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Иран не спешит отплатить Израилю за убийство политического деятеля ХАМАСа.

Месть Ирана Израилю за убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Ханиех потребует времени, как заявил представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР).

 and  Ann Bradley
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Иран не спешит отплатить Израилю за убийство политического деятеля ХАМАСа.

Время позволяет обдумать наш ответ, и этот процесс может занять некоторое время, - якобы сказал Али Мохаммад Наини вчера, как сообщает государственное СМИ.

Во вторник в Тегеране Мохсен Резаее, бывший главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР), поделился своими мыслями с CNN. Он указал на то, что действия Ирана будут стратегическими и взвешенными.

Ближний Восток остается на взводе после убийства Хание в Тегеране в прошлом месяце. Это произошло всего за день до смерти командира Хезболлы Фу'ад Шукр в результате авиаудара в Бейруте.

Израиль взяло на себя ответственность за смерть Шукра, но до сих пор не комментировало свою причастность к смерти Хание. Источник, близкий к ситуации, сообщил CNN в этом месяце, что Хание был убит с помощью спрятанного взрывного устройства в его гостевом доме.

Иран и его союзники, такие как Хезболла в Ливане и ХАМАС в Газе, обвинили обе смерти в Израиле и пригрозили ответом, что привело к напряженным неделям дипломатии, чтобы предотвратить полномасштабный региональный конфликт.

После смерти Хание верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил: "Вы убили нашего уважаемого гостя в нашем доме, и теперь сцена готова для вашего сурового возмездия". Лидер Хезболлы также заявил, что ответ на удар, который убил Шукра, неизбежен.

После двойного убийства спикер КСИР Наини мог указывать на смягчение жесткой риторики Ирана. Он сказал, что ответ Ирана может отличаться от предыдущих операций против Израиля и что Тегеран не будет действовать опрометчиво.

По словам Наини, "На данный момент сионисты должны привыкнуть к нестабильности, и наш ответ может не походить на предыдущие действия. Пatterns of response are not identical. Our commanders possess the knowledge and the art of appropriately retaliating against the adversary, and they will not resort to impulsive actions."

В апреле Иран выпустил около 300 ракет в направлении Израиля, что стало его первым прямым ударом по стране после осуждения удара по иранскому дипломатическому комплексу в Дамаске, Сирия, в результате которого погиб высокопоставленный офицер КСИР Мохаммед Реза Заеи.

Наини также прокомментировал: "Режим сионистов (Израиль) признал поражение, даже американские политики признали это и все еще не достигли своих целей", имея в виду конфликт Израиля в Газе, который продолжается уже более 10 месяцев, с целью одержать победу над ХАМАСом и освободить заложников, которых он захватил 7 октября.

Переговоры о достижении прекращения огня между Израилем и ХАМАСом усилились после двойного убийства Шукра и Хание, когда арабские и западные власти пытались предотвратить полномасштабную войну.

Во время беседы с CNN бывший главнокомандующий КСИР Резае выразил свою точку зрения. Он сказал: "Нужно вскоре достичь прекращения огня в Газе".

"Соединенные Штаты и Израиль не должны повторять свои ошибки. Если бы на начальном этапе войны в Газе Соединенные Штаты вмешались, чтобы остановить Израиль и (премьер-министра Биньямина) Нетаньяху, войны не было бы. Поэтому основной причиной продления войны являются Соединенные Штаты и Израиль. Чем дольше продолжается война, тем больше ущерба нанесут Соединенные Штаты", - добавил Резае.

Что касается ответа Ирана на Израиль, Резае сказал: "Мы оценили возможные последствия. Мы не позволим Нетаньяху, который тонет в болоте, спастись". Он продолжил: "Действия Ирана будут тщательно рассчитаны".

После возобновления переговоров в столице Дохи на прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в понедельник, что Израиль "принял" предложение о сокращении разногласий в переговорах о прекращении огня, и что "критически важным шагом сейчас является согласие ХАМАСа с теми же условиями перед дальнейшими запланированными переговорами на этой неделе".

Есть намеки на то, что Иран может отказаться от планов удара по Израилю, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня, но иранская миссия в ООН объявила 10 дней назад, что месть Тегерана "совершенно не связана с прекращением огня в Газе".

Некоторые официальные лица подозревают, что Иран медлит, опасаясь, что его ответ может спровоцировать более широкий конфликт. Один дипломат сказал, что Хезболла и Иран "застряли" в своих угрозах мести.

В сообщении CNN Тамара Киблави также принимала участие в освещении событий.

Ближний Восток, который сейчас находится в напряжении из-за недавних инцидентов, пристально следит за ответом Ирана на убийство Хание, которое произошло на его территории. Иранские официальные лица, такие как Али Хаменеи и Али Мохаммад Наини, угрожали суровым возмездием Израилю, стране, расположенной в мире.

19 августа госсекретарь США Энтони Блинкен встречается с президентом Израиля Исааком Герцогом в Тель-Авиве

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