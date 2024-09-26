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Инфракрасный снимок показывает глубокую перспективу Млечного Пути

 and  Ann Bradley
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Обсерватория ЕСО презентует высокодетальные инфракрасные снимки самой точной карты Млечного пути на...
Обсерватория ЕСО презентует высокодетальные инфракрасные снимки самой точной карты Млечного пути на данный момент.

Инфракрасный снимок показывает глубокую перспективу Млечного Пути

На протяжении более чем десятилетия ученые Европейской южной обсерватории в Чили использовали уникальный телескоп для съемки Млечного пути, собрав более 200 000 изображений и обнаружив 1,5 миллиарда небесных объектов. Наряду с первыми инфракрасными изображениями они теперь делятся своими открытиями.

Это было переломное предприятие: альянс международных астрономов использовал телескоп VISTA в Европейской южной обсерватории в Чили, чтобы за 13 лет снять центр Млечного пути в инфракрасном свете. Было собрано около 500 терабайт данных и обнаружено более 1,5 миллиарда объектов - обширный архив, изучение которого может занять десятилетия, как отмечается в "Астрономии и астрофизике".

По словам руководителя исследования Роберто Саито из Университета Санта-Катарины в Бразилии и его команды, это самая детальная и полная карта центра Млечного пути, созданная когда-либо. Карта раскрывает в десять раз больше объектов, чем их предыдущее открытие, опубликованное 12 лет назад. VISTA, или Видимый и инфракрасный телескоп для астрономии, преуспевает в инфракрасных наблюдениях, позволяя ему эффективно проникать через плотные газо-пылевые завесы Млечного пути.

Младенческие звезды и неисследованные скопления звезд

В 200 000 небесных изображениях астрономы обнаружили невылупившиеся младенческие звезды, окруженные толстыми облаками пыли, а также ранее неidentified скопления звезд - накопления сотен тысяч до миллионов звезд. Среди их многочисленных открытий также есть коричневые карлики - остывшие остатки звезд, лишенные устойчивой ядерной реакции, и одиночные холодные гигантские планеты, дрейфующие в пустом пространстве.

На протяжении 13 лет исследователи использовали VISTA в течение 420 последовательных ночей. Они фотографировали каждую область исследуемой небесной области, размер которой равен 8600 полным лунам, несколько раз, чтобы отслеживать изменения. В результате они обнаружили множество звезд, которые демонстрируют регулярные колебания яркости. Некоторые из них - так называемые цефеиды - служат астрономам в качестве маркеров расстояния. Используя эти звезды, команда смогла построить трехмерную карту центра Млечного пути.

Звезды с гиперскоростью

Кроме того, сравнивая различные изображения, астрономы также обнаружили движение звезд. Они нашли множество сверхскоростных звезд, называемых гиперскоростными бегунами: звезды, которые летят со скоростью до тысячи километров в секунду. Предполагается, что эти звезды недавно приблизились к сверхмассивной черной дыре, расположенной в центре Млечного пути, тем самым приобретя свою невероятную скорость.

Хотя исследователи усердно расшифровывают данные, они остаются амбициозными. Европейская южная обсерватория планирует модернизировать VISTA с новым компонентом, а также гигантский телескоп Европейской южной обсерватории получит сверхчувствительный инструмент. С этими телескопами ученые смогут изучить излучение миллионов объектов еще более подробно.

Эти обширные данные, собранные с VISTA, потенциально могут привести к значительным достижениям в нашем понимании звездообразования, особенно в идентификации и изучении младенческих звезд, окруженных облаками пыли. Полная карта центра Млечного пути, достигнутая посредством образования и сотрудничества среди международных астрономов, открывает новые возможности для исследования и открытий.

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