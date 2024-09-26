Инфракрасный снимок показывает глубокую перспективу Млечного Пути

На протяжении более чем десятилетия ученые Европейской южной обсерватории в Чили использовали уникальный телескоп для съемки Млечного пути, собрав более 200 000 изображений и обнаружив 1,5 миллиарда небесных объектов. Наряду с первыми инфракрасными изображениями они теперь делятся своими открытиями.

Это было переломное предприятие: альянс международных астрономов использовал телескоп VISTA в Европейской южной обсерватории в Чили, чтобы за 13 лет снять центр Млечного пути в инфракрасном свете. Было собрано около 500 терабайт данных и обнаружено более 1,5 миллиарда объектов - обширный архив, изучение которого может занять десятилетия, как отмечается в "Астрономии и астрофизике".

По словам руководителя исследования Роберто Саито из Университета Санта-Катарины в Бразилии и его команды, это самая детальная и полная карта центра Млечного пути, созданная когда-либо. Карта раскрывает в десять раз больше объектов, чем их предыдущее открытие, опубликованное 12 лет назад. VISTA, или Видимый и инфракрасный телескоп для астрономии, преуспевает в инфракрасных наблюдениях, позволяя ему эффективно проникать через плотные газо-пылевые завесы Млечного пути.

Младенческие звезды и неисследованные скопления звезд

В 200 000 небесных изображениях астрономы обнаружили невылупившиеся младенческие звезды, окруженные толстыми облаками пыли, а также ранее неidentified скопления звезд - накопления сотен тысяч до миллионов звезд. Среди их многочисленных открытий также есть коричневые карлики - остывшие остатки звезд, лишенные устойчивой ядерной реакции, и одиночные холодные гигантские планеты, дрейфующие в пустом пространстве.

На протяжении 13 лет исследователи использовали VISTA в течение 420 последовательных ночей. Они фотографировали каждую область исследуемой небесной области, размер которой равен 8600 полным лунам, несколько раз, чтобы отслеживать изменения. В результате они обнаружили множество звезд, которые демонстрируют регулярные колебания яркости. Некоторые из них - так называемые цефеиды - служат астрономам в качестве маркеров расстояния. Используя эти звезды, команда смогла построить трехмерную карту центра Млечного пути.

Звезды с гиперскоростью

Кроме того, сравнивая различные изображения, астрономы также обнаружили движение звезд. Они нашли множество сверхскоростных звезд, называемых гиперскоростными бегунами: звезды, которые летят со скоростью до тысячи километров в секунду. Предполагается, что эти звезды недавно приблизились к сверхмассивной черной дыре, расположенной в центре Млечного пути, тем самым приобретя свою невероятную скорость.

Хотя исследователи усердно расшифровывают данные, они остаются амбициозными. Европейская южная обсерватория планирует модернизировать VISTA с новым компонентом, а также гигантский телескоп Европейской южной обсерватории получит сверхчувствительный инструмент. С этими телескопами ученые смогут изучить излучение миллионов объектов еще более подробно.

Эти обширные данные, собранные с VISTA, потенциально могут привести к значительным достижениям в нашем понимании звездообразования, особенно в идентификации и изучении младенческих звезд, окруженных облаками пыли. Полная карта центра Млечного пути, достигнутая посредством образования и сотрудничества среди международных астрономов, открывает новые возможности для исследования и открытий.

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