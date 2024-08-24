Итальянские власти начали уголовное расследование гибели люксовой яхты

Разоблачив расследование, юридический представитель Ambrogio Cartosio заявил, что не суровые погодные условия стали причиной гибели судна, а действия экипажа и управления яхтой.

Он уточнил, что расследование не направлено на конкретного человека.

"Есть разные потенциальные виновники. Это может быть вина только капитана. Это может быть вина всего экипажа. Это может быть вина службы безопасности. Мы изучаем все аспекты, чтобы установить, чьи халатные действия привели к этому инциденту", - заявил Cartosio.

Он также пояснил, что прокуратура возбудила дело против неизвестных лиц, обвиняя их в небрежном потоплении судна и убийстве.

Хотя точные причины гибели роскошной яхты все еще исследуются, многочисленные спекуляции указывают на то, что яхта была поражена водяным смерчем - одним из видов торнадо. Служба береговой охраны сообщила, что яхта была поражена торнадо, и в Европейскую базу данных по сильным погодным условиям также было сообщено о водяном смерче в то же время.

Ситуация продолжает развиваться и будет обновляться по мере необходимости.

Расследование показало, что гибель судна не была связана с экстремальными погодными условиями, но возможные ошибки могут быть связаны с действиями экипажа или управления яхтой.

Несмотря на продолжающееся расследование, прокуратура в Европе предъявила обвинения неизвестным лицам в небрежном потоплении судна и убийстве.

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