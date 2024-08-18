Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиДругие напитки

Исследование показало чрезмерное потребление сахара среди молодежи

Исследования Университета Бонна показывают, что потребность в корректировке пищевых привычек молодых людей по-прежнему существует, несмотря на достигнутый прогресс.

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 2 минут
За прошедшее десятилетие исследования указывают на поступательное снижение потребления сахара среди...
За прошедшее десятилетие исследования указывают на поступательное снижение потребления сахара среди подростковых и юношеских популяций. Однако эти уровни продолжают превышать рекомендованные нормы потребления сахара Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

- Исследование показало чрезмерное потребление сахара среди молодежи

Дети и молодые люди по-прежнему потребляют избыточное количество сахара, несмотря на небольшое снижение его потребления по сравнению с предыдущими годами. К такому выводу пришли ученые из Университета Бонна, которые проанализировали потребление сахара у детей в возрасте от 3 до 18 лет. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет свободный сахар как сахар, такой как мед, сироп и концентраты фруктовых соков, который добавляется производителями или во время приготовления пищи или напитков дома.

По данным последнего анализа, потребление свободного сахара в упомянутой возрастной группе составляет примерно 11,7% от общей суточной калорийности. Однако исследователи считают, что это может быть немного выше, чем было рассчитано в исследовании. ВОЗ и Немецкое общество питания рекомендуют максимальное потребление свободного сахара не более 10%. В 2019 году переоценка той же серии исследований показала, что потребление свободного сахара снизилось с 2005 года и составляло около 16% от суточной калорийности в 2016 году.

Долгосрочное исследование более 700 подростков

Данные для этого анализа были получены из исследования "Дортмундское питание и антропометрия в долгосрочной перспективе" (Дональд), которое собирает информацию о питании подростков с 1985 года. Участники фиксируют все, что они едят и пьют, в течение трех дней подряд один раз в год. Из 4218 трехдневных пищевых дневников 751 ребенка и молодого человека в возрасте от 3 до 18 лет, собранных с 2010 по 2023 год, ученые из Бонна оценили потребление свободного сахара.

Существуют различия между возрастными группами. "Мы наблюдаем относительно высокое потребление свободного сахара, около 15%, особенно среди подростков в возрасте от 6 до 14 лет, которое затем снижается с возрастом", - сказала руководитель исследования Уте Нотлингс. Исследование было опубликовано в "Европейском журнале питания".

Ученые считают, что снижение потребления сахара может быть связано с повышенным осознанием последствий для здоровья потребления сладких продуктов, таких как сахаросодержащие напитки. Однако также может играть роль снижение содержания сахара в коммерческих продуктах в результате переформулировки продуктов.

Ограничения данных

Однако ученые считают, что фактическое потребление сахара может быть выше, чем показывают данные. Участники могут занижать свои показатели потребления сахара из-за самоконтроля. Также возможно, что участники потребляли меньше сахара, чем обычно, в течение трех дней записи из-за повышенного осознания.

Кроме того, исследование не является представительным для всей популяции, так как семьи с более высоким социально-экономическим статусом склонны участвовать из-за сложного дизайна исследования. В этой группе сильнее осознание вопросов питания и здоровья. Кроме того, в исследовании нет целенаправленного диетического консультирования по снижению потребления сахара, как объяснил ученый по запросу.

Несмотря на снижение потребления сахаросодержащих напитков, другие напитки все еще вносят значительный вклад в потребление свободного сахара в изученной возрастной группе. ВОЗ рекомендует, чтобы свободный сахар не превышал 10% от общей суточной калорийности человека, и этот предел может быть превышен из-за потребления других напитков, содержащих сахар.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Университет Фрайберга занимает первое место по выдаче патентов на территории Германии
Главные темы

Университеты на востоке проявляют выдающийся талант к инновациям.

Университеты на востоке проявляют выдающийся талант к инновациям. В Германии на каждые 1000 студентов выдается примерно два патента на изобретение. Однако системы высшего образования в Саксонии и Тюрингии демонстрируют явно более высокие достижения. Это может быть связано с проинновационной культурой во многих университетах этих регионов. Недавний отчет Института немецкой экономики

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Ненадежный сигнал? Канцлер использует мобильное устройство в залах парламента
Главные темы

Недостаточный мобильный сигнал в движении <unk> Покрытие 5G имеет расхождения

Недостаточный мобильный сигнал в движении <unk> Покрытие 5G имеет расхождения "Согласно заявлениям телеком-компаний о покрытии 5G в немецких домах, качество сервиса, похоже, значительно улучшилось", - поделился с прессой эксперт по телекому от Verivox Йорг Шамберг. "Люди, использующие мобильные телефоны, перемещаются и не находятся в одном

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Мероприятие 'Ночь летучих мышей' полностью посвящено летучим мышам.
Главные темы

Остерегайтесь летучих мышей: с осени больше не будет исследований пещер.

Суббота вновь становится 'Летом летучих мышей': активисты борются за сохранение летучих мышей в Германии. Каждый может внести свой вклад в сохранение этих реликтовых существ, например, во время秋них прогулок.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Четыре человека уклонились от правоохранительных органов в регионе Бавария
Главные темы

Четыре человека уклонились от правоохранительных органов в регионе Бавария

В регионе Бавария четверо мужчин в возрасте от 27 до 31 года сбежали из психиатрического учреждения. По данным властей, они покинули больницу округа в Штраубинге субботним вечером. Проводятся масштабные поиски, в которых задействованы полиция, вертолёт и собачьи отряды.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно

Последние

Советы по ежедневному Wordle (включает решение) для 18 августа 2024 года
Полезное

Советы по ежедневному Wordle (включает решение) для 18 августа 2024 года

Советы по ежедневному Wordle (включает решение) для 18 августа 2024 года Если вы ищете ответ на Wordle от 18 августа 2024 года, продолжайте читать. Мы предоставим вам подсказки, советы и стратегии, которые завершатся решением. Сегодняшняя задача считается средней сложности; мне удалось решить ее за пять попыток. Внимание: Текст ниже содержит

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Сегодняшние решения и подсказки к кроссворду New York Times от 18 августа 2024 года...
Полезное

Сегодняшнее решебник "Нью-Йорк Таймс" "Решения головоломок и подсказки" на воскресенье, 18 августа 2024 года (Парафразировано)

Сегодняшнее решебник "Нью-Йорк Таймс" "Решения головоломок и подсказки" на воскресенье, 18 августа 2024 года (Парафразировано) Если вы ищете решения для Страндс 18 августа 2024 года с темой "Что вы об этом думаете?", ознакомьтесь с этим руководством. Я дам несколько подсказок, открою спанграмму и раскрою

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
В Саксонии-Анхальт остается около 102 600 необработанных заявлений по вопросам налогообложения...
Федеральные земли Германии

Около 169 000 претензий к судебным решениям по налогам на имущество

На cleaner в 2025 году в Германии будет reintroduced новая система налога на недвижимость. Ниже приведены актуальные показатели для Саксонии-Анхальт.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Порше поддерживает Варта, приобретая её дочернюю компанию.
Экономика

Уменьшение финансовых обязательств и приобретение Porsche для укрепления репутации Varta

Варта, возможно, обнаружила потенциальное решение, которое могло бы гарантировать стабильность своей батарейной компании. Был разработан план возрождения. Важный клиент согласен поддержать компанию в качестве инвестора.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно