками. Мир надеется на мирное решение, чтобы избежать дальнейших жертв и разрушений.

В свете этих продолжающихся tensions различные страны призывают обе стороны проявлять сдержанность и участвовать в дипломатическом диалоге, чтобы предотвратить более широкий конфликт, который может иметь серьезные последствия на глобальном уровне.

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