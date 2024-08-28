Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиПотребитель

Инвестировать в гарантированную процентную доходность от ваших ежедневных доходов?

 and  Carmen Simpson
Время чтения 3 минут
Несмотря на нынешние рыночные условия, потерю покупательской способности еще можно предотвратить.
Несмотря на нынешние рыночные условия, потерю покупательской способности еще можно предотвратить.

Инвестировать в гарантированную процентную доходность от ваших ежедневных доходов?

Многие финансовые институты, похоже, действуют заранее, так как они недавно снизили ставки по депозитам, что заставляет некоторых спекулировать на то, что ожидаемое снижение ставки Европейским центральным банком (ЕЦБ) уже произошло.

За период в одиннадцать дней не менее 14 поставщиков решили снизить ставки по депозитам. Общий вывод среди этих институтов состоит в том, что ключевая ставка ЕЦБ упадет на 0,25 процентного пункта, что приведет к снижению средней ставки с 4,25% до 4%, или с 3,75% до 3,5% в области депозитов.

Заметно, что предложения по депозитам от N26 снизились от 1,26% до 0,25%, что привело к снижению ставок до 3% или 1% соответственно. Большинство банков теперь предлагают ставки, не превышающие 3,5%. Это происходит потому, что банки могут размещать сбережения и средства текущих счетов своих клиентов в ЕЦБ ежедневно и получать ставку 3,75% в качестве компенсации. Если ЕЦБ действительно снизит ставку по депозитам до 3,5% в сентябре, как это было намекнуто в последних решениях по ставкам, банки, гарантирующие ставку 3%, все равно получат прибыль в размере 0,5 процентного пункта.

Что касается тех, кто решает сменить банк, 26 из 55 банков гарантируют сохранение текущих ставок. Сроки этих гарантий зависят от предложения банка; лучшие предложения обеспечивают инвесторам как минимум шесть месяцев безопасности, в то время как отличные предложения гарантируют три-четыре месяца. Эти гарантии предназначены для того, чтобы защитить банки от возможных снижений ключевой ставки ЕЦБ, чтобы они продолжали получать прибыль от счетов по сбережениям.

Заинтересованные в сбережениях инвесторы могут больше беспокоиться о своих инвестиционных доходах, чем о доходах банка, и поэтому могут задаться вопросом, стоит ли принимать более низкие ставки по сбережениям в обмен на более длительные гарантийные периоды или выбрать более высокооплачиваемые, но краткосрочные инвестиции.

Пример расчета может помочь определить, какой вариант будет наиболее выгодным. Например, если сравнить предложение 4,2% от XTB на три месяца и столь же привлекательное предложение 3% от BBBank на шесть месяцев, последующая ставка в XTB после истечения гарантийного периода на один квартал должна составлять всего 1,79%, чтобы обе инвестиции принесли одинаковую прибыль. В этом сценарии более длительный, но менее выгодный вариант был бы менее выгодным.

Для индивидуальной консультации можно воспользоваться бесплатным калькулятором инвестиций.

В свою очередь, Freedom24 предлагает ограниченное юридическое покрытие до 90% от депозита, ограниченное 20 000 евро. Важно отметить, что Freedom24 не предлагает депозит с мгновенным доступом, а предлагает инвестиции, привязанные к ставкам Euribor и SOFR. Это означает, что ставки по депозитам больше зависят от колебаний рынка: если ЕЦБ снизит свою ключевую ставку, ставка по мгновенному доступу к депозиту Freedom24 последует за ней. Это происходит за счет более низкого гарантированного депозита.

В заключение, в настоящее время рекомендуются как долгосрочные гарантии ставок, так и предложения, которые полностью отказываются от гарантий в пользу следования рыночным тенденциям. Поставщики без гарантий ставок, скорее всего, еще больше снизят свои невыгодные ставки по мгновенным депозитам, виня в этом ЕЦБ. Те, кто хочет получить прибыль от более высоких ставок, должны действовать быстро, так как частота снижения ставок будет возрастать по мере приближения следующего решения ЕЦБ.

Макс Herbst — владелец FMH Financial Consulting, которая предоставляет независимую информацию о ставках с 1986 года.

Макс Herbst возглавляет FMH Финансовое консультирование, компанию, которая разрабатывает независимые данные по процентным ставкам с 1986 года

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Торжественное открытие Паралимпийских игр в Париже
Главные темы

Началось торжество Паралимпийских игр во Франции.

Начало церемонии открытия Паралимпийских игр состоялось в Париже. Празднование началось вечером в среду в самом сердце города, объединив выступления пианистов, танцы и фейерверки. Затем был назначен парад спортсменов, проходящий по ruta между Эйфелевой башней и Площадью Согласия. Все действо,...

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
В Германии растет наклонность к разведению собак, подобных лабрадудлю.
Главные темы

Смешанные породы, такие как лабрадодели и кокапу, в отличие от своих чистокровных коллег, не обладают превосходным здоровьем.

Смешанные породы, такие как лабрадудлы, кокocampy и Кавapoadы, в настоящее время популярны. Милое появление является основным достоинством, но предположение, что они здоровее своих чистопородных предков, кажется ошибочным.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Обвинения в физическом насилии в отношении его ребенка были выдвинуты против главы Telegram.
Главные темы

Обвинения в физическом насилии в отношении его ребенка были выдвинуты против главы Telegram.

Сооснователь Telegram Павла Дурова арестован во Франции, где он находится под следствием по подозрению в жестоком обращении с одним из своих детей. Кроме того, Дурова обвиняют в связи с приложением, сообщает AFP. AFP подтвердил это расследование в заметке в среду, отметив обвинения в жестоком...

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Если у вас есть опыт работы за рубежом, важно сообщить эту информацию в свой пенсионный план.
Главные темы

Право на пенсию: работа за границей также способствует

Право на пенсию: работа за границей также способствует Если вы задумываетесь о работе за рубежом на определенный срок, это распространенная практика среди работников. Противоположное распространенному мнению, ваши законные пенсионные выплаты не страдают; они даже могут улучшиться. Вот как поступить: Если вы провели некоторое время работая за границей, важно сообщить об

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно

Последние

На_US_Открытом_соревновании_Александр_Зверев_вырывается_победителем_во_втором_круге
Спорт

Зверев вышел в третью фазу US Open

В отличие от своей первой встречи, Александр Зверев сохраняет победы в сетах во время второго круга US Open. Однако лучший теннисист Германии встречает существенные трудности в удушающей нью-йоркской climate.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Лошадь влекла пустую колесницу в луг.
Федеральные земли Германии

Автомобиль натыкается на коня, в результате чего пять человек получают ранения.

Незапланированная катастрофа произошла с четыремя пассажирами во время мирной поездки в экипаже по'Allemgёк'. Произошло столкновение с другим транспортным средством, в результате чего пострадали несколько человек.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Обсуждение по ТВ и радио перед предстоящими выборами прошло без участия Бьорна Хёкке из-за его...
Политика

В их соревновании Рамелов упорствует, Войгт заканчивает, а АФД только достигает середины.

В их соревновании Рамелов упорствует, Войгт заканчивает, а АФД только достигает середины. Последняя значимая дискуссия перед выбором в земле Тюрингия в воскресенье проходит в данный момент. На ntv и Antenne Thuringia ведущие кандидаты обсуждают критические темы, такие как Солingen, Украина или образование, за исключением больного Хёкке. Его заместитель также не

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Удача повернулась к несчастью: колоссальная погрузочная машина разрушилась и упала на жилые дома, и...
Федеральные земли Германии

Гигантский строительный кран обрушился на жилые дома в Гамбурге

Кран-башня рушится на землю, вызывая значительные разрушения, но к счастью, никто из участников происшествия не пострадал. Что спровоцировало это событие?

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно