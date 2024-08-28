Инвестировать в гарантированную процентную доходность от ваших ежедневных доходов?

Многие финансовые институты, похоже, действуют заранее, так как они недавно снизили ставки по депозитам, что заставляет некоторых спекулировать на то, что ожидаемое снижение ставки Европейским центральным банком (ЕЦБ) уже произошло.

За период в одиннадцать дней не менее 14 поставщиков решили снизить ставки по депозитам. Общий вывод среди этих институтов состоит в том, что ключевая ставка ЕЦБ упадет на 0,25 процентного пункта, что приведет к снижению средней ставки с 4,25% до 4%, или с 3,75% до 3,5% в области депозитов.

Заметно, что предложения по депозитам от N26 снизились от 1,26% до 0,25%, что привело к снижению ставок до 3% или 1% соответственно. Большинство банков теперь предлагают ставки, не превышающие 3,5%. Это происходит потому, что банки могут размещать сбережения и средства текущих счетов своих клиентов в ЕЦБ ежедневно и получать ставку 3,75% в качестве компенсации. Если ЕЦБ действительно снизит ставку по депозитам до 3,5% в сентябре, как это было намекнуто в последних решениях по ставкам, банки, гарантирующие ставку 3%, все равно получат прибыль в размере 0,5 процентного пункта.

Что касается тех, кто решает сменить банк, 26 из 55 банков гарантируют сохранение текущих ставок. Сроки этих гарантий зависят от предложения банка; лучшие предложения обеспечивают инвесторам как минимум шесть месяцев безопасности, в то время как отличные предложения гарантируют три-четыре месяца. Эти гарантии предназначены для того, чтобы защитить банки от возможных снижений ключевой ставки ЕЦБ, чтобы они продолжали получать прибыль от счетов по сбережениям.

Заинтересованные в сбережениях инвесторы могут больше беспокоиться о своих инвестиционных доходах, чем о доходах банка, и поэтому могут задаться вопросом, стоит ли принимать более низкие ставки по сбережениям в обмен на более длительные гарантийные периоды или выбрать более высокооплачиваемые, но краткосрочные инвестиции.

Пример расчета может помочь определить, какой вариант будет наиболее выгодным. Например, если сравнить предложение 4,2% от XTB на три месяца и столь же привлекательное предложение 3% от BBBank на шесть месяцев, последующая ставка в XTB после истечения гарантийного периода на один квартал должна составлять всего 1,79%, чтобы обе инвестиции принесли одинаковую прибыль. В этом сценарии более длительный, но менее выгодный вариант был бы менее выгодным.

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В свою очередь, Freedom24 предлагает ограниченное юридическое покрытие до 90% от депозита, ограниченное 20 000 евро. Важно отметить, что Freedom24 не предлагает депозит с мгновенным доступом, а предлагает инвестиции, привязанные к ставкам Euribor и SOFR. Это означает, что ставки по депозитам больше зависят от колебаний рынка: если ЕЦБ снизит свою ключевую ставку, ставка по мгновенному доступу к депозиту Freedom24 последует за ней. Это происходит за счет более низкого гарантированного депозита.

В заключение, в настоящее время рекомендуются как долгосрочные гарантии ставок, так и предложения, которые полностью отказываются от гарантий в пользу следования рыночным тенденциям. Поставщики без гарантий ставок, скорее всего, еще больше снизят свои невыгодные ставки по мгновенным депозитам, виня в этом ЕЦБ. Те, кто хочет получить прибыль от более высоких ставок, должны действовать быстро, так как частота снижения ставок будет возрастать по мере приближения следующего решения ЕЦБ.

Макс Herbst — владелец FMH Financial Consulting, которая предоставляет независимую информацию о ставках с 1986 года.

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