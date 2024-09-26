"Исследование действий, разжигаемых ненавистью": убийство японского мальчика вызывает размышления о растущем национализме в Китае

Вновь на первый план выходит сложная связь между двумя крупнейшими экономическими державами Азии, сформированная их кровавым прошлым и сменой баланса сил в результате подъема Китая.

10-летний ребенок, сын японца и дочь китайца, погиб в результате ножевого инцидента в южном городе Шэньчжэнь в среду. Этот инцидент стал вторым ножевым нападением на японских детей и третьим актом агрессии против иностранцев в Китае в последнее время.

Китайские власти молчат о мотивах каждого случая, называя их "изолированными инцидентами", которые могут произойти в любой части мира.

Однако некоторые жители Шэньчжэня и интернет-комментаторы восприняли убийство днем в одном из самых космополитичных городов Китая как повод для серьезного самоанализа роли националистической пропаганды и ксенофобии в провоцировании подобных актов.

Житель Шэньчжэня выразил свои чувства, положив белую розу у японской школы после смерти мальчика. Он сказал: "Как китайский гражданин, я чувствую боль, возмущение и стыд. Такое насилие происходит из-за длительного культивирования ненависти [...] Нет ничего хорошего в прививании ненависти с раннего возраста".

Эти чувства отражали волну критики и онлайн-постов, многие из которых были удалены китайскими платформами социальных сетей.

Китайский блогер в теперь удаленной вирусной статье в WeChat сказал: "Антияпонская риторика, основанная на националистических нарративах, доминирует в Интернете. Эти онлайн-комментарии неизбежно перейдут в "реальный мир".

Этот инцидент потряс японское сообщество в Китае, заставив некоторых из крупнейших японских компаний подумать о репатриации своих сотрудников и семей. Это может подорвать недавние попытки Пекина завлечь японские компании в инвестиции в Китай, несмотря на массовый исход иностранного капитала из аiling economy.

Старые раны

Япония уже давно является мишенью китайского националистического недовольства, которое возникло из-за ее жестокого вторжения и оккупации во время Второй мировой войны. Поколения китайцев воспитывались на рассказах о зверствах японских солдат в школьных учебниках и государственном телевидении.

Это недовольство усиливается территориальными спорами в Восточно-Китайском море и геополитическими tensions, поскольку Китай кипит от гнева из-за того, что воспринимает как углубление союза Японии с Соединенными Штатами для сдерживания его подъема.

Китай усилил свою "патриотическую教育" под руководством Си Цзиньпина, который часто призывает Китай к националистической повестке дня, чтобы мобилизовать общественную поддержку для утверждения китайской власти на мировой арене.

Ножевой инцидент совпал с годовщиной вторжения Японии в северо-восточный Китай, которая отмечается сиренами и минутами молчания по всей стране.

Совпадение по времени подогрело спекуляции о том, что нападение было мотивировано ненавистью.

Редкое заявление, подписанное десятками китайцев, живущих в Японии, осудило нападение и призвало задуматься о "подlying causes".

Подписанное интеллектуалами, профессионалами, бизнесменами и студентами своими настоящими именами, заявление содержало резкую критику политики Пекина и обещало исправить "беспокоящую ситуацию".

Пекин отверг обвинения.

"Нет так называемого японско-ненавидящего образования в Китае", - сказал представитель министерства иностранных дел Лин Цзянь в понедельник.

"Мы призываем изучать историю, не для того, чтобы культивировать ненависть, а для того, чтобы предотвратить трагедию войны в будущем".

Националистический кликбейт

Коммунистическая партия Китая уже давно культивировала национализм, чтобы укрепить свою легитимность.

При Си националистическая, антияпонская риторика резко возросла в строго цензурированных китайских социальных сетях. В некоторых случаях гнев, похоже, был разожжен китайским правительством и государственными СМИ, чтобы давить на Токио, например, "координированный гнев" в прошлом году из-за выпуска обработанных сточных вод из ядерного реактора Фукусима.

В других случаях национализм используется в качестве кликбейта онлайн-инфлюенсерами, которые часто продвигают националистическую риторику и теории заговора, чтобы привлечь трафик. Недавно китайский мужчина стал вирусным после публикации видео, на котором он оскверняет Яasukuni-сан в Токио, спорный символ военного наследия Японии, который чествует погибших в войне, в том числе некоторых, осужденных за военные преступления.

Некоторые из этой онлайн-ненависти перешли на японские школы в крупнейших городах Китая с существенным присутствием японского бизнеса и рабочих. С прошлого года сотни видео, призывающие к враждебности и подозрительности в отношении этих учреждений, появились на китайских видеоплатформах. Многие призывали закрыть школы, а некоторые даже обвиняли их в подготовке японских шпионов.

"Конспирологии против японских школ превратились в кратчайший путь к вирусному контенту", - написал блогер в WeChat в прошлую неделю после анализа почти 300 клипов на видеоплатформе Kuaishou, которые, как он утверждал, получили более 2 миллионов лайков.

После статьи Kuaishou приостановила более 90 аккаунтов, которые разжигали вражду между Китаем и Японией, согласно заявлению, опубликованному в субботу.

Вырастает озабоченность влиянием растущей онлайн-ксенофобии на китайских детей.

Цзан, ассистент учителя в частной школе в Шанхае, сказал, что заметил, как дети в возрасте шести лет используют оскорбительные термины в отношении японцев, когда сталкиваются с японскими флагами в своих книгах. Кроме того, они рисуют иллюстрации конфликтов, где противники всегда японцы или американцы. "Это не то, чему мы учим в школе", - сказала она CNN. "Я подозреваю, что дети подхватили эту антияпонскую сентиментальность из телешоу, вирусных видео в Интернете или, возможно, от своих семей".

"Совершенно недопустимо"

В понедельник министр иностранных дел Японии Такаси Ханеда потребовал от Китая принять меры против дискриминационных онлайн-постов против Японии и гарантировать безопасность японских граждан во время встречи с главой китайской дипломатии Ян Цзечи в Нью-Йорке.

Ханэда заявил: "Беспочвенный, вводящий в заблуждение и антияпонский контент в социальных сетях, особенно тот, который направлен против японских школ, наносит вред безопасности детей и абсолютно неприемлем", - цитирует АП заявление японского МИД. Он потребовал незамедлительного и тщательного пресечения подобных проявлений.

Ван, как сообщает МИД Китая, пообещал защищать безопасность всех иностранных граждан в Китае и призвал Японию сохранять спокойствие, чтобы предотвратить поляризацию и эскалацию tensions.

Японская мать живет в южнокитайском городе Гуанчжоу со своими двумя детьми. Ее мужская автомобильная компания предоставила семье возможность вернуться на родину, но они решили остаться.

Анонимная мать объяснила, что агрессивная националистическая риторика в интернете не отражает чувства китайского народа, с которым она общалась в течение двух лет в Китае.

"Я знаю много людей, которые не испытывают враждебности к Японии и ценят Японию", - сказала она CNN.

Она выразила свое недоумение и печаль. "Я глубоко опечалена трагедией. Но в то же время я разочарована тем, что многие японцы испытывают враждебность к Китаю из-за этого единственного инцидента. Один человек может совершить ужасные поступки, но это не значит, что каждый человек в стране - хулиган. Я испытывала только доброту и тепло от китайцев, которых я встречала в Гуанчжоу".

Некоторые из ее китайских друзей в соседнем Шэньчжэне посетили японскую школу, чтобы возложить цветы в знак соболезнования.

К пятнице вечером школа получила более 1000 букетов, согласно японскому консульству в Гуанчжоу - проявление сочувствия даже от жителей отдаленных городов.

Некоторые из этих трибьютов включали извинения. "Ребенок, я сожалею, пусть ты упокоишься с миром", - гласило письмо, подписанное "матерью из Шэньчжэня".

"Я надеюсь, что в раю нет враждебности", - гласило другое.

Инцидент вызвал дискуссии об influence националистической пропаганды и ксенофобии в Китае, с некоторыми китайскими гражданами выражающими сожаление и извинения за действия нескольких человек.

Несмотря на этот несчастный случай, Китай продолжает привлекать иностранные инвестиции, в том числе от японских компаний, демонстрируя веру мира в экономический потенциал страны.

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