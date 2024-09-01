Инициатива по иммунизации против полиомиелита в Газе

Из-за давления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Израиль недавно согласился на "милосердные паузы" в конфликте в Газе для вакцинации более 640 000 детей против полиомиелита. Это был первый случай полиомиелита у новорожденного в секторе Газа за четверть века. Чтобы предотвратить распространение высокоинфекционного вируса, вакцинация в настоящее время проводится в центре сектора Газа, с планируемыми дополнительными трехдневными кампаниями вакцинации в южной и северной частях прибрежного региона.

В воскресенье родители палестинцев сопровождали своих детей в центры вакцинации в центре сектора Газа, где они получили первую дозу. Вторую дозу пероральной вакцины следует вводить через четыре недели после первой. Вакцинация проводится для детей в возрасте от одного дня до десяти лет.

Между тем, по данным властей, контролируемых радикальным исламским ХАМАСом, в результате израильского авиационного удара в Газе в воскресенье погибли два человека. Корреспондент AFP также сообщал о артиллерийском огне. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ясно заявил, что Израиль не готов к "общему" перемирию, а только к временным и целенаправленным паузам в боевых действиях для проведения вакцинации.

Конфликт в секторе Газа начался с массированной атаки радикального исламского ХАМАСа и других вооруженных палестинских групп на цели в южной части Израиля 7 октября. По данным Израиля, исламисты убили 1205 человек и похитили 251 заложника в секторе Газа во время жестокой атаки. В субботу израильская армия обнаружила тела шести заложников в туннеле на юге палестинской территории.

В ответ на атаку ХАМАСа Израиль ведет масштабные военные операции в секторе Газа уже почти 11 месяцев. По данным здравоохранения ХАМАСа, которые нельзя независимо проверить, с тех пор погибли более 40 700 человек. Международные посредники, в том числе США, Египет и Катар, уже несколько месяцев работают над достижением прекращения огня и освобождением заложников - пока безуспешно.

Ситуация также ухудшилась в израильской части Западного берега с начала конфликта в Газе. В результате стрельбы возле контрольно-пропускного пункта Таркумия northwest of Hebron в воскресенье были убиты три израильских полицейских. Служба спасения Израиля сообщила, что погибшими были двое мужчин и одна женщина. Медики обнаружили автомобиль с пулевыми отверстиями на месте нападения. Армия Израиля заявила, что в нападении, возможно, были замешаны несколько подозреваемых, которых разыскивают.

В среду армия Израиля начала крупную операцию на Западном берегу и говорила о действиях против терроризма. В результате рейдов и авиационных ударов, по крайней мере, 22 палестинца были убиты, большинство из них были боевиками ХАМАСа и других вооруженных палестинских групп.

С пятницы бои в основном сосредоточились на Дженине, который давно известен как оплот вооруженных палестинцев. В воскресенье в городе все еще можно было слышать стрельбу, а израильские бульдозеры разрывали улицы в центре города.

Кампания по вакцинации против полиомиелита проходит в центре сектора Газа, который является частью палестинской территории. Несмотря на продолжающийся конфликт, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился на временные паузы в боевых действиях для проведения этих вакцинаций.

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