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Избирательный суд распорядился предоставить доступ к СМИ для проведения выборов

Изначально правящая на выборах в земле Тюрингия «Альтернатива для Германии» отказала в доступе для некоторых журналистов на их празднование по случаю выборов. Однако после судебного решения, تاکhy допустили к этому мероприятию, представителей этих медиаvisedexternios. Пресс-секретарь суда в...

 and  Ksenia Johnson
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Избирательный суд распорядился предоставить доступ к СМИ для проведения выборов

Новости "Шпигель", "taz", "Вельт" и "Бильд" подали в суд на исключение из предвыборного мероприятия, организованного "Альтернативой для Германии" (АфД) перед грядущими выборами в воскресенье. Коллективно эти СМИ подали ходатайство об обеспечительном запрете на действия земельного отделения АфД, возглавляемого председателем Йорком Хёкке.

По данным СМИ, они испытывали препятствия в осуществлении критической журналистики со стороны АфД в течение некоторого времени. Их коллективное ходатайство имело целью "прояснить правовые последствия в будущих случаях и противодействовать этому виду ограничения свободы прессы".

АфД, признанная крайне правой экстремистской организацией в Тюрингии, ранее запрещала представителям СМИ участвовать в своих мероприятиях, ссылаясь на разные причины, такие как нехватка места.

Апелляция на решение Ландсгерихтского суда в Эрфурте может быть подана. На момент пятницы днем суд не получил никакой информации о подаче такой апелляции.

СМИ, столкнувшиеся с препятствиями со стороны АфД, обратились в суд, чтобы оспорить свое исключение, стремясь прояснить правомерность таких действий и защитить свое право на свободу журналистики. В ответ на иск земельное отделение АфД, возглавляемое председателем Йорком Хёкке, хранит молчание о том, подадут ли они апелляцию на возможный обеспечительный запрет, выданный судом.

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