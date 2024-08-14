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Иранский рэпер-диссидент Тумадж Салехи освобожден от обвинения после отмены смертного приговора

Салехи, иранский диссидентский рэпер, спасшийся от смертной казни этим летом, полностью оправдан по первоначальным обвинениям судом низшей инстанции в Иσφahan.

 and  Carmen Simpson
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Salehi стал главным голосом антиправительственного protesters в Иране во время акций протеста...
Salehi стал главным голосом антиправительственного protesters в Иране во время акций протеста 'Женщина, жизнь, свобода' в 2022 году.

Иранский рэпер-диссидент Тумадж Салехи освобожден от обвинения после отмены смертного приговора

Салехи стал ключевым голосом антиправительственного протеста в Иране во время протестов «Женщина, жизнь, свобода» в 2022 году, его lyrics вдохновили протестующих и призвали их объединиться. В прошлом году он был приговорен к смертной казни по обвинению в «разрушении на земле».

Однако в этом высокопрофильном деле приговор Салехи был отменен Верховным судом Ирана и направлен обратно в суд первой инстанции в Исфахане для пересмотра приговора.

Адвокат Салехи в Иране Амир Раесиан объявил в понедельник, что Салехи был оправдан.

Но иранский рэпер останется за решеткой, по крайней мере, пока.

«Сегодня это отделение вынесло решение по делу господина Салехи, проведя слушание и выслушав доводы адвокатов дела», - сказал адвокат Раесиан газете «Шарг». «В соответствии с решением, господин Салехи был оправдан от обвинений в коррупции».

Салехи все еще предстоит отвечать по двум юридическим обвинениям; иранские власти также обвиняют его в публикации ложных заявлений в социальных сетях и нарушении общественного порядка. В среду апелляционный суд Исфахана направил эти два обвинения в уголовный суд, поскольку не смог вынести решение по этим обвинениям.

Группа по защите прав Index Against Censorship, которая активно боролась за освобождение Салехи, недавно призвала к его «немедленному освобождению» из заключения.

В сообщении в социальных сетях, когда Салехи предстал перед судом 9 августа, группа подчеркнула, что Салехи «никогда не должен был провести ни дня за решеткой, не говоря уже о том, чтобы предстать перед судом».

Отмененное решение Верховного суда Ирана привлекло внимание всего мира, и многие голоса призывают к справедливости на Ближнем Востоке. Мир следит за развитием событий в деле Салехи.

Несмотря на оправдание по обвинению в коррупции, битва Салехи еще не окончена, так как ему все еще предстоит отвечать по обвинению в публикации ложных заявлений и нарушении общественного порядка на Ближнем Востоке.

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