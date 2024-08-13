Исследователи подозревают подземные водные массы на Марсе

Три миллиарда лет назад поверхность Марса была покрыта обширными количествами воды. Сегодня ни капли этой воды не видно. В отличие от прежних предположений, ученые теперь подозревают, основываясь на анализе зонда, что вода залегает километрами вглубь. Это открытие важно, хотя вода и нелегко использовать.

Команда ученых во главе с Вашаном Райтом из Университета Калифорнии в Сан-Диего обнаружила обширные подземные запасы воды на Марсе. Слои породы содержат столько воды на глубине 10-20 километров, что хватило бы, чтобы наполнить океан глубиной 1-2 километра на всей планете. Ученые сделали это открытие, анализируя данные с марсианского зонда "Инсайт".

"Более трех миллиардов лет назад на поверхности Марса было много жидкой воды", - объясняют Райт и его коллеги в "Процессинге" Национальной академии наук США ("PNAS"). Доказательства этому можно увидеть на многочисленных снимках речных русел, озер и большого океана, сделанных марсианскими зондами. После того, как планета потеряла большую часть своей атмосферы, вода в основном исчезла.

Одна из теорий гласит, что Марс потерял около 90% своей воды в космос с тех пор. Другая teoría гласит, что большая часть воды могла просочиться в подповерхностные слои. Чтобы проверить это подозрение, Райт и его коллеги переанализировали данные с "Инсайта" и сравнили их с различными моделями водоносных пород.

Марсианский зонд, оснащенный сейсмометром, дал нам возможность заглянуть внутрь Красной планеты с 2018 по 2022 год. Распространение сейсмических волн, вызванных марсианскими землетрясениями или падением метеоритов, дает ученым подробные сведения о внутренней структуре планеты.

Вода нелегко использовать, но указывает на жизнь

После анализа данных ученые пришли к выводу, что они лучше всего объясняются водоносным слоем магматической породы на глубине 10-20 километров. Однако эта вода вряд ли будет полезна для будущих колонистов Марса - как из-за своей большой глубины, так и потому, что вода скрыта в порах и трещинах породы и поэтому трудно извлечь.

Тем не менее, такой слой породы был бы важен. На Земле даже в больших глубинах внутри породы еще находят микробы. "Вода необходима для жизни, какой мы ее знаем", - подчеркивает коллега Райта Майкл Манга. "Поэтому небезосновательно подозревать, что водоносные слои породы на Марсе также могли бы предоставить пригодную для обитания среду для микробов". Команда считает эти слои, залегающие глубоко под поверхностью Марса, основной целью поиска микробной жизни на нашей соседней планете.

Открытие обширных подземных запасов воды на Марсе свидетельствует о том, что вторая планета Солнца когда-то имела значительные количества жидкой воды. Это открытие добавляет в продолжающуюся дискуссию о прошлом и потенциале Марса для обитания жизни, так как вода считается необходимой для жизни, какой мы ее знаем.

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