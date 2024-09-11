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Интенсивные нападения во время соревнования по телевидению между Трампом и Харрисом

Во время жаркого теледебатов кандидат в президенты США Камала Харрис и Дональд Трамп представили свои планы на время своего пребывания на посту и осудили друг друга. В течение 90 минут demokratichesky вице-президент и республиканский экс-президент вели дискуссию о важных вопросах предвыборной...

 and  Vladimir Milov
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Интенсивные нападения во время соревнования по телевидению между Трампом и Харрисом

Во время дискуссии Харрис стремилась представить оптимистичный образ воссоединенной нации, в то время как Трамп рисовал картину упадка США и "провального государства".

Два человека, которые ранее не общались, начали с краткого рукопожатия, а затем перешли к резкой критике друг друга.

"Дональд Трамп привел нас к рекордной безработице со времен Великой депрессии", - заявила Харрис о президентстве Трампа (2016-2022). Лидер республиканцев, как она объяснила, несет ответственность "за самую серьезную угрозу нашей демократии со времен Гражданской войны". С тех пор она и президент Джо Байден посвятили себя "исправлению ошибок Дональда Трампа".

Трамп продолжал называть Харрис "коммунисткой" и утверждал, что у нее нет плана. "Она просто скопировала план Байдена, который состоит всего из четырех предложений, предлагающих снизить налоги", - заявил 78-летний миллиардер. Он неоднократно обвинял свою демократическую оппонентку во лжи.

Что касается абортов, Харрис заявила, что Трамп распространяет множество ложных утверждений. В качестве президента он назначил трех судей Верховного суда с целью отменить право на аборт по всей стране. Умышленно вводя в заблуждение по этим процессам, "он оскорбляет американских женщин", - утверждала вице-президент.

В области внешней политики Харрис заявила, что Трамп стал всеобщим посмешищем. "Мировые лидеры смеются над Дональдом Трампом", - заявила Харрис. Она обвинила Трампа в попытке сотрудничать с диктаторами, такими как президент России Владимир Путин, который "сожрал бы вас на завтрак". Диктаторы и деспоты радуются, видя Трампа в Белом доме, так как считают, что могут манипулировать им с помощью лести и услуг.

Трамп вновь отказался признать свое поражение на выборах 2020 года. "Просто посмотрите на доказательства... Я получил почти 75 миллионов голосов, больше, чем любой действующий президент когда-либо получал", - заявил Трамп.

Республиканец Трамп не признал свое поражение против нынешнего президента Джо Байдена в 2020 году, ложно заявляя, что его обманули. Из-за попыток перевернуть результат и превратить его в победу 78-летний мужчина faces два судебных процесса.

В ходе предвыборной кампании этого года он неоднократно заявлял, что не примет поражение на президентских выборах 2024 года и оспорит его. Харрис напомнила Трампу о его многочисленных судебных делах и о том, что он теперь осужденный преступник после приговора по делу о выплате молчания.

Это была первая теледебат между Трампом и Харрис. Непосредственно после дебатов команда Харрис предложила 78-летнему республиканцу второй раунд. На данный момент ни одна из сторон не согласовала дальнейшие даты.

Трамп объявил это своей "лучшей дебатой" и обвинил двух модераторов ABC в предвзятости. "Это было три против одного", - написал он на своей онлайн-платформе Truth Social.

Несколько минут спустя после дебатов поп-звезда Тейлор Свифт одержала крупную победу: певица объявила в Instagram, что поддержит Харрис на выборах 5 ноября.

Харрис выразила обеспокоенность тем, как Трамп представляет США, заявив: "Несмотря на то, что Трамп изображает 'провальное государство', президент Байден и я стремимся исправить ошибки Трампа и двинуться к более единой нации". Продолжая дискуссию, Харрис критиковала подход Трампа к психическому здоровью, заявив: "Риторика и политики Трампа усугубляют чувства депрессии и тревоги среди американцев, особенно в течение его срока, что является серьезной проблемой, с которой нам нужно

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