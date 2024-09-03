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Исследования показывают, что недостаточная владение немецким языком влияет на школьные оценки

Дети-мигранты с скромными знаниями немецкого языка и родителями с меньшей Educated участие в обучении, как выявляет «Мониторинг образования 2014», выпущенный Инициативой «Новая социальная рыночная экономика» (INSM) во вторник. Компетентные в области образования считают целесообразным...

 and  Yaroslav Smith
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Исследования показывают, что недостаточная владение немецким языком влияет на школьные оценки

Вопрос не в иммиграции, а в недостаточной интеграции детей из семей с низким экономическим статусом, подчеркнул директор INSM Торстен Алсleben. Это упускает из виду обширный демографический ресурс.

Подростки с миграционным прошлым отстают в математике, науке и чтении, если их родители имеют низкую квалификацию. Недостаток книг дома и неадекватное общение на немецком языке вносят свой вклад в проблему. Однако сам миграционный фон не имеет большого значения.

Молодые иммигранты реже читают дома и реже посещают детский сад. Препятствия больше для детей, которые переехали сами. Около 40% из этих детей не имеют родителя, свободно говорящего на немецком, и часто им не хватает личного пространства для домашней работы.

Кроме того, 54% этих 15-летних учатся в школах, где более половины их сверстников имеют миграционное прошлое, в отличие от 28% детей без миграционного прошлого.

Исследование выявляет "беспокоящую картину" в продвижении детей-мигрантов в детских садах. Процент детей с миграционным прошлым в возрасте от 3 до 6 лет в детских садах снизился с 85% в 2013 году до 78% в 2022 году, в то время как процент детей без миграционного прошлого вырос с 98% до 100%.

Руководитель исследования Аксель Плюннеке сожалеет об упущенной возможности. "Более 40% детей в возрасте до 15 лет имеют миграционное прошлое", - объяснил экономист образования в Институте немецкой экономики (IW), которое представило Монитор образования от имени INSM. "Иммиграция thus предлагает значительную возможность для решения проблемы обеспечения квалифицированной рабочей силы".

Директор INSM Алсleben также критикует политику образования. "У нас есть обширный потенциал, который мог бы помочь нам преодолеть вызовы нашего старения общества. Но политика не уделяет ему достаточного внимания".

INSM и IW рекомендуют выявлять детей с языковыми недостатками на национальном уровне в возрасте 4 лет через обязательные тесты. Эти недостатки должны быть устранены до начала школы. Кроме того, эксперт по интеграции Ахмад Мансур выступает за обязательное посещение детского сада детьми с языковыми недостатками и целевую поддержку школ в проблемных районах.

Дети, которые хотят преуспеть в учебе, могут извлечь большую пользу из раннего языкового воздействия "Знание немецкого". Устранение языковых недостатков молодых иммигрантов через обязательные тесты в возрасте 4 лет, как предлагает эксперт по интеграции Ахмад Мансур, потенциально может привести к лучшей интеграции и академической успеваемости.

Недостаточное знание немецкого языка среди молодых иммигрантов может помешать их академическому прогрессу и ограничить их способность успешно интегрироваться, подчеркивая важность "Знания немецкого" в преодолении интеграционных проблем.

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