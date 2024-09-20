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Инспекция ночных поездов: ADAC обнаруживает сложность и иногда высокие затраты

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 3 минут
Несмотря на утверждение ADAC, ночное поездное сообщение требует дальнейшего улучшения, прежде всего...
Несмотря на утверждение ADAC, ночное поездное сообщение требует дальнейшего улучшения, прежде всего в плане бронирования, пересадок и гибкости цен.

Инспекция ночных поездов: ADAC обнаруживает сложность и иногда высокие затраты

В Берлине, Брюсселе или Стокгольме, сев на поезд ночью, можно оказаться в Будапеште или Париже на следующее утро? Путешествия на ночных поездах могут быть волшебными, но недавние оценки показывают, что здесь еще есть над чем поработать. В чем проблема?

Для дальних поездок ночные поезда часто являются предпочтительным вариантом. Вы отправляетесь вечером и просыпаетесь на следующее утро в пункте назначения. Но даже сторонники ночных поездов и эксперты отрасли признают, что есть потенциал для развития этих сравнительно экологически чистых альтернатив. Недавний аудит, проведенный ADAC, приходит к подобному выводу.

Ассоциация планировала и бронировала 21 значимое городское соединение через различные онлайн-каналы в мае этого года, охватывая отъезды из семи немецких городов с "удобным ночным поездом": Берлин, Гамбург, Мюнхен, Кёльн, Штутгарт, Дрезден и Ганновер. Назначения включали дюжину захватывающих европейских городов, в основном в Центральной и Западной Европе, таких как Париж, Лондон, Барселона, Рим, Стокгольм и Амстердам. Поиск был сосредоточен на предложениях с спальными местами для летней поездки.

Смешанные результаты

Результаты: помимо некоторых отличных прямых соединений, таких как Берлин - Вена примерно за 11 часов или Штутгарт - Будапешт менее чем за 13 часов, были также комфортные соединения с пересадкой - поездки с продолжительным ночным сегментом поезда и пересадкой на другой поезд не ранее 6:30. Часто пересадки были даже позже, после 8:00, таким образом, исключая необходимость просыпаться рано утром. Это включало соединение Мюнхен - Лондон с почти 10 часами ночного поезда и общим временем поездки более 12 часов.

В конечном итоге, ADAC классифицировал две трети обнаруженных соединений как хорошие или привлекательные по времени поездки. Цены варьировались от около 55 до 250 евро. Однако ассоциация дает смешанный вердикт по образцу: недостаточное количество прямых соединений из Германии, некоторые поезда относительно дороги, и в особенности, сложный и трудоемкий процесс поиска соединений в Интернете.

Разные результаты в зависимости от портала

Основная проблема, по мнению ассоциации, заключается в отсутствии стандартной платформы для бронирования билетов на международные поезда. Онлайн-исследование и сравнение времени поездки, цены или уровня комфорта может быть запутанным и трудоемким. "Мы еще очень далеки от наличия Европы-wide booking portal, где можно было бы легко сделать все", - сказал недавно эксперт по железным дорогам Себастьян Вилькен. Платформы не всегда включают крупные железнодорожные компании.

Для своего аудита ADAC использовал портал бронирования немецких железных дорог (DB) плюс платформы Trainline и Rail Europe. Вывод:

Три точки контакта предлагали различное или чрезмерно сложное соединение для поездки из города А в город Б. Успешный поиск не гарантирует бронирования, так как билеты часто были недоступны для выбранных соединений - либо поезда были полностью забронированы, либо они больше не отображались.

Другая критика: цены на платформах также различались. Но положительный аспект: с DB наименее дорогие предложения отображались для трех четвертей запросов, и с Rail Europe - для половины. Это указывает: сравнение имеет значение.

Инициатива Back-on-track.eu предоставляет интерактивную карту в качестве руководства по предложениям ночных поездов в Европе, подобно карте общественного транспорта, отображающей существующие соединения между городами с деталями, такими как частота, остановки, номер поезда и оператор железной дороги.

Желание путешествовать на ночном поезде действительно присутствует, согласно опросу, заказанному ADAC: 42 процента из примерно 2000 респондентов в возрасте 18 лет и старше заявили, что они еще не путешествовали на ночном поезде, но могли бы себе это представить. Среди молодых людей в возрасте от 18 до 39 лет этот процент был особенно высоким - 52 процента.

Около трех из десяти респондентов (29 процентов) ранее путешествовали на ночном поезде - этот процент был значительно выше среди тех, кто старше 40 лет. Вероятное объяснение заключается в том, что DB ранее эксплуатировала ночные поезда, но прекратила это в 2016 году. В настоящее время ночные поезда в Германии в основном эксплуатируются Австрийскими федеральными железными дорогами (ÖBB). Кроме того, есть поставщики, такие как European Sleeper, Snälltåget и автопоезда, такие как Urlaubs-Express.

Согласно опросу Nordlight Research, чуть менее четырех процентов респондентов путешествовали на ночном поезде в последние двенадцать месяцев, в основном молодые люди. Опрос проводился онлайн ​​в конце марта - начале апреля.

ADAC призывает к большим ночным поездам

Вопрос остается: почему моторный клуб, такой как ADAC, исследует железнодорожные соединения? Специалист объяснил, что клуб поддерживает своих членов в их общей мобильности, которая сегодня выходит за рамки вождения автомобиля.

Запрос ADAC: европейское предложение ночных поездов должно быть "расширено с дополнительными и прямыми соединениями и оснащено более доступными спальными местами".

Несмотря на очаровательный опыт ночных поездок, недавние оценки показывают необходимость улучшения. ADAC в своем аудите отметил смешанные результаты, отметив недостаточное количество прямых соединений и сложный процесс поиска билетов в Интернете. Ассоциация призывает к расширению европейского предложения ночных поездов с дополнительными прямыми соединениями и более доступными спальными местами.

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