Иранские киберпреступники сосредоточены на политических деятелях: Meta ограничивает профили WhatsApp

На основании полученной информации хакерская группа из Ирана, известная как APT42, атаковала высокопоставленных лиц в политических и дипломатических кругах, а также других лиц, связанных с администрациями президентов США Джо Байдена и Дональда Трампа.

Расследование показало, что эта же хакерская группа была причастна к аналогичным кибератакам на политиков, дипломатов и военных, о которых ранее сообщали технические гиганты, такие как Microsoft и Google.

В преддверии выборов в США, когда были повышены меры безопасности, Meta раскрыла подробности этих вредоносных действий соответствующим правоохранительным органам и кампаниям tanto республиканцев, как и демократов на президентских выборах в ноябре.

Хакерская группа также атаковала лиц, находящихся вне политических и дипломатических кругов, затрагивая различные секторы. Кроме того, другие компании в сфере высоких технологий ранее сообщали о подобных кибератаках, совершенных APT42.

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