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Исследование: рост реальных заработных плат на самом высоком уровне с 1990-х годов

На фоне снижения инфляции в Германии реальные зарплаты существенно выросли в первые полгода года. По данным Института экономических и социальных наук (WSI) Фонда Ганса Бёклер в Дюссельдорфе, реальные согласованные прибавки к зарплате составили 3,1 процента. Это самый сильный рост с начала...

 and  Vladimir Milov
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Исследование: рост реальных заработных плат на самом высоком уровне с 1990-х годов

Зарплаты выросли на 5.6 процента в первой половине 2024 года, согласно данным WSI, почти точно совпадая с уровнем предыдущего года в 5.5 процента. Однако с учетом инфляции в 2.4 процента, значительно ниже, чем в 2023 году, в этом году наблюдается существенный рост реальной заработной платы после снижения на 0.4 процента в прошлом году.

"Впервые в этом году существенный рост реальной заработной платы компенсирует значительное снижение реальной заработной платы в 2021 и 2022 годах и небольшое снижение в 2023 году", - объяснил Торстен Шультен, глава архива тарифов WSI. Реальные зарплаты снизились на 1.4 процента в 2021 году и на 3.9 процента в 2022 году.

Эти потери покупательной способности были примерно вдвое сокращены. Однако исследователи отметили, что реальный уровень согласованных зарплат все еще существенно ниже пика 2020 года, и есть еще значительная потребность в компенсации заработной платы.

За последние полгода около 8.1 миллиона работников заключили новые коллективные соглашения, а еще 11.6 миллиона работников получили увеличение заработной платы, согласованное в 2023 или ранее. Новые соглашения в этом году имели средний рост заработной платы 7.6 процента, в основном благодаря соглашениям в крупных секторах, таких как строительство, розничная и оптовая торговля, где предыдущие увеличения заработной платы были несколько лет назад.

Также существенный вклад в рост реальной заработной платы внесли выплаты компенсации за инфляцию, согласно данным WSI. Эти единовременные выплаты, освобожденные от налогов и взносов, варьировались от 100 до 3000 евро в зависимости от сектора. Они могут быть выплачены до конца 2024 года, еще больше усиливая их влияние в этом году.

Однако WSI считает эти выплаты "двухсторонней мечей". Хотя они помогли ограничить потери покупательной способности в краткосрочной перспективе и существенно способствовали росту заработной платы, уже ясно, что их прекращение в 2025 году окажет сильное замедляющее воздействие на коллективное развитие заработной платы, объяснил Шультен.

В целом, анализ показывает, что коллективные переговоры являются важным инструментом, позволяющим многим участвовать в обществе материально. Он снижает неравенство доходов и стабилизирует общество в целом.

Реальный рост заработной платы в этом году, с существенным снижением инфляции, фактически обратил вспять снижения, наблюдавшиеся в 2021 и 2022 годах, что привело к положительному росту реальной заработной платы. Этот существенный рост реальной заработной платы, скорее всего, продолжится благодаря воздействию выплат компенсации за инфляцию, которые все еще распределяются в этом году.

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