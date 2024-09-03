Использование системы хранения аккумуляторов становится экономичным для балконовой электростанции.

Улучшение вашего балкона: избыток электроэнергии? Рассмотрите хранение.

Иметь свою собственную мини-электростанцию на балконе - это практичное решение для производства электроэнергии для личного пользования. Однако вопрос о том, что делать с избыточной энергией, рано или поздно встает перед теми, кто вкладывается в солнечные устройства на балконе. Эти устройства действительно могут производить значительное количество солнечной энергии - около 550 киловатт-часов в год в идеальных условиях, по словам Германа Динклера, эксперта по энергии из ассоциации TÜV, для устройств с выходной мощностью 800 ватт.

В отсутствие системы хранения энергии домохозяйства могут использовать только средний 55-70% произведенной электроэнергии напрямую, согласно ассоциации TÜV. "Потребность в электроэнергии, как правило, не совпадает с пиковым производством в полдень", - объясняет Динклер.

В качестве решения сейчас доступны системы аккумуляторного хранения в качестве дополнения к солнечным устройствам на балконе. Эти системы хранения хранят избыточную солнечную энергию для последующего использования. По словам ассоциации TÜV, доступные варианты небольших систем хранения емкостью менее одного киловатт-часа начинаются примерно от 400 евро.

Однако хранение энергии для солнечных устройств на балконе может не быть финансово выгодным для всех, как предупреждает Федеральная ассоциация центров потребителей из-за отсутствия привлекательных продуктов. Для небольших установок с одним или двумя модулями избыточная электроэнергия может быть слишком мала, чтобы оправдать инвестиции в хранение, согласно ассоциации TÜV.

Примите подарок Солнца: используйте в пиковые часы

Тем не менее, для более крупных установок с четырьмя или пятью модулями хранение энергии может быть разумным вариантом - особенно если приобрести его по доступной цене, согласно ассоциации TÜV. Использование собственных систем хранения, таких как использованные автомобильные аккумуляторы, с вашей балконной электростанцией очень опасно и категорически не рекомендуется центром потребителей.

Вместо этого максимально используйте самопотребление без хранения, например, всегда запуская посудомоечную машину в полдень, когда производство солнечной энергии находится на пике. Если вы не дома в пиковые часы, вы можете использовать встроенный таймер в устройствах или полагаться на время-выключатели.

Заранее: Сколько энергии мне нужно?

Важно выбрать систему, которая может удовлетворить потребности вашего дома в электроэнергии. Немецкое агентство окружающей среды рекомендует, что доступный модуль с выходной мощностью 400 ватт может быть разумным вариантом для некоторых домов.

Вы можете более точно оценить подходящий размер для вашего дома с помощью плагинового солнечного симулятора HTW Берлин. Симулятор позволяет установить различные параметры и рассчитать коэффициент использования и сбережения с разными модулями. Калькулятор также предлагает возможность сравнить различные варианты с и без системы хранения энергии.

В контексте приведены два предложения, содержащие слово 'Советовать':

Федеральная ассоциация центров потребителей советует воздержаться от инвестиций в системы хранения энергии для небольших солнечных устройств на балконе из-за отсутствия привлекательных продуктов.

Ассоциация TÜV советует рассмотреть возможность инвестиций в системы хранения энергии для более крупных солнечных устройств на балконе, особенно если они доступны по цене.

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