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Исследования показывают: рыболовство чрезмерно активно

 and  Yaroslav Smith
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Конкретный вид рыбы, известный как 'треска' или 'макрель', циркулирует в аквариуме, расположенном в...
Конкретный вид рыбы, известный как 'треска' или 'макрель', циркулирует в аквариуме, расположенном в институте GEOMAR в Kiel, Schleswig-Holstein.

Исследования показывают: рыболовство чрезмерно активно

Многие рыбные популяции во всем мире находятся под угрозой или значительно сократились. Исследователи, возглавляемые Грэмом Эдгаром из Университета Тасмании (Австралия), обнаружили, что это не только из-за перелова за пределами научных лимитов, но и потому, что первоначальные лимиты улова были слишком высокими. Исследование, опубликованное в журнале "Наука", предполагает, что эти рекомендации были чрезмерно оптимистичными, что привело к уровням улова, которые не были достаточно низкими для восстановления популяции.

Модели рыболовства используются в качестве основы для регулирования глобальных и региональных рыболовства и считаются ключевым инструментом против перелова. До сих пор считалось, что основной причиной перелова является установление лимитов улова выше, чем рекомендовано моделями.

Чрезмерные переоценки

Команда проанализировала данные о 230 рыбных запасах во всем мире и сравнила их с данными регулятивных моделей. Результаты показали значительные переоценки количества рыбы в определенном виде и скорости восстановления популяции. Это было более выражено у переловленных популяций.

По данным анализа, даже считающиеся восстановленными популяции продолжали сокращаться на самом деле, что приводило к тому, что уровни улова не снижались достаточно, несмотря на острую необходимость в этом.

Перелов вместо устойчивого рыболовства

Исследование показало, что почти треть запасов, классифицированных ФАО как "максимально устойчиво используемые", фактически переловлены. Рыболовство считается устойчивым, если не ловится больше рыбы, чем может восполниться.

Кроме того, количество обрушившихся популяций оказалось на 85% больше, чем считалось ранее: 85% популяций сократились до менее 10% от своего исторического максимума.

По словам Фроэсе и Пауля, модели используют до 40 параметров, включая характеристики жизненного цикла вида, детали улова и требуемые усилия по рыболовству. Эта сложность делает оценки излишне сложными и иногда опирается на спорные значения некоторых параметров, считают авторы.

Нужны более простые модели

"Почему иногда ложные прогнозы официальных моделей принимались и продолжают приниматься, - большой вопрос", - сказал Фроэсе. Он отметил, что рыболовная наука в течение многих лет вводила в заблуждение политику и несет ответственность за переловленные и обрушившиеся запасы, даже в Европе.

Перелов является особенно проблемой в Средиземноморье, Западной Африке и Юго-Восточной Азии, пояснил Борис Ворм из Университета Дальхаузи (Канада), который не участвовал в исследовании. Он предупредил, что "несколько считающихся хорошо управляемыми запасов, таких как в Европе, могут фактически находиться в худшем состоянии, чем считалось".

Пример Балтийского моря: треска

Это явление можно увидеть на примере трески в западной части Балтийского моря, пояснил Кристиан Мёлльманн из Университета Гамбурга. "Часто чрезмерно оптимистичные оценки биомассы, на мой взгляд, также способствовали перелову этого запаса".

Необходимо обновить методы оценки - в сторону более простых, реалистичных моделей, заключают Фроэсе и Пауль. Кроме того, следует более решительно применять принцип предосторожности - использовать консервативные оценки в случае неопределенности.

Мёлльманн, однако, считает качество моделей менее важным. "Более важно, на мой взгляд, желание рыболовной промышленности не эксплуатировать каждый рыбу из моря". Желание и понимание рыбачить устойчиво и ответственно часто отсутствуют.

Это видно в Балтийском море, где все когда-то важные запасы трески и сельди, несмотря на годы предупреждений от ученых и экологических организаций, были переловлены до такой степени, что восстановление в значительной степени неопределенно или даже маловероятно.

Выводы исследования свидетельствуют о том, что перелов не только из-за превышения рекомендованных моделями лимитов улова, но и потому, что первоначальные лимиты улова были чрезмерно оптимистичными, что привело к недостаточному восстановлению популяции. Несмотря на то, что некоторые популяции классифицируются как максимально устойчиво используемые, анализ показывает, что почти треть этих запасов фактически переловлены.

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