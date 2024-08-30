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Инцидент с ножевым нападением в Солингене: канцлер Шолц выявил недостатки в работе правительства НДРВ

После летального случая с ножом в Сольingen канцлер Германии Олаф Шольц (СДПГ) выявил упущения в органах власти Северного Рейна-Вестфалии. Он заявил: "Теперь необходимо выяснить, почему местные власти не смогли депортировать человека, подлежащего высылке в Болгарию".

 and  John Stellmacher
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Инцидент с ножевым нападением в Солингене: канцлер Шолц выявил недостатки в работе правительства НДРВ

Шольц выразил свой интерес к тому, почему подозреваемый преступник все еще находится в Германии, сказав: "Я так же озадачен, как и вы". Подозреваемый, 26-летний сириец, должен был быть отправлен в Болгарию, член ЕС, в прошлом году, после первоначального въезда в ЕС там. Однако власти не смогли найти его по месту жительства, и, похоже, больше никаких усилий не прикладывалось.

"Речь не идет о поиске виноватых, а о том, чтобы понять, что пошло не так, извлечь уроки и предотвратить подобное в будущем", - сказал Шольц. "Странно, почему было совершено всего одно посещение места жительства этого человека. Почему не было предпринято дальнейших действий. Почему не был продлен срок возвращения", - добавил он. "В этом и заключается загадка".

Шольц выразил сочувствие общественному недоумению. "Я разделяю ваше удивление. Мы установили правила для его выдворения. Мы можем содержать подозреваемых в бегстве в центрах содержания под стражей до 28 дней", - объяснил Шольц, канцлер.

В прошлую пятницу на городском фестивале в Золингене трагически погибли трое человек, а восемь других получили ранения, некоторые - тяжелые. Подозреваемый был арестован в субботу и находится под стражей с воскресенья. Федеральная прокуратура подозревает исламистский мотив инцидента. Инцидент вновь поднял дискуссии о выдворении и возможных просчетах со стороны властей.

"Несмотря на правила выдворения, место жительства подозреваемого не было тщательно проверено, что привело к невыполнению первоначального плана по отправке его в Болганию".

"В свете обстоятельств должны были быть предприняты дальнейшие усилия по розыску подозреваемого и соблюдению приказа о выдворении, а не дожидаться эскалации ситуации".

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