Израиль объявил о гибели трех членов ХАМАСа в результате воздушного удара на западной территории.

Израильские ВВС атаковали предполагаемую террористическую сеть вблизи Дженина, объявило военное ведомство. Журналист агентства AFP сообщил о множестве взрывов в лагере беженцев и густом облаке дыма, поднимающемся со стороны.

Израильские войска отступили из различных палестинских городов в ночь на четверг. Несмотря на это, конфликт в Дженине, историческом оплоте радикальных палестинцев, продолжался.

Антитеррористическая кампания Израиля началась в среду. К вечеру четверга сообщалось, что по меньшей мере 16 палестинцев погибли. Организация Объединенных Наций выразила озабоченность тем, что это вмешательство усугубляет уже напряженную ситуацию на Западном берегу.

Масштабная операция была спровоцирована разведданными о значительном росте террористической активности в регионе за последний год, в том числе почти 150 стрельб и взрывов из затронутых зон. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Katz заявил, что целью операции является разрушение "иранско-исламистской террористической сети" в регионе.

С тех пор, как в 2008 году начался конфликт между Израилем и радикальной исламской палестинской организацией ХАМАС в секторе Газа, ситуация на Западном берегу, который находится под израильским контролем с 1967 года, существенно ухудшилась.

Израильские военные развернули войска в ходе своей антитеррористической операции, используя свои автомобили, в том числе машины, для передвижения по территории. Несмотря на отвод израильских войск из некоторых городов, машина все еще была видна посреди хаоса и дыма в Дженине.

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