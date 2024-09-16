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Исследование возможностей договора сбережений на жилье:

Максимальное использование своих преимуществ

 and  Max Becker
Время чтения 3 минут
Если вы обдумываете свой заем от строительного общества, но не планируете строительство, стоит...
Если вы обдумываете свой заем от строительного общества, но не планируете строительство, стоит рассмотреть другие возможные способы использования сберегательного счета строительного общества.

Исследование возможностей договора сбережений на жилье:

Иногда люди заключают договор бaugepar, будь то по инициативе родителей или в качестве будущей цели: получение ипотечного кредита. Не каждый человек точно знает, захочет ли он владеть недвижимостью в будущем. И даже если захочет, планы меняются. В конечном итоге это не большая проблема. Накопившийся баланс от этого плана относительно гибок, а ипотека по бaugepar находится в определенных пределах. С договором бaugepar:

1. Использование для приобретения или ремонта недвижимости

В соответствии с общими условиями договоров бaugepar (ABB) и Законом о сберегательных кассах цель договора бaugepar - жилые цели. Это отличает его от традиционных договоров сбережений, говорит Кристиан Кёниг из Ассоциации частных сберегательных обществ.

Баланс и ипотека по бaugepar могут быть использованы для различных целей, таких как приобретение или строительство жилой недвижимости, содержание или улучшение недвижимости, покупка земельных участков под застройку, развитие жилых районов, погашение кредита на строительство или приобретение долей в фондах недвижимости.

При использовании в этих целях сберегатели не должны беспокоиться о потере жилищного пособия, выплачиваемого государством. В других случаях его придется вернуть, отмечает Нойльс Наухаузер из Центра защиты прав потребителей в Баден-Вюртемберге. Однако это относится только к максимальной сумме в 70 евро в год.

2. Сохранение баланса в текущем виде

Если договор квалифицируется для выделения (достаточные сбережения для получения ипотеки по бaugepar), его не обязательно использовать сразу. Также возможно оставить договор в покое на некоторое время. Это особенно целесообразно, если вы в настоящее время не хотите покупать недвижимость, но планируете это сделать в будущем и вам понадобится сумма бaugepar в то время, советует страница информации сберегательного банка. После выделения сберегатели имеют как минимум 10,5 лет, чтобы все еще использовать договор для жилых целей, согласно Кристиану Кёнигу.

Однако, если ясно, что не будет необходимости в приобретении или ремонте недвижимости и нет другого жилого использования для договора бaugepar, баланс можно оставить в договоре. Однако, по словам Наухаузера, это может быть выгодно в зависимости от ситуации. Как правило, проценты по сбережениям там хуже, чем, например, на счетах до востребования или срочных вкладах. Однако, по словам Центра защиты прав потребителей в Северном Рейне-Вестфалии, некоторые более старые договоры бaugepar предлагают хорошие проценты - иногда также есть возможность получать бонусные проценты.

3. Продолжение сбережений

После выделения договор бaugepar обычно можно продолжить. Хотя максимальная сумма сбережений фиксируется при заключении договора, она может быть увеличена с согласия сберегательного общества, отмечает Кристиан Кёниг. "Это может быть разумно, если первоначально согласованная сумма бaugepar больше не подходит для теперь планируемого проекта", - говорит сберегательный банк. В этом случае сберегатели должны обязательно назначить консультацию со своим банком или сберегательным обществом.

4. Передача третьим лицам

Если вы не используете договор бaugepar, но ваши дети, внуки, племянники или другие родственники могли бы воспользоваться деньгами для своего строительного проекта, договор можно передать с согласия сберегательного общества.Beneficiaries profit from the previous savings efforts and may be able to reach the allocation more quickly.

Кстати: В случае смерти сберегателя по сберегательному обществу его наследники или лица, указанные в договоре, автоматически приобретают права сберегателя по сберегательному обществу и могут продолжать сберегать или подавать заявку на кредит.

5. Только снятие баланса

Если договор сберегательного общества квалифицируется для выделения, сберегатели по сберегательному обществу могут снять свой баланс и подать заявку на ипотечный кредит. Однако подача заявки на кредит является добровольной, говорит Кёниг. Те, кто не подает заявку, просто получат процентный баланс за вычетом расходов на заключение и администрирование, а также любые полученные премиальные взносы на жилищное строительство. "В этом случае договор заканчивается после того, как вы получите свой баланс", - говорит Кёниг.

6. Расторжение

"Кроме того, договор можно расторгнуть в любое время", - говорит Кёниг, независимо от того, квалифицируется ли договор для выделения или нет. "В этом случае сберегатель по сберегательному обществу теряет право на кредит и премиальные взносы на жилищное строительство". Исключения применяются в определенных случаях тяжелого положения клиентов.

Сбережения на черный день

Даже если вы не планируете использовать свой баланс бaugepar для приобретения или ремонта недвижимости в ближайшее время, он может служить фондом на случай непредвиденных расходов. Гибкость баланса делает его подходящим вариантом для накопления средств на непредвиденные расходы.

Переход к другим возможностям инвестирования

Если ваше финансовое положение меняется или вы находите лучшие возможности для инвестиций с более высокой доходностью, вы можете рассмотреть возможность перевода баланса бaugepar на другие инструменты инвестирования. Однако перед принятием такого решения важно взвесить потенциальную прибыль и риски и рассмотреть возможность получения профессиональных финансовых советов.

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