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Исследователи предлагают превратить Луну в спасательное судно

 and  Max Becker
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Некоторые исследования предполагают, что некоторые точки у южного полюса Луны создают идеальные...
Некоторые исследования предполагают, что некоторые точки у южного полюса Луны создают идеальные условия для длительного сохранения биологических веществ.

Исследователи предлагают превратить Луну в спасательное судно

Земное биоразнообразие стремительно сокращается. Если не принять мер, некоторые виды животных и растений могут навсегда исчезнуть. Ученые предложили инновационное решение для сохранения видов: превратить Луну в ковчег. Эта революционная концепция была представлена в журнале "BioScience".

Предложенный метод сохранения генетического материала или клеток живых организмов - криоконсервация. Замораживая их, органический материал от живых существ может находиться в состоянии замороженной анимации в течение сотен лет. Если в будущем некоторые виды животных и растений станут вымирать, их клетки можно будет так же просто реанимировать, как открыть холодную камеру.

Уязвимость перед конфликтами и природными катаклизмами

Криоконсервация доказала свою все больщую успешность, но есть и минус: для ее функционирования требуются температуры не менее -196 градусов Цельсия. Поддержание этой температуры требует постоянного источника питания. К сожалению, многие из мировых замороженных коллекций хранятся в городских центрах, делая их уязвимыми для непредвиденных событий, таких как природные катастрофы и конфликты. Если охлаждение прерывается, образцы погибают.

Нет места на Земле, достаточно холодного для поддержания образцов без вмешательства человека. Но есть одно такое место: Луна. В некоторых областях вокруг Южного полюса Луны температура остается ниже -225 градусов Цельсия. Это достаточно холодно для стабильного длительного хранения.

Поэтому исследователи предлагают создать лунный биоматериальный репозиторий для защиты приоритетных видов Земли и сохранения биологического разнообразия. Одновременно это могло бы способствовать космическим исследованиям и помочь терраформировать планеты-братья.

Перевозка образцов на Луну - это вызов, связанный с логистикой перевозки биоматериалов в зоны с жидким азотом. Тем не менее, это достижимо, так как в ближайшем будущем запланированы поездки роботов и людей на Луну.

Защищенные лунным реголитом

Один из вызовов - это лучевая радиация, которая может разрушить биологические образцы. К счастью, рыхлый материал на поверхности Луны, реголит, может действовать как щит против радиации. Если образцы будут окружены примерно метром реголита, большая часть космической и солнечной радиации будет заблокирована.

Хотя идея кажется привлекательной, она требует значительных усилий, признают исследователи. Это будет десятилетняя программа, в которой будут участвовать множество стран, агентств и заинтересованных групп. Следующие шаги включают тестирование замороженных биологических образцов в космических условиях. Исследователи также планируют испытать этот проект на МКС, прежде чем концепция лунного ковчега станет реальностью.

Предлагается создать лунный биоматериальный репозиторий для "Защиты видов", чтобы защитить приоритетные виды Земли и сохранить биологическое разнообразие. Несмотря на трудности перевозки образцов на Луну и защиты их от лучевой радиации, крайний холод Луны и потенциальное использование реголита как щита делают это жизнеспособным вариантом.

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