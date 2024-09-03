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Исследование: работники работают больше часов, чем до вспышки коронавируса

Работники в Германии превзошли свой почасовой выход на производстве во втором квартале нынешнего года, согласно данным Инициативы по исследованию занятости в Гетеборге.

 and  Max Becker
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Исследование: работники работают больше часов, чем до вспышки коронавируса

В Германии наблюдается небывалый рост числа людей, которые упорно трудятся даже в условиях экономического спада, как отметил Энцо Вебер из IAB. Тем не менее, гарантировать дальнейший рост не удастся. "Расширение занятости явно замедляется, доля частичной занятости растет почти до 40%, а количество сверхурочных часов упало до рекордно низкого уровня", - добавил Вебер.

Во втором квартале занятость составила 46,1 миллиона человек, что на 0,4% больше, чем в предыдущем году. Среднее количество отработанных часов слегка выросло, в то время как производительность труда снизилась. Доля частично занятых увеличилась на "значительные" 0,5 процентных пункта, достигнув 39,8% во втором квартале этого года.

Несмотря на экономический спад, немецкие работники продолжают демонстрировать стойкость, даже в условиях пандемии коронавируса. Однако пандемия коронавируса способствовала снижению числа сверхурочных часов, которое достигло рекордно низкого уровня.

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