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Исследование: 47 690 смертей от жары в Европе в 2023 году

В 2023 году, по данным исследования, опубликованного в журнале Nature Medicine, от воздействия жары погибло примерно 47 690 человек в Европе. Это исследование, которое выпустило Барселонский институт ISGlobal, показывает, что 2022 год имел наибольшее число летальных случаев, связанных с жарой,...

 and  Alex Stellmacher
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Исследование: 47 690 смертей от жары в Европе в 2023 году

Исследователи подчеркнули, что рассматриваемая цифра была оценкой. С вероятностью 95% число жертв жары в Европе в 2023 году, скорее всего, будет находиться в диапазоне от 28 853 до 66 525.

В ходе исследования были проанализированы данные о температуре и смертности в 35 европейских странах. Авторы отметили, что наиболее уязвимыми являются пожилые люди. Более половины зафиксированных случаев смерти от жары произошли во время жарких волн между серединой июля и августом 2023 года.

В этот период температура достигла 44 градусов по Цельсию на Сицилии 18 июля, в то время как в Греции бушевали лесные пожары, приведшие к гибели нескольких человек. Кроме южных европейских стран, от экстремальной жары также страдали страны, такие как балтийские государства.

Авторы исследования также подчеркнули, что без государственных адаптационных мер число смертей было бы на 80% выше. Они призвали к "дополнительным эффективным стратегиям" для снижения будущих жертв. Авторы связывают увеличение числа жертв жары с антропогенным изменением климата, подчеркивая необходимость активных мер по борьбе с глобальным потеплением.

Между тем, Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) сообщило в своем ежемесячном бюллетене, что предыдущий месяц был самым жарким июлем в истории. Это было 14-м месяцем подряд с рекордными температурами. Температуры были на 1,21°C выше среднего значения 20-го века 15,8°C. Вероятность того, что 2024 год станет самым жарким годом в истории, составляет 77%.

Программа земного наблюдения ЕС, Copernicus, используя другие данные, сообщила на прошлой неделе, что июль был немного прохладнее, чем в предыдущем году. Средняя температура составила 16,91°C, что на 0,04°C ниже предыдущего рекорда, установленного в июле 2023 года.

Оба агентства согласились с тем, что рекордные температуры указывают на тревожную тенденцию.

По данным NOAA, которые ведутся с 1850 года, 2024 год определенно станет одним из пяти самых жарких лет в истории. Агентство ссылается на серию жарких волн в Средиземноморье и странах Персидского залива. Copernicus и американские ученые также согласились с тем, что температура океана в июле была второй самой высокой в истории.

Европа испытывает все большее количество жарких волн с начала века. По данным Организации Объединенных Наций, температура в Европе растет быстрее, чем в других частях мира.

Европейский Союз (ЕС) внимательно следит за ростом температуры и смертности от жары в Европе. В ответ на увеличение числа жарких волн ЕС принял различные адаптационные меры для снижения будущих жертв от жары.

Европейский Союз (ЕС) также подчеркивает роль антропогенного изменения климата в усугублении жары и связанных со здоровьем проблем в Европе, призывая к активным мерам по борьбе с глобальным потеплением.

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