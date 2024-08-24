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Иранские киберпреступники сосредоточены на политических деятелях: Meta ограничивает профили WhatsApp

Компания Мета из США временно приостановила несколько аккаунтов WhatsApp из-за подозрений в кибератаках, инициированных иранскими хакерами, пытающимися повлиять на политические фигуры в США. Подозреваемые атаки использовали аккаунты WhatsApp, якобы от технических отделов Google, Yahoo или...

 and  Melissa Williams
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Иранские киберпреступники сосредоточены на политических деятелях: Meta ограничивает профили WhatsApp

На основании полученной информации хакерская группа из Ирана, известная как APT42, атаковала высокопоставленных лиц в политических и дипломатических кругах, а также других лиц, связанных с администрациями президентов США Джо Байдена и Дональда Трампа.

Расследование показало, что эта же хакерская группа была причастна к аналогичным кибератакам на политиков, дипломатов и военных, о которых ранее сообщали технические гиганты, такие как Microsoft и Google.

В преддверии выборов в США, когда были повышены меры безопасности, Meta раскрыла подробности этих вредоносных действий соответствующим правоохранительным органам и кампаниям tanto республиканцев, как и демократов на президентских выборах в ноябре.

Хакерская группа также атаковала лиц, находящихся вне политических и дипломатических кругов, затрагивая различные секторы. Кроме того, другие компании в сфере высоких технологий ранее сообщали о подобных кибератаках, совершенных APT42.

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