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Главные темыНовостиНападение с применением огнестрельного оружия

Исследование показало недостаточные действия со стороны властей, что привело к гибели 18 человек в штате Мэн.

Вследствие трагического инцидента со стрельбой в штате Мэн, США, который принёс 18 смертей, правоохранительные органы штата подверглись жёсткой критике со стороны следственного органа, который выявил их неспособность предотвратить трагедию. Как заявил председатель комиссии, бывший главный судья...

 and  Christian Meier
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Выражаем соболезнования по поводу инцидента со стрельбой в Льюистоне в октябре 2023 года
Выражаем соболезнования по поводу инцидента со стрельбой в Льюистоне в октябре 2023 года

Исследование показало недостаточные действия со стороны властей, что привело к гибели 18 человек в штате Мэн.

25 октября 2023 года, в маленьком городке Лиуистон, штат Мэн, 40-летний резервист армии США Роберт Кард устроил хаос в боулинг-клубе и соседнем баре, в результате чего погибли 18 невинных людей, а еще 13 получили ранения. Этот инцидент стал самым смертоносным стрелковым эпизодом в истории Мэна. Недавно был обнародован подробный 215-страничный отчет, составленный Ваффеном и шестью другими специалистами.

Местные правоохранительные органы и резервная часть Карда упустили несколько возможностей разоружить этого психически неуравновешенного человека. Даже шериф округа Сагадахок имел достаточно доказательств для задержания Карда.

Уже в мае 2023 года члены семьи Карда выражали обеспокоенность его ухудшающимся психическим здоровьем. Он даже проходил лечение в психиатрической больнице в течение двух недель в июле 2023 года. К сожалению, высшие офицеры армии Карда не приняли необходимых мер для снижения риска, который он представлял для общественности.

Несмотря на то, что они знали о "рецидивирующих слуховых галлюцинациях, эскалации агрессивного поведения, обширной коллекции огнестрельного оружия и тревожных заявлениях о своих планах", они проигнорировали советы военных психиатров продолжить лечение и изъять оружие из его дома. Они также не уведомили соответствующие правоохранительные органы о своих находках.

После трагического инцидента трое высших офицеров армии были порицаемы за невыполнение своих обязанностей, не доложив о своих знаниях о потенциальном стрелке вышестоящим военным чиновникам.

Нежелание армии Карда прислушаться к советам психиатров изъять его огнестрельное оружие и уведомить правоохранительные органы, возможно, могло бы предотвратить стрелковое нападение. Трагическое стрелковое нападение в боулинг-клубе и баре, возможно, могло бы быть предотвращено, если бы были приняты надлежащие меры для разоружения психически неуравновешенного Карда.

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