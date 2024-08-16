Исследование Ifo: Устранение налоговых классов III и V может стимулировать занятость

Германское федеральное правительство приняло решение упразднить налоговые ставки III и V для женатых пар к концу июля. Эта реформа рассматривается как замена давно критикуемой системы разделения налогов на супругов: в будущем супруги будут облагаться налогом на основе их индивидуального заработка, чтобы более справедливо распределить налоговую нагрузку.

Институт Ифо выступает за дальнейшие изменения. "Немецкую систему налогообложения и сборов можно пересмотреть, чтобы смягчить дефицит рабочей силы", - сказал Волькер Майер из Ифо. Возможные меры включают переход от разделения налогов на супругов к разделу налогов на семью, прекращение бесплатного сострахования супругов в обязательном медицинском и долгосрочном уходе и более высокие пенсионные вычеты для ранних пенсионеров.

Эксперты также видят потенциал в расширении ухода за детьми, особенно в больших западных городах, где не хватает мест в яслях. Также упоминается отмена пенсии в 63 года. Однако исследование показало, что наибольший стимул к трудоустройству даст повышение пенсионного возраста с 67 до 69 лет. По данным Ифо, все эти реформы могут создать 1,2 миллиона полных рабочих мест.

"В свете демографических изменений и дефицита рабочей силы наша система налогообложения и социального обеспечения должна последовательно стимулировать трудоустройство", - сказал Майер. "Каждый стимул к трудоустройству имеет значение: будь то выход на работу, несколько дополнительных часов неполной занятости или более длительная работа из-за большей привлекательности - каждая дополнительная часовая рабочая неделя имеет значение".

Институт Ифо предлагает, что переход к разделу налогов на семью и прекращение бесплатного сострахования супругов могут создать больше возможностей для трудоустройства, потенциально создавая больше полных рабочих мест. Исследование также показывает, что повышение пенсионного возраста может существенно стимулировать трудоустройство, способствуя созданию 1,2 миллиона полных рабочих мест.

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