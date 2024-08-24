Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиСолинген:

Инцидент в Солингене под пристальным вниманием: следователи не могут устранить возможные намерения, связанные с терроризмом

 and  Anthony Ross
Время чтения 1 минута

Инцидент в Солингене под пристальным вниманием: следователи не могут устранить возможные намерения, связанные с терроризмом

Полиция сосредоточена на неопознанном подозреваемом, как уточнил главный прокурор Касперс. Основная версия о террористическом мотиве возникла потому, что "нет других причин". Пострадавшие "не были связаны друг с другом". Правоохранительные органы считают, что это был один преступник и продолжают собирать информацию от населения. Силы безопасности усилили свою присутствие, сообщают СМИ.

В прошлую пятницу вечером в Золингене произошла ужасная атака ножом на общественном мероприятии. Жизни трех человек трагически оборвались - 67-летнего, 56-летнего мужчину и 56-летнюю женщину. Кроме того, четыре человека получили серьезные ранения, двое - тяжелые и двое - легкие, согласно заявлениям полиции. В результате, следователи рассматривают возможные обвинения в тройном убийстве и покушении на убийство восьми человек.

Атака ножом в Золингене в прошлую пятницу вечером привела к трагедии, в результате которой погибли трое и пострадали несколько человек. Авторитеты в Золингене продолжают искать информацию, чтобы прояснить ситуацию.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В Бундеслиге Штутгарт проиграл в первый день, а Лейпциг вышел победителем.
Главные темы

В Бундеслиге Штутгарт проиграл в первый день, а Лейпциг вышел победителем.

- В Бундеслиге Штутгарт проиграл в первый день, а Лейпциг вышел победителем. ВФБ Штутгарт, занявшие второе место, начали свой новый сезон в Бундеслиге с поражения. В субботу они потерпели поражение 1:3 (1:1) от СК Фрайбург. Участник Лиги чемпионов РБ Лейпциг одержал победу 1:0 (0:0) над ВФЛ

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Понимание основ болезни голубого языка
Главные темы

Понимание основ болезни голубого языка

Понимание основ болезни голубого языка За последние несколько месяцев болезнь синеголовка, вредная для крупного рогатого скота и овец, широко распространилась по большей части Германии, оставив Берлин единственным исключением, как сообщает Институт Фридриха-Лёффлера (FLI). Причиной этого вспышки считаются переносчики болезни комары, которых в последнее время было много и они были очень

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Паралимпийский факел был зажжен в Сток-Мандевилле, расположенном в Англии.
Главные темы

Паралимпийский факел был зажжен в Сток-Мандевилле, расположенном в Англии.

До начала Паралимпийских игр в Париже факел впервые с 2012 года был зажжен в Англии, родине паралимпийского движения. На церемонии в Стоук Мандевиле под проливным дождем руководитель Олимпиады Тони Эстанге Izvještaj заметил: "Кажется, нас сопровождает непредсказуемая погода". На открытии...

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Вредные последствия коричневого скрипача-паука для безопасности человека.
Главные темы

Вредные последствия коричневого скрипача-паука для безопасности человека.

Вредные последствия коричневого скрипача-паука для безопасности человека. Многие люди считают пауков неприятными или пугающими, и они не единственные, кто так думает. Пауки,-native для Германии, могут вызвать лишь неприятные чувства, но в странах, таких как Италия, даже ядовитые пауки обычны и становятся все более распространенными. Недавно произошел трагический инцидент, связанный

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно

Последние

В Бундеслиге Штутгарт проиграл в первый день, а Лейпциг вышел победителем.
Главные темы

В Бундеслиге Штутгарт проиграл в первый день, а Лейпциг вышел победителем.

- В Бундеслиге Штутгарт проиграл в первый день, а Лейпциг вышел победителем. ВФБ Штутгарт, занявшие второе место, начали свой новый сезон в Бундеслиге с поражения. В субботу они потерпели поражение 1:3 (1:1) от СК Фрайбург. Участник Лиги чемпионов РБ Лейпциг одержал победу 1:0 (0:0) над ВФЛ

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Под девизом 'Тюрингия остаётся яркой!' множество людей приняли участие в LSК ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ, борясь...
Панорама

В Йене, Магдебурге и Бремене множество людей участвует в празднованиях гордости

Множество людей проிறது по улицам различных немецких городов в деньChristopher Street, призывая к большей терпимости и разнообразию. Одетые в яркую одежду и устраивают шумные протесты, они отстаивают свою позицию.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Киль уступает титул чемпиона Лиги молчаливым болельщикам Хоффенхайма.
Федеральные земли Германии

Киль уступает титул чемпиона Лиги молчаливым болельщикам Хоффенхайма.

- Киль уступает титул чемпиона Лиги молчаливым болельщикам Хоффенхайма. Хоффенхайм и Крамарич приносят Килю первое поражение в Бундеслиге, несмотря на протесты фанатов. Гости уступили 2:3 (0:2) на частично пустом стадионе в Зинсхайме против участников Лиги Европы. Крамарич забил пенальти (6-я минута) и два дополнительных гола (37/87) за

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно