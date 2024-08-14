Исследователи раскрывают тайну алтарного камня в Стоунхендже

Ученые мало знают о знаменитом Стоунхендже. Теперь им приходится пересмотреть одно из своих прежних открытий. В течение 100 лет считалось, что жертвенный камень привезен из Уэльса. Оказалось, это не так. Он проделал путь в 740 километров.

Ритуальное значение Стоунхенджа по-прежнему остается загадкой, но ученые добились прогресса в понимании происхождения знаменитого каменного круга. Так называемый жертвенный камень, лежащий плоско в центре памятника, был доставлен из северо-востока Шотландии на сайт в南部英格兰, как сообщается в журнале "Природа". Как именно пятиметровый камень был перевезен - по воде или по суше - остается неясным, но это путешествие превышает 740 километров.

"Это сюрприз, что он пришел из такой дали", - сказал археолог Сьюзан Гринэни из Университета Эксетера, не участвовавшая в исследовании. В течение более ста лет считалось, что центральная песчаниковая плита Стоунхенджа - так называемый жертвенный камень - пришла из гораздо более близкого Уэльса. Исследование, проведенное прошлым летом теми же исследователями, показало, что камень не соответствует геологии песчаниковых формаций в Уэльсе. Происхождение камня оставалось неизвестным до сих пор.

Команде не разрешалось снимать никакого камня с памятника, поэтому они проанализировали минералы в фрагментах камня, собранных из предыдущих раскопок, некоторые из которых датируются 1840-ми годами. Они нашли соответствие с песчаниковыми формациями озер Оркнейских островов на северо-востоке Шотландии, регион, включающий части кончика шотландского полуострова и Оркнейских островов.

"Этот геологический отпечаток встречается больше нигде в Великобритании", - сказал геолог Ник Пирс из Аберystwyth University, соавтор исследования. Гринэни объяснила, что логистика транспортировки камня на такое расстояние указывает на высокую степень координации и культурной связи между этими двумя древними регионами Великобритании.

Никаких пиров на Стоунхендже

Стоунхендж был построен около 5000 лет назад. Камни, образующие несколько кругов, были доставлены на сайт в разное время. Расположение камней позволяет солнцу подниматься через "окно" из камня во время летнего солнцестояния. Цель жертвенного камня - который лежит плоско в сердцевине Стоунхенджа, теперь под другими камнями - остается загадкой.

"Стоунхендж не является поселением, а местом церемоний или ритуалов", - сказал Хизер Себире, старший куратор в English Heritage, не участвовавший в исследовании. Предыдущие археологические раскопки не выявили никаких свидетельств пиров или повседневной жизни на сайте.

Ранее проводившиеся исследования показали культурные связи - такие как сходство в керамике - между районом вокруг Стоунхенджа и шотландскими Оркнейскими островами. Другие камни в Стоунхендже пришли из западного Уэльса.

Хотя есть и другие неолитические каменные круги в Великобритании, "особенность Стоунхенджа в том, что камни проделали такой путь", - объясняет Ричард Бивинс из Аберystwyth University, один из соавторов исследования.

Открытие, перевернувшее представление, поставило под сомнение прежнее мнение о происхождении жертвенного камня в Стоунхендже. Оказалось, что центральная песчаниковая плита, известная как жертвенный камень, не была получена из Уэльса, а происходила из озер Оркнейских островов на северо-востоке Шотландии.

Несмотря на это открытие, ритуальное значение Стоунхенджа по-прежнему остается загадкой, и цель жертвенного камня по-прежнему окутана тайной.

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