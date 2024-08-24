Инцидент в Солингене под пристальным вниманием: следователи не могут устранить возможные намерения, связанные с терроризмом

Полиция сосредоточена на неопознанном подозреваемом, как уточнил главный прокурор Касперс. Основная версия о террористическом мотиве возникла потому, что "нет других причин". Пострадавшие "не были связаны друг с другом". Правоохранительные органы считают, что это был один преступник и продолжают собирать информацию от населения. Силы безопасности усилили свою присутствие, сообщают СМИ.

В прошлую пятницу вечером в Золингене произошла ужасная атака ножом на общественном мероприятии. Жизни трех человек трагически оборвались - 67-летнего, 56-летнего мужчину и 56-летнюю женщину. Кроме того, четыре человека получили серьезные ранения, двое - тяжелые и двое - легкие, согласно заявлениям полиции. В результате, следователи рассматривают возможные обвинения в тройном убийстве и покушении на убийство восьми человек.

Атака ножом в Золингене в прошлую пятницу вечером привела к трагедии, в результате которой погибли трое и пострадали несколько человек. Авторитеты в Золингене продолжают искать информацию, чтобы прояснить ситуацию.

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