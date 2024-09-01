Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиПалестинская территория

Инициатива по иммунизации против полиомиелита в Газе

После обнаружения полио в Газе после четверти века была запущена масштабная кампания вакцинации на палестинских территориях. Вчера, в вакцинационных центрах, расположенных в центре Газы, дети получили свои первые прививки от высоко заразного вируса пол reconstituted. При этом кампания...

 and  Carmen Simpson
Время чтения 2 минут
В полосе Газы молодой woman получает вакцинацию.
В полосе Газы молодой woman получает вакцинацию.

Инициатива по иммунизации против полиомиелита в Газе

Из-за давления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Израиль недавно согласился на "милосердные паузы" в конфликте в Газе для вакцинации более 640 000 детей против полиомиелита. Это был первый случай полиомиелита у новорожденного в секторе Газа за четверть века. Чтобы предотвратить распространение высокоинфекционного вируса, вакцинация в настоящее время проводится в центре сектора Газа, с планируемыми дополнительными трехдневными кампаниями вакцинации в южной и северной частях прибрежного региона.

В воскресенье родители палестинцев сопровождали своих детей в центры вакцинации в центре сектора Газа, где они получили первую дозу. Вторую дозу пероральной вакцины следует вводить через четыре недели после первой. Вакцинация проводится для детей в возрасте от одного дня до десяти лет.

Между тем, по данным властей, контролируемых радикальным исламским ХАМАСом, в результате израильского авиационного удара в Газе в воскресенье погибли два человека. Корреспондент AFP также сообщал о артиллерийском огне. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ясно заявил, что Израиль не готов к "общему" перемирию, а только к временным и целенаправленным паузам в боевых действиях для проведения вакцинации.

Конфликт в секторе Газа начался с массированной атаки радикального исламского ХАМАСа и других вооруженных палестинских групп на цели в южной части Израиля 7 октября. По данным Израиля, исламисты убили 1205 человек и похитили 251 заложника в секторе Газа во время жестокой атаки. В субботу израильская армия обнаружила тела шести заложников в туннеле на юге палестинской территории.

В ответ на атаку ХАМАСа Израиль ведет масштабные военные операции в секторе Газа уже почти 11 месяцев. По данным здравоохранения ХАМАСа, которые нельзя независимо проверить, с тех пор погибли более 40 700 человек. Международные посредники, в том числе США, Египет и Катар, уже несколько месяцев работают над достижением прекращения огня и освобождением заложников - пока безуспешно.

Ситуация также ухудшилась в израильской части Западного берега с начала конфликта в Газе. В результате стрельбы возле контрольно-пропускного пункта Таркумия northwest of Hebron в воскресенье были убиты три израильских полицейских. Служба спасения Израиля сообщила, что погибшими были двое мужчин и одна женщина. Медики обнаружили автомобиль с пулевыми отверстиями на месте нападения. Армия Израиля заявила, что в нападении, возможно, были замешаны несколько подозреваемых, которых разыскивают.

В среду армия Израиля начала крупную операцию на Западном берегу и говорила о действиях против терроризма. В результате рейдов и авиационных ударов, по крайней мере, 22 палестинца были убиты, большинство из них были боевиками ХАМАСа и других вооруженных палестинских групп.

С пятницы бои в основном сосредоточились на Дженине, который давно известен как оплот вооруженных палестинцев. В воскресенье в городе все еще можно было слышать стрельбу, а израильские бульдозеры разрывали улицы в центре города.

Кампания по вакцинации против полиомиелита проходит в центре сектора Газа, который является частью палестинской территории. Несмотря на продолжающийся конфликт, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился на временные паузы в боевых действиях для проведения этих вакцинаций.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Дочь Альмог Сарси, которая находится в заключении, присутствовала на похоронах в воскресенье.
Главные темы

Израиль выступает за всеобщую забастовку после успешной операции по спасению заложников.

После извлечения шестерых дополнительных погибших заложников из сектора Газа на израильское правительство возрастает давление для переговоров с ХАМАС. Главная профсоюзная организация Израиля, Histadrut, призвала к всеобщей забастовке в понедельник в знак солидарности с выжившими заложниками в...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Направление к укрытию от воздушного нападения, которое находится в Курске, Россия.
Главные темы

Россия подтверждает свою роль в предотвращении значительных украинских наступлений

Россия подтверждает свою роль в предотвращении значительных украинских наступлений В соответствии с заявлением Министерства обороны России в Москве, западные регионы Курск, Брянск, Воронеж и Белгород, граничащие с Украиной, сильно пострадали от украинских атак. В этом регионе было сбито впечатляющее количество беспилотников - 122. В течение ночи Москва готовилась к пяти

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Германский лидер, г-н Кречмер, выступает за общественное голосование по поводу судьбы немецкой нации
Главные темы

Германский лидер, г-н Кречмер, выступает за общественное голосование по поводу судьбы немецкой нации

Жители Саксонии с нетерпением ждали выборы в ландтаг в воскресенье. В Дрездене министр-президент Михаэль Креtschmer (ХДС) назвал выборы "важными

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Разнообразные виды спорта могут быть полезными. Сейчас exists множество инновационных методов...
Главные темы

Пять сложных видов спорта, которые приносят ощутимый эффект

Под этими обиходными названиями – krav-maga, кроссфит и хайрок – скрываются физические упражнения, направленные на всестороннюю физическую подготовку. Наш автор исследует, почему эксперименты с этими тренировками могут оказаться полезными.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно

Последние

Умерший человек по подозрению в российском шпионаже: Хвальдимир
Панорама

Умерший человек по подозрению в российском шпионаже: Хвальдимир

Умерший человек по подозрению в российском шпионаже: Хвальдимир В 2019 году на норвежском побережье обнаружили примечательного белуху по прозвищу Хвальдимир, облаченного в таинственный ошейник. Распространялись слухи, что Россия могла использовать морское млекопитающее для шпионской деятельности. К сожалению, Хвальдимир недавно погиб в Норвежском море. Причина его смерти остается загадкой. Норвежская телерадиокомпания

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Основное событие Дня Саксонии-Анхальт - восхитительный парад в Штэндале
Федеральные земли Германии

Приблизительно 150 000 человек присоединяются к празднованию Дня Саксонии-Анхальта в Штендале.

Парад является главным аттракционом в День Саксонии-Аnhalt. В нём приняли участие примерно 3000 человек. Президент-министр считает его триумфальным празднованием штата.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
На кубковом матче тренер Марко Розен из Лейпцига встречается с командой Штутгарт Pauli.
Федеральные земли Германии

Во втором раунде: Лейпциг выиграл у Паули, Динамо встретится с Дармштадтом.

В футбольном музее Германии решаются пары второго раунда Кубка DFB. Клубы из Саксонии должны встретиться с благоприятными соперниками в предстоящих играх.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
За последний десять месяцев Хане Bock рекламе наблюдал за судебными разбирательствами по обвинению...
Федеральные земли Германии

Заключение судебного разбирательства против подозреваемого в организации ПКК.

Индивидуум обвиняется в участии в Германии в качестве части запрещенной Курдской Рабочей Партии, известной как PKK. Ему теперь угрожает серьезный срок заключения.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно