Инцидент в Солингене вызвал дискуссию о правоохранительных органах и политике иммиграционных правил

В воскресенье вечером, после трагического инцидента в пятницу, в результате которого погибли трое и пострадали восемь человек, экстремистская группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за происшествие. Вскоре после этого 26-летний сирийский мужчина сдался властям. Этот человек, проживший в Германии два года и подлежавший депортации в прошлом году, сейчас находится под следствием у федеральной прокуратуры, и на следующий день был выдан ордер на его арест.

Лидер ХДС Фридрих Мерц воспользовался инцидентом и начальными результатами расследования, чтобы написать письмо федеральному канцлеру Олафу Шольцу (СДПГ), призывая к изменению иммиграционной политики. "Проблема не в ножах, а в тех, кто ими орудует", - написал Мерц в письме, полученном агентством новостей AFP. "В подавляющем большинстве случаев эти люди - беженцы, и в подавляющем большинстве случаев их мотивы коренятся в радикальном исламе", - продолжил Мерц.

Лидер СДПГ Ларс Клингебель предложил набор мер против исламского терроризма. "Часто мы наблюдаем, как преступники радикализируются в течение нескольких месяцев в Интернете", - сказал Клингебель газетам Funke.

Лидер АФД Алиса Вайдель заявила, что корень проблемы должен быть устранен. "Необходима немедленная перемена в миграционной политике", - заявила она в Twitter.

Вице-канцлер Роберт Хабек, в связи с дебатами о миграции, заявил в Фленсбурге: "Не должно быть терпимости к убийцам, террористам или радикальным исламистам". Если подозреваемые - беженцы, то они "лишатся права на защиту в Германии".

Хабек также призвал к ужесточению законов о оружии. "Нужны больше безоружных зон и ужесточение законов об оружии", - сказал он. "Никому не нужны кинжалы или ножи в общественных местах в Германии. Мы не живем в Средневековье".

Лидер ХСС Маркус Сöder обнаружил недостатки в способностях властей. "У нас нет подходящих инструментов для борьбы с насилием и реагирования на него", - сказал он в ARD. "В отношении автомобилей вы проверяетесь даже без причины. Не в пешеходных зонах".

Министр внутренних дел Фасэр объявил, что государство решительно встретит исламскую угрозу. "Мы интенсивно ведем дискуссии о том, какие инструменты необходимы для усиления нашей борьбы с террором и насилием и расширения полномочий наших сил безопасности для наиболее эффективной защиты нашего населения", - сказал Фасэр.

Перед нападением в Солінгене Фасэр уже предложила законопроект об расширении запрета на ножи. План включал запрет дополнительных типов ножей, создание большего числа безоружных зон и предоставление полиции более широких полномочий контроля.

ФДП, в коалиции, была особенно критична по отношению к этому предложению. Теперь министр юстиции ФДП Марко Бушманн дал понять, что поддерживает его. "После Солінгена все темы должны быть на столе: Закон об оружии не табу", - написал Бушманн в Twitter в воскресенье.

Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер также призвал к лучшей защите от атак. В ZDF он призвал к увеличению персонала для сил безопасности, а также к расширению полномочий Федерального уголовного полицейского управления в случае террористической угрозы.

Дискуссия о уроках, извлеченных из атаки, происходила на фоне предстоящих выборов в ландтаг в Тюрингии и Саксонии на следующей неделе. Согласно опросу Insa для "Bild am Sonntag", АФД может стать самой сильной силой в обоих федеральных землях. В Саксонии она, как сообщается, имеет 32 процента, а в Тюрингии - 30 процентов.

Президент Штайнмайер теперь призвал к национальному единству. "Теперь важно, чтобы мы, немцы, не позволили себе быть разделенными и разобщенными", - сказал Штайнмайер. "Мы не должны давать трибуну для ненавистнической риторики и призывов к насилию, подобных тем, которые звучат от некоторых".

Полиция участвовала в расследовании сирийского мужчины, связанного с трагическим инцидентом, выдав ордер на его арест. После инцидента политические лидеры призвали к ужесточению мер по борьбе с терроризмом и радикализацией, а министр внутренних дел Фасэр предложила расширить запрет на ножи и создать больше безоружных зон.

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