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Исследователи продолжают искать пропавших людей из затонувшего парусного катера возле Сицилии

На третий день дайверы продолжали поиски шести отсутствующих пассажиров роскошной яхты, перевернувшейся у берегов Сицилии. Эксперты пожарной службы, специалисты по проведению подводных расследований в тесном пространстве, были мобилизованы в миссии, так как поврежденное судно покоилось на дне...

 and  Elizabeth Wells
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Вертолёты и морские патрульные суда на месте происшествия
Вертолёты и морские патрульные суда на месте происшествия

Исследователи продолжают искать пропавших людей из затонувшего парусного катера возле Сицилии

Высококлассная яхта "Бейзиан", на борту которой находились десять членов экипажа и двадцать два пассажира, столкнулась с проблемами в понедельник утром возле Портичелло на сицилийском побережье. К сожалению, причиной инцидента стала водная воронка, морской смерч. Пятнадцать человек были успешно спасены, в то время как одно тело было извлечено, и шестеро других числятся пропавшими без вести.

Согласно сообщениям пожарной службы, из-за глубины воды каждый спуск к затонувшему судну ограничен двенадцатью минутами, из которых две минуты отводятся на подъем и спуск. Некоторые из специалистов, задействованных в работе на яхте, ранее работали на wreckage "Косты Конкордия" у тосканского побережья в 2012 году, где погибли тридцать два человека, как сообщил Марко Тилотта из команды подводно-спасательной службы Палермо.

Основной задачей операций является доступ к жилым и спальным помещениям яхты, которая теперь лежит на боку, объяснил Тилотта. Он также добавил, что узкие пространства внутри судна затрудняют маневрирование и поиск альтернативных путей.

Среди пропавших без вести числятся престижный технологический предприниматель Майк Линч, известный как "Британский Билл Гейтс", и его 18-летняя дочь Ханна. Также сообщается о пропаже старшего менеджера Morgan Stanley International Джонатана Блумера и его жены Джуди, как сообщила страховая компания Hiscox. С другой стороны, жена Линча Анжела Бакарес была среди пятнадцати выживших и была доставлена в больницу с незначительными травмами.

Итальянские СМИ предполагают, что гости Линча были на борту яхты, и предприниматель якобы праздновал свой оправдательный приговор в суде по делу о мошенничестве в размере миллиарда долларов на яхте. "Sunday Times" оценивает состояние бывшего правительственного советника Линча в £500 миллионов.

"Бейзиан" был построен в 2008 году в Тоскане и проходил ремонт в 2020 году, согласно сайту "Charter World". На сайте также упоминается, что яхта оснащена самым высоким алюминиевым парусом в мире, высотой 75 метров. Считается, что "Бейзиан" принадлежит семье Линч и назван в честь теоремы Байеса, значительного математического формулы в теории вероятностей.

Капитан Карстен Бонер с другой яхты, пришвартованной возле Портичелло во время инцидента, поделился своей историей с газетой "Корriere della Sera", рассказав о "мощном ураганном порыве", с которым ему пришлось бороться на своем судне. Он также наблюдал, как мачта "Бейзиана" неконтролируемо раскачивалась, прежде чем сломаться. Фотография из бара "Баиа Санта Николичча" в Портичелло показывает яхту в ослепительном свете и невероятно высокую мачту всего несколько часов до шторма.

При поиске пропавших людей власти рассматривают возможность, что некоторые могли укрыться в других частях затонувшей яхты. Пропажа Майка Линча и его дочери Ханны, а также других, вызвала обеспокоенность в технологической и финансовой индустриях.

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