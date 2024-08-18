- Исследование показало чрезмерное потребление сахара среди молодежи

Дети и молодые люди по-прежнему потребляют избыточное количество сахара, несмотря на небольшое снижение его потребления по сравнению с предыдущими годами. К такому выводу пришли ученые из Университета Бонна, которые проанализировали потребление сахара у детей в возрасте от 3 до 18 лет. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет свободный сахар как сахар, такой как мед, сироп и концентраты фруктовых соков, который добавляется производителями или во время приготовления пищи или напитков дома.

По данным последнего анализа, потребление свободного сахара в упомянутой возрастной группе составляет примерно 11,7% от общей суточной калорийности. Однако исследователи считают, что это может быть немного выше, чем было рассчитано в исследовании. ВОЗ и Немецкое общество питания рекомендуют максимальное потребление свободного сахара не более 10%. В 2019 году переоценка той же серии исследований показала, что потребление свободного сахара снизилось с 2005 года и составляло около 16% от суточной калорийности в 2016 году.

Долгосрочное исследование более 700 подростков

Данные для этого анализа были получены из исследования "Дортмундское питание и антропометрия в долгосрочной перспективе" (Дональд), которое собирает информацию о питании подростков с 1985 года. Участники фиксируют все, что они едят и пьют, в течение трех дней подряд один раз в год. Из 4218 трехдневных пищевых дневников 751 ребенка и молодого человека в возрасте от 3 до 18 лет, собранных с 2010 по 2023 год, ученые из Бонна оценили потребление свободного сахара.

Существуют различия между возрастными группами. "Мы наблюдаем относительно высокое потребление свободного сахара, около 15%, особенно среди подростков в возрасте от 6 до 14 лет, которое затем снижается с возрастом", - сказала руководитель исследования Уте Нотлингс. Исследование было опубликовано в "Европейском журнале питания".

Ученые считают, что снижение потребления сахара может быть связано с повышенным осознанием последствий для здоровья потребления сладких продуктов, таких как сахаросодержащие напитки. Однако также может играть роль снижение содержания сахара в коммерческих продуктах в результате переформулировки продуктов.

Ограничения данных

Однако ученые считают, что фактическое потребление сахара может быть выше, чем показывают данные. Участники могут занижать свои показатели потребления сахара из-за самоконтроля. Также возможно, что участники потребляли меньше сахара, чем обычно, в течение трех дней записи из-за повышенного осознания.

Кроме того, исследование не является представительным для всей популяции, так как семьи с более высоким социально-экономическим статусом склонны участвовать из-за сложного дизайна исследования. В этой группе сильнее осознание вопросов питания и здоровья. Кроме того, в исследовании нет целенаправленного диетического консультирования по снижению потребления сахара, как объяснил ученый по запросу.

Несмотря на снижение потребления сахаросодержащих напитков, другие напитки все еще вносят значительный вклад в потребление свободного сахара в изученной возрастной группе. ВОЗ рекомендует, чтобы свободный сахар не превышал 10% от общей суточной калорийности человека, и этот предел может быть превышен из-за потребления других напитков, содержащих сахар.

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