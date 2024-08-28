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Израиль начал значительную военную операцию на Западном берегу, согласно отчетам Красного Полумесяца, что привело к гибели.

Израиль начал крупную военную операцию в подконтрольных банковских районах. Как заявил министр иностранных дел Израиля Исраэль Катц на платформе X вчера, «армия полностью задействована в лагерях беженцев Дженин и Тулкарм с прошлой ночи, с целью разгромить иранско-исламистскую террористическую...

 and  Grigoriy Williams
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Военные лица из Израиля, участвующие в операциях на Западном берегу
Военные лица из Израиля, участвующие в операциях на Западном берегу

Израиль начал значительную военную операцию на Западном берегу, согласно отчетам Красного Полумесяца, что привело к гибели.

**Вооруженные силы Израиля объявили в среду утром о проведении операции по борьбе с терроризмом в Дженине и Тулькареме, расположенных в северной части Западного Бanka. Министр иностранных дел Катц обвинил Иран в попытке создать "террористический оплот, похожий на Сектор Газа и Ливан", на Западном Бanke, который служил бы базой для боевиков "Хезболлы", финансируемых Тегераном, которые запускают почти ежедневные ракетные атаки против Израиля с эскалации конфликта в Секторе Газа. Катц также отметил, что "высокотехнологичное оружие незаконно переправляется на Западный Банк из Иордании."

Израиль, по словам Катца, "должен противостоять этой угрозе с таким же уровнем приверженности, как и подход к ликвидации террористической инфраструктуры в Секторе Газа, даже если это означает временную эвакуацию жителей и осуществление всех необходимых мер." "Это война, и мы должны победить в ней", - заключил Катц.

Военные операции Израиля в Западном Бanke, который находится под израильским контролем с 1967 года, не являются редкостью. Часто они включают в себя целевые удары по лагерям беженцев и деревням с воздуха, с последними инцидентами, произошедшими в северной части территории. Однако одновременные операции в нескольких городах являются редкостью, как это произошло в ночь на среду.

Паластинское Красное Полумесяц изначально сообщило о десяти жертвах в результате израильских операций. Представитель заявил, что двое палестинцев были убиты в Дженине, четверо в близлежащей деревне и четверо в лагере беженцев возле Тубаса. О десяти ранениях сообщается на данный момент.

Устойчивость Западного Бanka снизилась с начала конфликта между Израилем и исламистской палестинской организацией ХАМАС в Секторе Газа. В соответствии с подсчетом AFP на основе палестинских отчетов, по меньшей мере 650 палестинцев были убиты израильскими военными операциями или экстремистскими поселенцами в Западном Бanke с момента нападения ХАМАС на Израиль 7 октября. По меньшей мере 19 израильтян были убиты нападениями палестинских боевиков в Западном Бanke, согласно израильским отчетам.

"Исламский джихад", аффилированный с ХАМАС и глубоко укоренившийся в лагерях беженцев в северном Западном Бanke, обвинил Израиль в объявлении "открытой войны" в заявлении, опубликованном в среду. Атаки направлены на "перенос фокуса конфликта на оккупированный Западный Банк", чтобы "создать новую ситуацию на земле для аннексии Западного Бanka".

ХАМАС, популярность которого в Западном Бanke выросла с начала войны в Газе, часто призывает к "восстанию" в территории. Во вторник вечером экстремистская исламская организация призвала примерно три миллиона палестинцев в Западном Бanke отреагировать на заявления Итамара Бен-Гвира, ультранационалистического министра безопасности Израиля, который открыто выступал за аннексию Западного Бanka.

Боевики ХАМАС инициировали столкновения с Израилем 7 октября, что привело к 1199 жертв, согласно израильским отчетам. Еще 251 человека были захвачены в Секторе Газа. В ответ на нападение ХАМАС Израиль запустил крупномасштабную военную операцию в Секторе Газа. По словам ХАМАС, который не может быть независимо подтвержден, более 40 500 человек были убиты с тех пор.

Последующие израильские операции в Дженине, Тулькареме и других частях Западного Бanka были жестко критикованы палестинскими организациями. Высказывания Катца об alleged иранском вовлечении вызвали споры и обострили tensions в регионе.

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