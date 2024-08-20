Исследования показывают, что оливковое масло является важным компонентом

Диета Средиземноморья, знаменитая своими полезными свойствами, в основном, основана на потреблении оливкового масла. Но действительно ли потребление его ненасыщенных жирных кислот полезно для нашего здоровья? Группа исследователей наконец-то ответила на этот вопрос.

Вегетарианская диета, основанная на высоком или низком потреблении оливкового масла, может привести к значительному снижению уровня холестерина. Это заключение основано на исследовании, проведенном командой из Университета Флориды и Национального института диабета, болезней пищеварения и почек, опубликованном в "Журнале Американской ассоциации сердца". Исследователи изучили, действительно ли оливковое масло, сочетаясь с растительно-вегетарианской диетой, полезно для людей с факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Потребление оливкового масла снижает "плохой" холестерин

Оптимальная доза оливкового масла в рационе оставалась неясной до сих пор. Исследователи стремились прояснить этот вопрос в своем исследовании. Они привлекли 40 взрослых - 30 женщин и 10 мужчин - в возрасте от 18 до 79 лет, все с риском развития атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний.

В течение восьми недель участники исследования придерживались вегетарианской диеты. Одна группа потребляла четыре столовые ложки оливкового масла в день, а другая - одну столовую ложку в день.

В обоих случаях потребление оливкового масла дало положительные результаты: обе группы показали снижение уровня ЛПНП (липопротеинов низкой плотности), так называемого "плохого" холестерина в крови. Снижение было более значительным в группе с низкой дозой. ЛПНП является маркером заболеваний сердца.

Исследование подтвердило, что снижение потребления насыщенных жирных кислот и одновременное увеличение потребления ненасыщенных жирных кислот приводит к положительным эффектам на ЛПНП-рецепторы в организме. Это свидетельствует о том, что потребление оливкового масла в правильных количествах полезно.

Что делает оливковое масло полезным для сердца?

Оливковое масло на 70% состоит из мононенасыщенных жирных кислот, в основном олеиновой кислоты. Немецкий фонд сердца сообщает, что 10% оливкового масла состоит из полиненасыщенных жиров, в том числе линолевой кислоты и омега-3 жирных кислот линоленовой и эйкозапентаеновой кислот. Полезный состав жирных кислот оливкового масла помогает снизить уровень вредного ЛПНП, что подтверждается новым исследованием.

Мonica Aggarwal, автор исследования, не удивилась его результатам. "Мы знаем, что растительно-вегетарианская диета превосходит американский стандартный рацион", - сказала она Medical News Today. "Я хотела определить, полезно ли оливковое масло в рационе или просто менее вредно по сравнению с другими альтернативами".

Дженнифер Вонг, кардиолог из США, поделилась своими мыслями с Medical News Today. "Эти исследования помогают подчеркнуть немедленные метаболические эффекты", - добавила она. "Я с нетерпением жду изучения долгосрочных эффектов этой диетической перемены".

На основе нового исследования исследователи обнаружили, что потребление оливкового масла, будь то высокое или низкое, приводило к снижению уровня ЛПНП у участников, придерживающихся вегетарианской диеты. Это исследование поддерживает идею о том, что снижение потребления насыщенных жирных кислот и увеличение потребления ненасыщенных жирных кислот, таких как те, которые содержатся в оливковом масле, имеет положительные эффекты на ЛПНП-рецепторы в организме.

Исследователи из Университета Флориды и Национального института диабета, болезней пищеварения и почек предоставили доказательства того, что оливковое масло со своим полезным составом жирных кислот действительно может помочь снизить уровень вредного ЛПНП, тем самым поддерживая его полезные свойства для сердца.

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