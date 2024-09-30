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Южнокорейская судебная система заключила в тюрьму высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов, став первым высокопоставленным осужденным за катастрофу Хэллоуина.

Высокопоставленный полицейский, ранее книгу местной станции в Сеуле, был приговорен к трем годам тюрьмы в связи с участием в смертельном случае потока людей на Хеллоуин 2022 года. Он становится первойompound-нойensedовный sleditioneteorologicalенnalsенViewport s ensure трагическом событии.

 and  Max Becker
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Медицинские работники ухаживают за пациентом на каталке в районе Всех святых Итауэна в Сеуле 30...
Медицинские работники ухаживают за пациентом на каталке в районе Всех святых Итауэна в Сеуле 30 октября 2022 года после скопления людей на тесных улочках района для празднования Хэллоуина.

Южнокорейская судебная система заключила в тюрьму высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов, став первым высокопоставленным осужденным за катастрофу Хэллоуина.

29 октября того года в модном районе развлечений Итаевон произошло трагическое столпотворение, в результате которого погибли почти 160 человек, что стало одной из самых смертоносных катастроф в Южной Корее и потрясло страну.

Бывший начальник полиции района Ёнсан Ли Им-джэ, ответственный за безопасность в Итаевоне, и несколько других полицейских были обвинены в несоответствующей подготовке к большому скоплению людей на Хэллоуин.

В понедельник окружной суд Сеула постановил, что Ли и двое других бывших полицейских из Ёнсана виновны в халатности, повлекшей гибель и травмы людей, несмотря на очевидные признаки того, что "риск массовых жертв" был неизбежен.

Ли также был признан виновным в неэффективных мерах по контролю за толпой и в том, что не направил сотрудников спецслужб на место происшествия. Суд также установил, что Ли медлил с реакцией на бедствие. Его оправдали по обвинению в даче ложных показаний.

Ли стал самым высокопоставленным полицейским в Южной Корее, осужденным по приговору суда, после того как ранее в этом году сотруднику спецслужб было назначено тюремное заключение сроком на 18 месяцев за уничтожение улик, а его подчиненным были назначены более мягкие, условные наказания по аналогичным обвинениям.

В январе бывший начальник полиции Сеула был обвинен в халатности в связи с этой трагедией и сейчас ждет приговора.

Итаевон, известный своими популярными ресторанами и барами, уже много лет проводил празднования Хэллоуина.

Согласно записям вызовов полиции в день происшествия, уже за четыре часа до того, как ситуация резко ухудшилась, поступали многочисленные сообщения о переполненности.

В Итаевон были направлены четыре полицейских наряда, но толпы уже разрастались, и улицы настолько заполнились людьми, что участники праздника не могли двигаться.

Некоторые люди оказались под другими людьми и задохнулись. Большинство погибших в ту ночь были молодыми южнокорейцами в возрасте от подростков до ранних двадцати лет.

Общественное негодование обрушилось на президента Южной Кореи Юна Сук Ёля и его администрацию, с критикой в адрес отсутствия ответственности.

В прошлом году правительство Сеула объявило о многочисленных новых мерах безопасности "для гарантии безопасного Хэллоуина", в том числе об установке новой системы видеонаблюдения для мониторинга количества людей.

Другие части Азии также приняли меры, чтобы извлечь уроки из ошибки Сеула и предотвратить повторение трагедии.

В Японии власти призвали молодых людей избегать популярных районов ночной жизни в районе Сибуя, популярном месте сбора в ночь на Хэллоуин.

В городе Гуанчжоу на юго-востоке Китая официальные лица запретили "страшные маски и костюмы" в метро, чтобы "предотвратить возможную панику" на этом виде транспорта.

Катастрофа в Итаевоне потрясла мир, и Азия пристально следит за мерами, принятыми для предотвращения подобных инцидентов.

Несмотря на предупреждения о переполненности и неизбежном риске, бывшего начальника полиции Ёнсана Ли Им-джэ и его коллег признали виновными в халатности, способствовавшей гибели и травмам людей во время празднования Хэллоуина в Итаевоне.

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