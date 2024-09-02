Юридическая команда, ответственная за дело Боатенга, отказалась от обвинений.

Боатенг был обязан выплатить штраф: он должен был пожертвовать в общей сложности 100 000 евро на благотворительные организации. Если он не выполнит это предписание, ему грозит ежедневный штраф в размере 40 раз по 5 000 евро, что составляет 200 000 евро. Сначала прокуратура обжаловала приговор в Баварском верховном суде в Мюнхене, но отозвала апелляцию в понедельник после тщательного рассмотрения.

Хотя прокуратура все еще сомневается в законности приговора, она указала на юридическую ошибку в аргументах суда, согласно которым поддержание правопорядка не требует осуждения. Это отличается от случаев домашнего насилия, подчеркнула прокуратура.

Учитывая благополучие женщины и ее детей, длительное судебное разбирательство было бы невыносимым. Прокуратура призвала всех жертв домашнего насилия "обращаться в правоохранительные органы с доверием".

В качестве футболиста Боатенг добился грандиозных побед во время своей карьеры в "Баварии Мюнхен" с 2011 по 2021 год. После "Баварии" его выступления в "Олимпике Лион" во Франции и в предыдущем сезоне в "УС Салентинане" в Италии были менее чем удовлетворительными. В текущем сезоне он представляет "Линцер АСК" в Австрии.

Первая апелляция против штрафа Boateng была подана в Баварском верховном суде, где был обжалован приговор суда первой инстанции. Если Boateng не исполнит судебные решения, он может столкнуться с финансовыми санкциями в суде первой инстанции из-за неисполнения.

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