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ЮНЕСКО: с 2021 года 1,4 миллиона девочек в Афганистане не посещают школу

Три года после радикального исламского переворота талибов ООН releasing обескураживающая статистика по Афганистану: как минимум 1,4 миллиона девочек были лишены доступа к средней школе за последние три года, прирост на 300 000 по сравнению с последним подсчетом в апреле 2023 года, согласно...

 and  Viktoria Klein
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ЮНЕСКО: с 2021 года 1,4 миллиона девочек в Афганистане не посещают школу

По данным ЮНЕСКО, в Афганистане лишены права на образование 2,5 миллиона девочек, что составляет 80% девочек школьного возраста. Доступ к начальному образованию значительно сократился. В 2022 году в школу ходило 5,7 миллиона мальчиков и девочек, по сравнению с 6,8 миллиона в 2019 году. ЮНЕСКО обеспокоена и предупреждает об увеличении детского труда и ранних браков.

Талибы "откатились почти на два десятилетия назад в сфере образования в Афганистане всего за три года", - заявили они. "Будущее целого поколения сейчас под угрозой".

Директор-генерал ЮНЕСКО Одри Азулеа призвала международное сообщество гарантировать открытие школ и университетов для афганских девочек и женщин без условий. Афганистан является единственной страной в мире, где запрещено девочкам и женщинам посещать средние школы и университеты.

После десятилетий военного присутствия международные войска вывели свои войска из Афганистана весной 2021 года. Талибы быстро взяли под контроль большую часть страны, захватили столицу Кабул 15 августа 2021 года и провозгласили Исламское эмират. В среду правители отметили годовщину военными парадами и собраниями по всей стране.

С тех пор, как они пришли к власти, талибы начали внедрять свой строгий исламский закон с жесткими законами, в частности, ограничивающими права женщин. Лидер талибов Хибатулла Акхунзада подтвердил свою приверженность реализации шариата в годовщину: "Служение религии и правление по шариату - наша вечная обязанность", - сказал он на авиабазе в оплоте талибов Кандагаре.

"Мы будем реализовывать религию Аллаха и шариат для нас и других, пока мы живы", - сказал Акхунзада, редко появляющийся на публике, в своей речи, опубликованной представителем правительства Забихуллой Муджахидом в среду вечером на сервисе X.

Между тем, 55 гуманитарных организаций в Германии призвали федеральное правительство продолжать федеральную программу перемещения афганцев, угрожаемую запланированными сокращениями бюджета. Программа, начатая в октябре 2022 года, направлена на постоянное переселение особенно уязвимых афганских женщин и мужчин в Германии по гуманитарным причинам.

Изначально планировалось переселить до 1000 человек в месяц. Однако к июлю 2024 года в Германию через программу перемещения въехало только 540 человек, как сообщают активисты. СМИ сообщают, что коалиция планирует существенно сократить финансирование программы в следующем году.

Лидер талибов Хибатулла Акхунзада подтвердил свою приверженность реализации шариатского закона в Афганистане, заявив: "Мы будем реализовывать религию Аллаха и шариат для нас и других, пока мы живы". Из-за строгого следования талибов шариатскому закону девочки и женщины в Афганистане по-прежнему лишены доступа к средним школам и университетам, и страна остается единственной в мире, где существует такой запрет.

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