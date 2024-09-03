Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиКонсультации

Использование системы хранения аккумуляторов становится экономичным для балконовой электростанции.

 and  Melissa Williams
Время чтения 2 минут

Использование системы хранения аккумуляторов становится экономичным для балконовой электростанции.

Улучшение вашего балкона: избыток электроэнергии? Рассмотрите хранение.

Иметь свою собственную мини-электростанцию на балконе - это практичное решение для производства электроэнергии для личного пользования. Однако вопрос о том, что делать с избыточной энергией, рано или поздно встает перед теми, кто вкладывается в солнечные устройства на балконе. Эти устройства действительно могут производить значительное количество солнечной энергии - около 550 киловатт-часов в год в идеальных условиях, по словам Германа Динклера, эксперта по энергии из ассоциации TÜV, для устройств с выходной мощностью 800 ватт.

В отсутствие системы хранения энергии домохозяйства могут использовать только средний 55-70% произведенной электроэнергии напрямую, согласно ассоциации TÜV. "Потребность в электроэнергии, как правило, не совпадает с пиковым производством в полдень", - объясняет Динклер.

В качестве решения сейчас доступны системы аккумуляторного хранения в качестве дополнения к солнечным устройствам на балконе. Эти системы хранения хранят избыточную солнечную энергию для последующего использования. По словам ассоциации TÜV, доступные варианты небольших систем хранения емкостью менее одного киловатт-часа начинаются примерно от 400 евро.

Однако хранение энергии для солнечных устройств на балконе может не быть финансово выгодным для всех, как предупреждает Федеральная ассоциация центров потребителей из-за отсутствия привлекательных продуктов. Для небольших установок с одним или двумя модулями избыточная электроэнергия может быть слишком мала, чтобы оправдать инвестиции в хранение, согласно ассоциации TÜV.

Примите подарок Солнца: используйте в пиковые часы

Тем не менее, для более крупных установок с четырьмя или пятью модулями хранение энергии может быть разумным вариантом - особенно если приобрести его по доступной цене, согласно ассоциации TÜV. Использование собственных систем хранения, таких как использованные автомобильные аккумуляторы, с вашей балконной электростанцией очень опасно и категорически не рекомендуется центром потребителей.

Вместо этого максимально используйте самопотребление без хранения, например, всегда запуская посудомоечную машину в полдень, когда производство солнечной энергии находится на пике. Если вы не дома в пиковые часы, вы можете использовать встроенный таймер в устройствах или полагаться на время-выключатели.

Заранее: Сколько энергии мне нужно?

Важно выбрать систему, которая может удовлетворить потребности вашего дома в электроэнергии. Немецкое агентство окружающей среды рекомендует, что доступный модуль с выходной мощностью 400 ватт может быть разумным вариантом для некоторых домов.

Вы можете более точно оценить подходящий размер для вашего дома с помощью плагинового солнечного симулятора HTW Берлин. Симулятор позволяет установить различные параметры и рассчитать коэффициент использования и сбережения с разными модулями. Калькулятор также предлагает возможность сравнить различные варианты с и без системы хранения энергии.

В контексте приведены два предложения, содержащие слово 'Советовать':

Федеральная ассоциация центров потребителей советует воздержаться от инвестиций в системы хранения энергии для небольших солнечных устройств на балконе из-за отсутствия привлекательных продуктов.

Ассоциация TÜV советует рассмотреть возможность инвестиций в системы хранения энергии для более крупных солнечных устройств на балконе, особенно если они доступны по цене.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Важные пуски ракет оказывают значительное влияние на людей и существенно воздействуют на атмосферу...
Главные темы

Ракета SpaceX испытала взрыв, создавший трещину в верхней стратосфере.

Влияние человека простирается почти на все сферы Земли, в том числе и атмосферу. Ученые наблюдали за последствиями взрыва суперракеты 'Звездный корабль' на больших высотах и были шокированы своими открытиями.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Бодо Рамелов, справа, и Марио Войгт (оба упомянутые)
Главные темы

Рамелов вновь предлагает поддержать администрацию под руководством ХДС в Тюрингии.

Рамелов вновь предлагает поддержать администрацию под руководством ХДС в Тюрингии. После выборов в Тюрингии создание правительства оказалось длительным процессом из-за сложных сценариев большинства. Впервые на выборах в ландтаг партия AfD, признанная domestic intelligence agency правой экстремистской, стала доминирующей силой. Однако все другие партии отказываются входить в коалицию с AfD. Внимание

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Исследования показывают, что недостаточная владение немецким языком влияет на школьные оценки
Главные темы

Исследования показывают, что недостаточная владение немецким языком влияет на школьные оценки

Дети-мигранты с скромными знаниями немецкого языка и родителями с меньшей Educated участие в обучении, как выявляет «Мониторинг образования 2014», выпущенный Инициативой «Новая социальная рыночная экономика» (INSM) во вторник. Компетентные в области образования считают целесообразным...

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Всемирная организация здравоохранения выражает обеспокоенность по поводу производства антибиотиков.
Главные темы

Всемирная организация здравоохранения выражает обеспокоенность по поводу производства антибиотиков.

Во время производства антибиотиков выпуск активных веществ в окружающую среду может способствовать росту бактерий, устойчивых к антибиотикам. Это представляет serious риск для здоровья человека.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Union IG Metall выступает за государственное управление в сталелитейных предприятиях Thyssenkrupp.
Федеральные земли Германии

Union IG Metall выступает за государственное управление в сталелитейных предприятиях Thyssenkrupp.

Инвестиция в размере 2 миллиардов евро поступает в будущий «зеленый» завод по производству стали Thyssenkrupp Steel. IG Metall видит в этом возможность для федерального и региональных правительств укрепить два места в правлении.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Возможно, черная малину станет вдохновением для свежего коалиционного правительства в Саксонии.
Федеральные земли Германии

Может ли Саксония перейти в Бромберланд после выборов?

В конце концов, каждое сочетание цветов получит название. В настоящее время Саксония управляется коалицией "Кения": Черный, Зеленый и Красный. Даже для потенциального нового альянса предложено название.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
В этом году в Баварии переход на 'G9' исключает необходимость сдачи экзаменов на получение...
Федеральные земли Германии

Начало учебного года в Баварии вызывает призывы к участию ассоциаций

В Баварии программу начальной школы изменили так, что больше внимания стало уделяться немецкому языку и математике, также для окончания средней школы теперь случай eastern 9 лет, а политическое образование теперь более подробное. По словам профсоюзов учителей, эти изменения стали новыми...

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Вюрцбург приветствует переселенца Джексона из Тюбингена.
Федеральные земли Германии

Вюрцбург приветствует переселенца Джексона из Тюбингена.

Команда баскетбола Вюрцбурга подписала нового плеймейкера. Джхивван Джексон из Пуэрто-Рико возвращается в Бундеслигу, ранее он был одним из лучших бомбардиров в Тюбингене.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно