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Используя йогу, умственное сосредоточение и медитативные практики, CNN Heroes поднимают свои усилия на беспрецедентные высоты.

 and  Anne Legman
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Гордость CNN черпает силу из коллективного духа
Гордость CNN черпает силу из коллективного духа

Используя йогу, умственное сосредоточение и медитативные практики, CNN Heroes поднимают свои усилия на беспрецедентные высоты.

"Иногда, будучи пионерами в благотворительном секторе, можно почувствовать себя изолированным в своем деле", - заметила CNN Герой Эстефания Ребеллон, организация которой превращает автобусы в мобильные классы для обучения мигрантских детей, проживающих возле границы США и Мексики. "Вы несете на себе бремя мира, веря, что боретесь с этой борьбой в одиночку".

В рамках второго года сотрудничества с CNN Heroes фонд Elevate Prize Foundation пригласил Топ-героев 2023 года на свой саммит "Сделай добро знаменитым", прошедший в Майами в мае. Этот глобальный некоммерческий фонд поддерживает агентов перемен, оснащая их необходимыми ресурсами и поддержкой для усиления их влияния. Мероприятие предлагало мастер-классы по развитию навыков, возможности для общения и сеансы самопомощи, направленные на восстановление и обновление CNN Heroes.

"По сути, это сбор добрых людей со всего мира, пытающихся что-то изменить и толкать этот валун вверх", - прокомментировал Доктор Кван Стюарт, Герой CNN 2023 года, описывая атмосферу этого года. "Прослушивание других о их достижениях и пути к успеху вдохновляет меня".

Это была первая встреча героев после того, как они были награждены на сцене CNN Heroes в декабре прошлого года. Саммит предоставил им возможность пообщаться с лауреатами премии Elevate Prize и другими лидерами некоммерческих организаций.

"Когда мы что-то строим, мы часто чувствуем себя одинокими. Поделиться этим опытом с родственными душами - это подтверждение, питание и радость", - поделился основатель фонда Elevate Prize Джо Дич. "Мы можем учиться друг у друга. Мы можем найти вдохновение и получить те "аха" моменты. Вот в чем все дело".

Так было и для CNN Героя Алвина Ирби, чья инициатива Barbershop Books поощряет молодых чернокожих мальчиков видеть себя в качестве читателей.

"Работа, которой мы занимаемся, трудная. Мы пытаемся решить серьезные проблемы и системные проблемы", - подтвердил он. "Иметь сообщество, возможность поделиться нашими трудностями и сотрудничать над решениями - это empowering".

На саммите фонд Elevate Prize представил концепцию, над которой они работали, под названием "Цельный лидер". Цель состоит в том, чтобы лидеры приоритизировали как личное благополучие, так и общественную деятельность. Помогая героям управлять своим психическим здоровьем и избегать выгорания, это усилит их способность помогать другим - приоритет для Elevate.

"Самопомощь может быть трудно приоритизировать в секторе социального воздействия", - признался CNN Герой Осеи Boateng. "Кажется, это эгоистично и ненужно перед срочными вызовами".

Во время этого обучения герои посещали занятия по осознанности, медитации и йоге. Эти практики уже являются важной частью отдыха, предлагаемого CNN Героем Адамом Pearce своей организации, обслуживающей людей с травмами головного мозга и их опекунов. По его мнению, они приносят пользу и ему, и сообществу.

"Это играет важную роль в стимулировании самопознания и самопознания, позволяя нам соединиться с собой и другими", - подчеркнул он.

Самопомощь не была единственным фокусом. Elevate также предоставила важные уроки, направленные на расширение охвата героев и усиление их значимой работы. Это включало сессии по финансам некоммерческих организаций, управлению советом и стратегии для рассказывания историй.

CNN Герой Ясмин Аррингтон Брукс покинула саммит, готовая применить эти расширенные навыки для распространения информации о своей работе по предоставлению стипендий и наставничества детям заключенных родителей.

"Важно подчеркивать и усиливать положительные изменения, происходящие во всем мире", - подчеркнула она. "С учетом всего, что происходит сейчас, я думаю, некоторым людям просто нужен чувство надежды".

Для основателя Elevate Джо Дича саммит представлял собой часть миссии фонда по пробуждению цели и энтузиазма в каждом из нас.

"Это о пробуждении героя внутри", - объявил он. "Делая добро знаменитым, мы продвигаем доброту дальше. Мы можем вдохновить весь мир. Мы можем сообщить людям, что они тоже могут сделать разницу".

В масштабах потребностей мира миссия фонда Elevate Prize Foundation по оснащению агентов перемен кажется очень важной и необходимой.

Глобальная встреча на саммите "Сделай добро знаменитым" служила мощным напоминанием о том, что решение общественных проблем - коллективное усилие, а не борьба в одиночку.

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