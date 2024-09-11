Интенсивные нападения в соревновательном телевизионном столкновении между Трампом и Харрисом

Во время дебатов Харис пыталась вдохновить видение примиренной нации, изобразив Трампа, который рисует упадок Америки и "падшее государство".

Два кандидата, не встречавшиеся до этого лично, начали с быстрого рукопожатия, прежде чем сразу же перейти к враждебным обменам.

"Дональд Трамп оставил нас бороться с самой высокой безработицей со времен Великой депрессии", - рассказала Харис, критикуя президентский срок Трампа (2017-2021). Республиканец, как она заявила, несет ответственность за "самую значительную атаку на нашу демократию со времен Гражданской войны". Она и президент Джо Байден, как она выразилась, "боролись с ошибками Трампа" с тех пор.

Трамп снова выразил свои критические замечания, назвав Харис "социалисткой" и утверждая, что у нее нет твердой стратегии. "Она копирует стратегию Байдена, которая сводится к тому, что мы постараемся снизить налоги", - сказал 78-летний миллиардер. Он неоднократно обвинял своего демократического оппонента во лжи в своих заявлениях.

Разговаривая об абортах, Харис заявила, что Трамп распространяет "множество лжи". Как президент, он лично выбрал трех судей Верховного суда, чтобы отменить общенациональное право на аборт.Fabricating these events, "он унижает американских женщин", - заявила вице-президент.

В области внешней политики Харис утверждала, что Трамп является объектом насмешек на международном уровне. "Мировые лидеры смеются над Дональдом Трампом", - заявила Харис. Она обвинила Трампа в поддержке угнетателей, таких как президент России Владимир Путин, который "сожрал бы его за обедом". Диктаторы и автократы любят видеть Трампа в Белом доме, потому что они знают, что могут "принудить его к лести и услугам".

Трамп снова отверг свою поражение на выборах 2020 года. "Послушайте, есть достаточно доказательств. Вам просто нужно изучить их... Я получил почти 75 миллионов голосов, больше, чем любой действующий президент когда-либо получал", - сказал Трамп.

Республиканец Трамп не признал своего поражения на выборах в 2020 году, вместо этого заявив, что был лишен победы. Из-за своих усилий по отмене результатов и превращению их в победу 78-летний мужчина сейчас проходит два судебных процесса.

На этой годовалом избирательной кампании Трамп не оставил никаких сомнений в том, что он откажется признать поражение на президентских выборах 2024 года и будет оспаривать его. Харис напомнила Трампу о его различных правовых проблемах и его виновном приговоре в случае с молчанием.

Это был первый телевизионный дебат между Трампом и Харис. Несколькими минутами после окончания дебатов команда Харис предложила 78-летнему республиканцу следующую встречу. На данный момент ни одна из сторон не согласовала дополнительные даты.

Трамп назвал это "лучшим дебатом" и обвинил двух модераторов ABC в предвзятости. "Было три против одного", - написал он на своей онлайн-платформе, Truth Social.

Всего несколько минут после окончания дебатов поп-звезда Тейлор Свифт сделала сюрприз: она объявила в Instagram, что проголосует за Харис на выборах 5 ноября.

Хотя Харис пыталась представить единую нацию, она признала значительное влияние президентства Трампа, что привело к "поражению на выборах" республиканца в 2020 году. Тем не менее, Трамп продолжает отрицать свое "поражение на выборах" и отказывается признавать Джо Байдена законным победителем.

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