Инициативы по перемирию: Госсекретарь США направляется на переговоры в Израиль.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отправляется в регион в воскресенье, что станет его девятым визитом с момента начала конфликта в секторе Газа более десяти месяцев назад. После запланированных переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Яиром Галаantom и президентом Исраэлем Герцогом в Тель-Авиве в понедельник Блинкен направится в Египет во вторник, где проведет встречи с египетскими чиновниками, как объявил представитель Госдепартамента США Ведант Пател.

Ожидается, что переговоры в Каире, которые начнутся на следующей неделе, возобновят дискуссии о перемирии и освобождении заложников, которые зашли в тупик в Дохе, Катар, в прошлую пятницу. США, совместно с Египтом и Катаром, недавно предложили новое компромиссное решение Израилю и радикальной исламской группе ХАМАС. В совместном заявлении посредники объявили, что предложение преодолевает "остающиеся разногласия".

Израильские переговорщики выразили осторожный оптимизм после первого раунда переговоров, надеясь, что давление США и посредников на ХАМАС может убедить их отказаться от сопротивления предложению США. В воскресенье Нетаньяху призвал усилить давление на "непокорный" ХАМАС во время "сложных" переговоров.

Переговоры в Дохе были сосредоточены на многоэтапном плане перемирия, представленном президентом США Джо Байденом в конце мая. Байден заявил на выходных, что стороны ближе к соглашению, чем когда-либо прежде. В воскресенье Байден заявил, что переговоры все еще продолжаются. "Мы не сдаемся", - заявил он, "соглашение все еще возможно".

ХАМАС, отсутствовавший на переговорах в Дохе, назвал восприятие скорого соглашения "иллюзией", назвав его "принудительным американским указом". В воскресенье ХАМАС обвинил Нетаньяху в разжигании розни среди посредников, сделав его "полностью ответственным за жизни" заложников, согласно исламистам.

Недавние события в регионе привели к значительному росту напряженности. Иран и шиитская милиция "Хезболла", которую он поддерживает в Ливане, угрожали Израилю ответными действиями после смертельных атак на главу ХАМАС Исмаила Хание в Тегеране и военного лидера "Хезболлы" Фуада Шукра в Бейруте в конце июля. ХАМАС и Иран обвиняют Израиль в обоих нападениях.

Борьба в секторе Газа началась с масштабной атаки ХАМАС на Израиль 7 октября. По данным Израиля, 1198 человек были убиты и 251 человек были захвачены в плен в секторе Газа. С тех пор Израиль проводит широкомасштабные военные операции в секторе Газа. Согласно данным, предоставленным министерством здравоохранения ХАМАС, которые невозможно независимо проверить, более 40 000 человек погибли за это время.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник встретится с египетскими чиновниками, продолжая свои усилия по достижению разрешения в продолжающемся конфликте в секторе Газа. В то время как эти дипломатические переговоры продолжаются, президент Байден выразил оптимизм, заявив, что стороны ближе к соглашению, чем когда-либо прежде.

После своих встреч в Тель-Авиве роль госсекретаря США Энтони Блинкена заключается в поддержании единства среди союзников, таких как Египет и Катар, стремясь найти компромисс, который устроит tanto Израиль, как и радикальную исламскую группу ХАМАС.

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