Иранский законодательный орган поддерживает правительство во главе с президентом Песхкианом.

До парламентского голосования Песешкиан признал, что изначально отдавал предпочтение определенным лицам для своего кабинета. Однако, когда он понял, что единодушия нет, он уступил и пошел на компромиссы. Для него достижение консенсуса по составу нового правительства было важнее его предпочтений по идеальному кабинету.

Реформаторская газета "Этемад" сообщила, что парламентское утверждение всех министерских кандидатов президентом в среду стало историческим событием, впервые за 23 года.

После голосования Песешкиан поделился фотографией в X с консервативным спикером парламента Мохаммадом Багерем Гхалибафом и председателем Верховного суда Ирана Голямхоссейном Мохсеном Эжеи, подписанной "Консенсус для Ирана". Гхалибаф заверил о продолжении поддержки парламентом правительства в решении проблем страны.

Песешкиан одержал победу на президентских выборах в Иране в июле, будучи единственным реформаторским кандидатом. Его победа была необходима из-за трагического крушения вертолета, унесшего жизни президента Эbrahim Raisi и министра иностранных дел Hossein Amir-Abdollahian в мае.

Новый министр иностранных дел Араджчи известен своей готовностью к диалогу с Западом и заявил о поддержке "Оси сопротивления", альянса, в который входят Иран и антиизраильские организации, такие как Хамас и Хезболла. Араджчи сыграл значительную роль в ядерных переговорах с Западом в 2013 году, что привело к ядерной сделке в 2015 году. Однако соглашение рухнуло после одностороннего выхода США в 2018 году.

Кабинет Песешкиана включает всего одну женщину, министра дорог и городского развития Фарсанех Садег. Она является второй женщиной-министром со времени основания Исламской Республики Иран в 1979 году. Министерство обороны теперь возглавляет генерал Асис Насирсадех, бывший командующий ВВС.

Песешкиан подвергся критике внутри реформаторского лагеря за назначение консервативных политиков из предыдущего правительства Raisi. Кроме того, он был критикован за отсутствие представителей этнических и религиозных меньшинств в своем кабинете и за меньшее количество женщин-кандидатов.

После публикации фотографии, отмечающей консенсус, Песешкиан подчеркнул важность этого события, поделившись несколькими выдержками из исторических парламентских голосований в своих социальных сетях. Выдержки показали вызовы и компромиссы, которые были сделаны для достижения единства в назначениях правительства.

Вперед Песешкиан признал необходимость отвечать на критику внутри своего реформаторского лагеря и пообещал включить больше разнообразных голосов и представительство женщин в будущих решениях кабинета.

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