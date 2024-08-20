Исследование показало недостаточные действия со стороны властей, что привело к гибели 18 человек в штате Мэн.

25 октября 2023 года, в маленьком городке Лиуистон, штат Мэн, 40-летний резервист армии США Роберт Кард устроил хаос в боулинг-клубе и соседнем баре, в результате чего погибли 18 невинных людей, а еще 13 получили ранения. Этот инцидент стал самым смертоносным стрелковым эпизодом в истории Мэна. Недавно был обнародован подробный 215-страничный отчет, составленный Ваффеном и шестью другими специалистами.

Местные правоохранительные органы и резервная часть Карда упустили несколько возможностей разоружить этого психически неуравновешенного человека. Даже шериф округа Сагадахок имел достаточно доказательств для задержания Карда.

Уже в мае 2023 года члены семьи Карда выражали обеспокоенность его ухудшающимся психическим здоровьем. Он даже проходил лечение в психиатрической больнице в течение двух недель в июле 2023 года. К сожалению, высшие офицеры армии Карда не приняли необходимых мер для снижения риска, который он представлял для общественности.

Несмотря на то, что они знали о "рецидивирующих слуховых галлюцинациях, эскалации агрессивного поведения, обширной коллекции огнестрельного оружия и тревожных заявлениях о своих планах", они проигнорировали советы военных психиатров продолжить лечение и изъять оружие из его дома. Они также не уведомили соответствующие правоохранительные органы о своих находках.

После трагического инцидента трое высших офицеров армии были порицаемы за невыполнение своих обязанностей, не доложив о своих знаниях о потенциальном стрелке вышестоящим военным чиновникам.

Нежелание армии Карда прислушаться к советам психиатров изъять его огнестрельное оружие и уведомить правоохранительные органы, возможно, могло бы предотвратить стрелковое нападение. Трагическое стрелковое нападение в боулинг-клубе и баре, возможно, могло бы быть предотвращено, если бы были приняты надлежащие меры для разоружения психически неуравновешенного Карда.

Читайте также: