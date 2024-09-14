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Инквизиция по радиоактивному загрязнению лесных грибов цезием-137

 and  Alex Stellmacher
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Безопасность в коллективном потреблении: Регулируемое потребление грибов признается безопасным на...
Безопасность в коллективном потреблении: Регулируемое потребление грибов признается безопасным на национальном уровне в Германии.

Инквизиция по радиоактивному загрязнению лесных грибов цезием-137

Первоначально озабочивающие звуки: Некоторые районы леса все еще содержат следы радиоактивности в некоторых грибах. Тем не менее, Федеральное ведомство по радиационной защите нас заверяет. Для любителей грибов вот что им следует знать.

Прошло почти четыре десятилетия со дня чернобыльской ядерной катастрофы, но следы радиоактивных частиц все еще присутствуют: в грибах, которые можно собирать осенью в лесах. К удивлению, Федеральное ведомство по радиационной защите (БФЗ) не считает это большой проблемой. "В некоторых регионах Германии дикие грибы могут все еще содержать повышенные уровни радиоактивного цезия-137", - отмечает ведомство. Однако количество потребляемых грибов также имеет решающее значение для определения дозы облучения от грибных блюд: умеренное потребление не представляет опасности нигде в Германии.

Вот ключевые моменты для осторожных любителей грибов:

Откуда происходит загрязнение?

"Повышенные значения цезия-137 в основном происходят от аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году", - заявляет БФЗ. В то время значительные количества радиоактивных веществ были распределены по Европе воздушными течениями. Однако дикие грибы также поглощали цезий-137 после надземных ядерных испытаний.

Есть ли особенно загрязненные регионы?

Загрязнение варьировалось географически в то время. По данным БФЗ, в следующих регионах были отмечены значительно высокие отложения цезия-137 - где отдельные виды грибов могут все еще превышать предельные значения сегодня:

  • В Баварском лесу и прилегающих районах
  • В Донаумосе юго-западнее Ингольштадта
  • В районе Миттенвальд
  • В районе Берхтесгаден

Все ли грибы одинаково подвержены воздействию?

По данным БФЗ, некоторые дикорастущие виды грибов содержат более высокие уровни радиоактивности, чем другие: в своих анализах за 2021-2023 годы наиболее загрязненными оказались обычный полевой гриб и коричневый полевой гриб. Некоторые образцы этих грибов содержали более 4000 беκкерелей цезия-137 на килограмм сырого веса.

Некоторые дикорастущие виды рода Agaricus, такие как желтоножковая лисичка, белый гриб, коричнево-полосатый вешенка, бархатистая ножка, толстостолбик и бледно-синий вешенка, показали значения более 1000 беκкерелей цезия-137 на килограмм в последних измерениях.

Для справки: предельное значение для грибов в торговле составляет 600 беκкерелей цезия-137 на килограмм сырого веса, согласно БФЗ.

Должен ли я есть эти грибы?

Согласно службе информации о раке, цезий-137 может повреждать клетки и ДНК - долговременные эффекты могут включать лейкемию. Однако президент БФЗ Инге Паулини объясняет: "Пока вы потребляете грибы, которые превышают предельные значения, в умеренных количествах, они дают лишь незначительное дополнительное облучение". Однако "это личный выбор", насколько дополнительная доза облучения кажется приемлемой.

Те, кто считает это слишком рискованным, советуют Паулини воздерживаться от потребления самостоятельно собранных грибов высоко загрязненных видов из особенно пораженных регионов Германии из-за чернобыльской катастрофы.

Даже в этих районах есть виды грибов с относительно более низкими уровнями загрязнения: коричнево-чешуйчатый гигантский шампиньон, темноволокнистый шампиньон, полевое, рядовка и гигантский пористый оставались ниже 5 беκкерелей на килограмм сырого веса во всех измерениях БФЗ.

Вы можете найти значения измерений для других видов грибов в отдельных регионах в ежегодном отчете БФЗ о грибах.

А что насчет грибов из магазина?

Вы должны придерживаться указанного предела в 600 беκкерелей цезия-137 на килограмм. Согласно БФЗ, коммерчески выращенные грибы, такие как шампиньоны, вешенки и шиитаке, обычно менее загрязнены. Они выращиваются на субстратах, содержащих минимальное количество радиоактивного цезия.

На основе предоставленной информации вот два предложения, содержащие слово 'советовать':

Федеральное ведомство по радиационной защите (БФЗ) советует любителям грибов быть осведомленными о потенциальных уровнях радиоактивного цезия-137 в некоторых диких грибах, особенно в определенных регионах, таких как Баварский лес и прилегающие районы.

Для тех, кто считает риск потребления самостоятельно собранных грибов из высоко загрязненных видов в пораженных регионах слишком высоким, БФЗ советует воздерживаться от этих грибов.

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